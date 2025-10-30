पड़ोसी ने 6 महीने तक किया नाबालिग से रेप, दवा खिलाकर गर्भ गिरवाया और फिर किया ये

संक्षेप: एक गांव की किशोरी के साथ उसी के पड़ोस में रहने वाले युवक ने दुष्कर्म किया। इसके बाद डरा-धमकाकर छह माह तक शारीरिक शोषण करता रहा। जब किशोरी को गर्भवती हो गई तो आरोपी उसका गर्भ गिरवाकर फरार हो गया।

यूपी के अलीगढ़ में एक नाबालिग से उसके पड़ोसी ने रेप किया और फिर उसे धमकाया। इसके बाद कई महीनों तक रेप करता रहा। यहां तक की उसका गर्भपात भी करवाया और उसे छोड़कर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि हरदुआगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी के साथ उसी के पड़ोस में रहने वाले युवक ने दुष्कर्म किया। इसके बाद डरा-धमकाकर छह माह तक शारीरिक शोषण करता रहा। जब किशोरी को गर्भवती हो गई तो आरोपी उसका गर्भ गिरवाकर फरार हो गया।

परिवार ने घटना की सूचना पुलिस को देते हुए शिकायत दर्ज करवाई है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। मामले में मिली जानकारी के अनुसार हरदुआगंज क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने तहरीर दी है। इसमें कहा है कि उनके पड़ोस में ही शनि पुत्र राजकुमार का घर है। शनि ने करीब छह माह पहले उनकी 13 साल की बेटी को घर में अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। घर बताने पर उसे व भाई को जान से मारने की धमकी दी। धमकी से डरकर किशोरी ने घर पर कुछ नहीं बताया। इसका फायदा उठाकर आरोपी किशोरी को डरा-धमकाकर लगातार दुष्कर्म करता रहा, जिससे वह गर्भवती हो गई।