मंत्री संदीप सिंह की सगाई में आएंगे 1 लाख लोग, अलीगढ़ के कई रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्ट

मंत्री संदीप सिंह और उनके भाई की सगाई में शामिल होने के लिए आज 1 लाख लोग अलीगढ़ पहुंचेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर कई वीवीआईपी गेस्ट भी होंगे। इसके चलते अलीगढ़ के कई रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है। नीचे पढ़ें ट्रैफिक प्लान

अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह की सगाई के कार्यक्रम में शनिवार को जिले में वीवीआईपी व वीआईपी का आगमन होगा। इसे लेकर पुलिस ने यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए रूट डायवर्जन किया है, जो शनिवार सुबह आठ बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक लागू रहेगा। इसके तहत शहर में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। तालानगरी चौकी से डीपीएस स्कूल तक नो ट्रैफिक जोन रहेगा।

एसपी ट्रैफिक प्रवीन कुमार ने बताया कि कानपुर एटा की तरफ से शहर की तरफ आने वाले समस्त प्रकार के भारी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। यह वाहन पनैठी फ्लाईओवर से ही डायवर्ट होंगे। इसी तरह कमालपुर कट की ओर से एटा चुंगी होकर आने वाले वाहन कमालपुर कट/कमालपुर हाईवे-एनएच 34 कट से हाईवे होकर, आगरा चेंजर की तरफ से आने वाले वाहन आगरा चेंजर से हाईवे एनएच-34 पर, मथुरा की तरफ से आने वाले वाहन इगलास से डायवर्ट होंगे।

टप्पल की तरफ से आने वाले वाहन टप्पल, गोमत चौराहा, तहसील तिराहा खैर, तिरंगा तिराहा खैर से, खेरेश्वर चौराहा की ओर से नादा, शहर की तरफ आने वाले वाहन खेरेश्वर चौराहे से ही हाईवे एनएच-34 बाईपास पर, बुलंदशहर-खुर्जा की तरफ से आने वाले वाहन दौरऊ मोड़, गभाना से, बुलंदशहर-डिबाई-जवां से आने वाले वाहन सुमेरा झाल जवां से बरौली गभाना की तरफ, अतरौली से रामघाट रोड, शहर की तरफ आने वाले वाहन अवन्तीबाई चौराहा से छर्रा गंगीरी, कासगंज, छतारी, पहासू, अनूपशहर की तरफ डायवर्ट होंगे।

महेशपुर तिराहा से क्वार्सी चौराहे की तरफ आने वाले वाहन महेशपुर तिराहे से बाईपास छेरत की ओर, क्वार्सी चौराहे की ओर से कार्यक्रम स्थल हरदुआगंज की तरफ जाने वाले वाहन क्वार्सी चौराहे से महेशपुर की तरफ, बहरामगढ़ी बंबा तिराहा हरदुआगंज से कार्यक्रम स्थल की ओर आने वाले वाहन बहरामगढ़ी बंबा तिराहे हरदुआगंज से कासिमपुर, छेरत, हरदुआगंज की तरफ डायवर्ट होकर निकलेंगे। इनके अलावा बौनेर तिराहा से सभी प्रकार के भारी, कॉमर्शियल वाहन ओजोन सिटी, एटा चुंगी की तरफ प्रतिबन्धित रहेंगे।

रोडवेज व प्राइवेट बसों के लिए डायवर्जन व्यवस्था प्राइवेट, महानगर बस सेवा आदि बसें भांकरी कट से शहर की ओर प्रतिबंधित रहेंगी। ये सभी बसें भांकरी पुल तक आ सकेंगी और भांकरी पुल पर सवारी उतारने के बाद बाईपास से ही डायवर्ट होकर निकलेंगी। इसी तरह खैर, टप्पल तरफ से आने वाली बसें खेरेश्वर चौराहे पर सवारी उतारने के बाद बाईपास से, आगरा व मथुरा की तरफ से आने वाली बसें आगरा व मथुरा पुल के नीचे सवारी उतारने के बाद बाईपास से, एटा, कानपुर की तरफ से आने वाली बसें बौनेर तिराहा पर सवारी उतारने के बाद बाईपास से, नरौरा, रामघाट रोड की तरफ से आने वाली बसें हरदुआगंज बंबा-कासिमपुर मोड़ पर सवारी उतारने के बाद वापस कासिमपुर छेरत रोड से होकर जा सकेंगी।

संपूर्ण पार्किंग व्यवस्था - तालानगरी किढ़ारा गांव की तरफ सर्विस रोड

- तालानगरी कौंडरा गांव की ओर सर्विस रोड

- ट्राइडेंट स्कूल के पास खाली मैदान

- वीवीआईपी पार्किंग पंडाल के अंदर

- वीआईपी पार्किंग कार्यक्रम स्थल के पीछे

- दीनदयाल विकलांग विद्यालय

- कलश बैंक्वेट हॉल के सामने खाली स्थान

- कलश बैंक्वेट हॉल के सामने तालानगरी किढ़ारा रोड़ के किनारे

- कलश बैंक्वेट हॉल के पीछे किढ़ारा रोड के दोनों तरफ