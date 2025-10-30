पड़ोसी ने 6 महीने तक किया नाबालिग से रेप, दवा खिलाकर गर्भ गिरवाया और फिर किया ये
संक्षेप: एक गांव की किशोरी के साथ उसी के पड़ोस में रहने वाले युवक ने दुष्कर्म किया। इसके बाद डरा-धमकाकर छह माह तक शारीरिक शोषण करता रहा। जब किशोरी को गर्भवती हो गई तो आरोपी उसका गर्भ गिरवाकर फरार हो गया।
यूपी के अलीगढ़ में एक नाबालिग से उसके पड़ोसी ने रेप किया और फिर उसे धमकाया। इसके बाद कई महीनों तक रेप करता रहा। यहां तक की उसका गर्भपात भी करवाया और उसे छोड़कर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि हरदुआगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी के साथ उसी के पड़ोस में रहने वाले युवक ने दुष्कर्म किया। इसके बाद डरा-धमकाकर छह माह तक शारीरिक शोषण करता रहा। जब किशोरी को गर्भवती हो गई तो आरोपी उसका गर्भ गिरवाकर फरार हो गया।
परिवार ने घटना की सूचना पुलिस को देते हुए शिकायत दर्ज करवाई है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। मामले में मिली जानकारी के अनुसार हरदुआगंज क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने तहरीर दी है। इसमें कहा है कि उनके पड़ोस में ही शनि पुत्र राजकुमार का घर है। शनि ने करीब छह माह पहले उनकी 13 साल की बेटी को घर में अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। घर बताने पर उसे व भाई को जान से मारने की धमकी दी। धमकी से डरकर किशोरी ने घर पर कुछ नहीं बताया। इसका फायदा उठाकर आरोपी किशोरी को डरा-धमकाकर लगातार दुष्कर्म करता रहा, जिससे वह गर्भवती हो गई।
दीपावली पर आरोपी किशोरी को बहाने से हरदुआगंज बुला लाया। वहां दवा खिलाकर उसका गर्भ गिरा दिया। बेटी बदहवास व डरी हुई हालत में घर पहुंची। अब प्यार से पूछने पर उसने पूरी घटना बताई। इसके बाद जब किशोरी के परिजन आरोपी के घर उसके पिता राजकुमार से शिकायत करने गए तो पिता-पुत्र ने मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी दे डाली। इसके बाद उन्होंने परेशान होकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। इस बारे में जानकारी देते हुए इंस्पेक्टर बृजेश कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी शनि के खिलाफ पॉक्सो, दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। उसकी तलाश में टीमें लगा दी हैं। उसे जल्द पकड़कर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।