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भाजपा नेता के भतीजे के होटल में रेप, होटलों में बहलाकर लाई जा रहीं नाबालिग लड़कियां

By Srishti Kunj
संवाददाता, अलीगढ़
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भाजपा नेता के भतीजे और हिस्ट्रीशीटर के होटल में किशोरी से रेप किया गया। मामले में तीन गिरफ्तार किए गए हैं। अलीगढ़ के बन्नादेवी क्षेत्र के सूतमील चौराहे के पास स्थित होटल क्राउन प्लाजा घटना के बाद सील किया गया है।

भाजपा नेता के भतीजे के होटल में रेप, होटलों में बहलाकर लाई जा रहीं नाबालिग लड़कियां

यूपी के अलीगढ़ में बन्नादेवी थाना क्षेत्र के सूतमील चौराहा स्थित भाजपा नेता के भतीजे द्वारा संचालित क्राउन प्लाजा होटल में सोमवार को युवक ने किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे डाला। वह बहला-फुसलाकर किशोरी को वहां ले गया था। पुलिस ने नाबालिग किशोरी को कमरा देने पर होटल को सील कर दिया। आरोपी युवक व होटल मालिक और अटेंडेंट को भी गिरफ्तार किया है। फॉरेंसिट टीम ने साक्ष्य एकत्रित करते हुए जांच शुरू कर दी है।

एक मोहल्ला निवासी किशोरी इलाके के ही निजी कालेज से कक्षा दसवीं की पढ़ाई कर रही है। आरोप है कि रोजाना की तरह सोमवार की सुबह किशोरी घर से स्कूल के लिए निकली थी। रास्ते में शक्ति नगर पोखर के पास पहंुचते ही आरोपी युचक उसे मिल गया। आरोपी अपनी बातों में बरगला कर किशोरी को सारसौल स्थित क्राउन प्लाजा होटल में ले गया। वहां कमरा नंबर 115 में ले गया। होटल मालिक आरोपी प्रियेन्द्र प्रताप सिंह भाजपा के अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश मंत्री अरूण फौजी का भतीजा और इगलास ब्लॉक प्रमुख का रिश्तेदार है।

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होटल में किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे डाला। किसी तरह शाम को आरोपी के चंगुल से छूटी किशोरी घर पहंुची और परिजनों को आपबीती बताई। किशोरी की बातें सुनकर परिजन दंग रह गए। परिजन किशोरी को लेकर थाने पहुंच गए।

आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी। पुलिस ने भाई की तहरीर पर आरोपी विशाल अग्रवाल उर्फ मोन्टी और होटल क्राउन प्लाजा के स्टाफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। देर रात आरोपी विशाल,होटल मालिक प्रियेन्द्र निवासी खैर रोड और अटेंडेंट आयूष ठाकुर को भी गिरफ्तार कर लिया। तीनों को अदालत में पेश किया,जहां से जेल भेज दिया। किशोरी को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेजा गया है।

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हथियार सप्लाई की डीलिंग होने पर पहले भी सील हुआ था होटल

क्राउन प्लाजा होटल पहले भी चर्चाओं में रहा है। सोमवार को दुष्कर्म की वारदात के बाद पुलिस ने होटल को सील कर दिया। इससे पहले हथियार सप्लाई की डीलिंग होने पर सील किया गया था।

चीखती रही किशोरी नहीं आया होटल स्टाफ

पीड़िता का आरोप है कि आरोपी विशाल होटल स्टाफ को पहले से ही जानता था। वहां पहुंचने से पहले ही उसने कमरा बुक कर रखा था। वारदात के समय किशोरी चीखती रही,मगर होटल स्टाफ ने कोई मदद नहीं की।

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डिलेवरी ब्वॉय था आरोपी घर जाता था पार्सल लेकर

आरोपी विशाल डिलेवरी ब्वॉय था। वह किशोरी के घर पर अक्सर पार्सल लेकर आता-जाता रहता था। इसी बीच उसकी मुलाकात किशोरी से हो गई थी। तभी से दोनों एक दूसरे से परिचित थे।

हिस्ट्रीशीटर है मालिक लड़कियों को देता था कमरा

आरोपी होटल मालिक बन्नादेवी थाने से हिस्ट्रीशीटर नंबर 83 पंजीकृत है। उस पर अलग-अलग थानों में 11 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस पड़ताल में सामने आया है कि वह लड़के-लड़कियों को नियम विरूद्ध कमरे देता था।

सीओ द्धितीय, धनंजय सिंह ने कहा कि किशोरी को होटल में ले जाकर दुष्कर्म का मामला सामने आया था। आरोपी,होटल मालिक समेत तीन को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। होटल को सील किया गया है। अन्य साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं।

बहलाकर ला रहे लड़कियां

बस स्टैंड, हाईवे व नादा चौराहे के ईद-गिर्द 80 से अधिक होटल हैं, जहां धड़ल्ले से देह व्यापार हो रहा है। स्कूली छात्राओं को बहला-फुसलाकर होटलों में लाया जाता है। मगर बिना रोक-टोक प्रवेश दिया जाता है। जब कोई घटना हो जाती है तो कुछ दिनों के लिए होटलों को बंद कर दिया जाता है। बाद में फिर से होटल संचालित हो जाते हैं।

शहर के बस स्टेंड व रेलवे स्टेशनों के अलावा आउटर में 80 से अधिक होटल संचालित हैं। इनमें अकेले रोरावर क्षेत्र में 32 होटल हैं। जबकि लोधा व बन्नादेवी 20-20 होटल चल रहे हैं। सबसे छोटा होटल चार कमरों का है. जबकि अधिकतम सबसे बड़े में 15 से अधिक कमरे हैं। लोगों के अनुसार इन होटलों में दिन में नाबालिग लड़कियों को स्कूल ड्रेस में प्रवेश दिया जाता है। इसके रेट औसतन एक हजार रुपये होते हैं। अगर कोई आईडी न दे तो रेट बढ़ा दिए जाते हैं। इसके अलावा कुछ होटलों में देह व्यापार के लिए लड़कियां भी उपलब्ध कराई जाती हैं।

इसके लिए 500 रुपये से लेकर अलग-अलग रेट फिक्स हैं। जब कोई घटना या शिकायत होती है तो होटल को सील कर दिया जाता है। लेकिन, कुछ होटल ऐसे भी हैं, जो सील के बावजूद नाम बदलकर संचालित हो रहे हैं। बीते दिनों बन्नादेवी व महुआखेड़ा क्षेत्र के होटलों में रेप की घटना हुई थी। तब पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए होटल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की थी,मगर अब फिर से होटलों में देह व्यापार का धंधा धड़ल्ले से फल-फूल रहा है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

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सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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