मंत्री संदीप सिंह की सगाई में आएंगे 1 लाख लोग, अलीगढ़ के कई रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्ट
मंत्री संदीप सिंह और उनके भाई की सगाई में शामिल होने के लिए आज 1 लाख लोग अलीगढ़ पहुंचेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर कई वीवीआईपी गेस्ट भी होंगे। इसके चलते अलीगढ़ के कई रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है। नीचे पढ़ें ट्रैफिक प्लान
अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह की सगाई के कार्यक्रम में शनिवार को जिले में वीवीआईपी व वीआईपी का आगमन होगा। इसे लेकर पुलिस ने यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए रूट डायवर्जन किया है, जो शनिवार सुबह आठ बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक लागू रहेगा। इसके तहत शहर में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। तालानगरी चौकी से डीपीएस स्कूल तक नो ट्रैफिक जोन रहेगा।
एसपी ट्रैफिक प्रवीन कुमार ने बताया कि कानपुर एटा की तरफ से शहर की तरफ आने वाले समस्त प्रकार के भारी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। यह वाहन पनैठी फ्लाईओवर से ही डायवर्ट होंगे। इसी तरह कमालपुर कट की ओर से एटा चुंगी होकर आने वाले वाहन कमालपुर कट/कमालपुर हाईवे-एनएच 34 कट से हाईवे होकर, आगरा चेंजर की तरफ से आने वाले वाहन आगरा चेंजर से हाईवे एनएच-34 पर, मथुरा की तरफ से आने वाले वाहन इगलास से डायवर्ट होंगे।
टप्पल की तरफ से आने वाले वाहन टप्पल, गोमत चौराहा, तहसील तिराहा खैर, तिरंगा तिराहा खैर से, खेरेश्वर चौराहा की ओर से नादा, शहर की तरफ आने वाले वाहन खेरेश्वर चौराहे से ही हाईवे एनएच-34 बाईपास पर, बुलंदशहर-खुर्जा की तरफ से आने वाले वाहन दौरऊ मोड़, गभाना से, बुलंदशहर-डिबाई-जवां से आने वाले वाहन सुमेरा झाल जवां से बरौली गभाना की तरफ, अतरौली से रामघाट रोड, शहर की तरफ आने वाले वाहन अवन्तीबाई चौराहा से छर्रा गंगीरी, कासगंज, छतारी, पहासू, अनूपशहर की तरफ डायवर्ट होंगे।
महेशपुर तिराहा से क्वार्सी चौराहे की तरफ आने वाले वाहन महेशपुर तिराहे से बाईपास छेरत की ओर, क्वार्सी चौराहे की ओर से कार्यक्रम स्थल हरदुआगंज की तरफ जाने वाले वाहन क्वार्सी चौराहे से महेशपुर की तरफ, बहरामगढ़ी बंबा तिराहा हरदुआगंज से कार्यक्रम स्थल की ओर आने वाले वाहन बहरामगढ़ी बंबा तिराहे हरदुआगंज से कासिमपुर, छेरत, हरदुआगंज की तरफ डायवर्ट होकर निकलेंगे। इनके अलावा बौनेर तिराहा से सभी प्रकार के भारी, कॉमर्शियल वाहन ओजोन सिटी, एटा चुंगी की तरफ प्रतिबन्धित रहेंगे।
रोडवेज व प्राइवेट बसों के लिए डायवर्जन व्यवस्था
प्राइवेट, महानगर बस सेवा आदि बसें भांकरी कट से शहर की ओर प्रतिबंधित रहेंगी। ये सभी बसें भांकरी पुल तक आ सकेंगी और भांकरी पुल पर सवारी उतारने के बाद बाईपास से ही डायवर्ट होकर निकलेंगी। इसी तरह खैर, टप्पल तरफ से आने वाली बसें खेरेश्वर चौराहे पर सवारी उतारने के बाद बाईपास से, आगरा व मथुरा की तरफ से आने वाली बसें आगरा व मथुरा पुल के नीचे सवारी उतारने के बाद बाईपास से, एटा, कानपुर की तरफ से आने वाली बसें बौनेर तिराहा पर सवारी उतारने के बाद बाईपास से, नरौरा, रामघाट रोड की तरफ से आने वाली बसें हरदुआगंज बंबा-कासिमपुर मोड़ पर सवारी उतारने के बाद वापस कासिमपुर छेरत रोड से होकर जा सकेंगी।
संपूर्ण पार्किंग व्यवस्था
- तालानगरी किढ़ारा गांव की तरफ सर्विस रोड
- तालानगरी कौंडरा गांव की ओर सर्विस रोड
- ट्राइडेंट स्कूल के पास खाली मैदान
- वीवीआईपी पार्किंग पंडाल के अंदर
- वीआईपी पार्किंग कार्यक्रम स्थल के पीछे
- दीनदयाल विकलांग विद्यालय
- कलश बैंक्वेट हॉल के सामने खाली स्थान
- कलश बैंक्वेट हॉल के सामने तालानगरी किढ़ारा रोड़ के किनारे
- कलश बैंक्वेट हॉल के पीछे किढ़ारा रोड के दोनों तरफ
- डीपीएस स्कूल के सामने खाली स्थान
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें