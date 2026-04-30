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नाबालिग को दो साल से तंग कर रहा शोहदा, परेशान लड़की अब पढ़ाई छोड़ने को मजबूर

Apr 30, 2026 08:06 am ISTSrishti Kunj संवाददाता, अलीगढ़
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यूपी के अलीगढ़ में विजयगढ़ थाना क्षेत्र के गांव की किशोरी को एक आरोपी दो साल से तंग कर रहा था। रास्ते में आते-जाते उसके साथ छेड़छाड़ करता है। इस घटना से एक तरफ छात्रा मानसिक रूप से परेशान है तो उसके माता-पिता ने पढ़ाई बंद कराने की बात कही है।

नाबालिग को दो साल से तंग कर रहा शोहदा, परेशान लड़की अब पढ़ाई छोड़ने को मजबूर

यूपी के अलीगढ़ में विजयगढ़ थाना क्षेत्र के गांव की किशोरी को एक आरोपी दो साल से तंग कर रहा था। रास्ते में आते-जाते उसके साथ छेड़छाड़ करता है। इस घटना से एक तरफ छात्रा मानसिक रूप से परेशान है तो उसके माता-पिता ने पढ़ाई बंद कराने की बात कही है। मामले को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। विजयगढ़ क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी क्षेत्र के इंटर कालेज की छात्रा है। उसने पुलिस को दी तहरीर में कहा है कि पिछले दो साल से गांव नगलावनी निवासी सचिन उसे परेशान कर रहा है। कभी कालेज आते-जाते, कभी डेयरी में दूध देने के दौरान व कभी रात में घर के आसपास आकर छेड़छाड़ का प्रयास करता है।

सितंबर 2024 में किशोरी अपने भाई के साथ गांव में कुत्ता घुमा रही थी, तभी आरोपी आया और किशोरी के चारों तरफ बाइक घुमाने लगा। शोर मचाने पर परिजनों ने उसे दौड़ा दिया। इसकी शिकायत उसके पिता से की तो भविष्य में ऐसी गलती न करने की बात कही गई। आरोप है कि कक्षा के ग्रुप से उसने अपनी चचेरी बहन से किशोरी का नंबर निकाल लिया और रात में कई बार काल करने की कोशिश की। इसके बाद सुबह डेयरी पर दूध देने जाते समय जबरन बात करने की कोशिश करने लगा। इससे किशोरी मानसिक रूप से अस्वस्थ रहने लगी।

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26 जुलाई 2025 को किशोरी क्लास में खड़ी थी। तभी सचिन अपने एक दोस्त के साथ कॉलेज में घुस आया और छेड़छाड़ करके भाग गया। इसकी शिकायत थाने में की गई, मगर सचिन से माफीनामा लिखाकर छोड़ दिया गया। इसके बावजूद आरोपी की हरकतें जारी हैं। वह गांव के बाहर सड़क पर खड़ा रहता है और पीछा करता है। पिता दिल्ली में नौकरी करते हैं। मां ब्लड प्रेशर की मरीज है। वे घटना के चलते इतने परेशान हो गए हैं कि किशोरी की पढ़ाई बंद करना चाहते हैं। किशोरी ने इस बार हाईस्कूल की परीक्षा दी हैं। सचिन यादव के कारण उसका भविष्य बर्बाद हो रहा है। वह दिल्ली में रहता है और जब भी आता है, नशे में रहता है। इंस्पेक्टर विजयगढ़ एकता सिंह ने बताया कि आरोपी सचिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उसकी तलाश की जा रही है।

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दुष्कर्म पीड़िता सिपाही की पत्नी ने की सीबीआई जांच की मांग

अलीगढ़ के महुआखेड़ा थाना क्षेत्र में दुष्कर्म पीड़िता सिपाही की पत्नी को चार माह बीत जाने के बाद भी न्याय नहीं मिल सका। पुलिस ने अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी भी नहीं की है। मामले में पीड़िता ने सीबीआई जांच की मांग की है। एक कालोनी निवासी महिला के पति की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। वह पुलिस विभाग में सिपाही थे। कुछ दिन बाद ही महिला की मुलाकात स्वेता शर्मा निवासी हेमंत नागर से हो गई थी।

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आरोप है कि श्वेता ने नोएडा में मकान दिलाने के नाम पर लाखों रुपए ले लिए। आरोप है कि फैसले के लिए महिला को घर पर बुलाया गया। वहां श्वेता के पति और भाई ने महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे डाला। अश्लील वीडियो तक बनाई गई। पीड़िता थाने पहुंची तो पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर टहला दिया था। आरोप है कि घटना के करीब 35 दिन बाद पुलिस ने आरोपी स्वेता शर्मा, मोहित, मुकुल, शीला देवी, शिवानी,अनिल और दिनेश निवासी हेमंत नगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।

Srishti Kunj

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Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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