मीट विक्रेता से मारपीट: सैंपल रिपोर्ट में निकला गोमांस; सप्लायर दबोचा, बेचने वाला फरार

संक्षेप: यूपी के अलीगढ़ में हरदुआगंज थाना क्षेत्र में 20 दिन पहले मीट विक्रेता से मारपीट के मामले में नया मोड़ आ गया है। मांस की सैंपल रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ है कि वह गोवंश का था। हिंदूवादियों ने गोमांस के शक में ही मीट विक्रेता को पीटा था।

यूपी के अलीगढ़ में हरदुआगंज थाना क्षेत्र में 20 दिन पहले मीट विक्रेता से मारपीट के मामले में नया मोड़ आ गया है। मांस की सैंपल रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ है कि वह गोवंश का था। हिंदूवादियों ने गोमांस के शक में ही मीट विक्रेता को पीटा था। ऐसे में अब पुलिस की ओर से मीट विक्रेता व सप्लायर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही सप्लायर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। मीट विक्रेता फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

अतरौली क्षेत्र के मोहल्ला निचान निवासी शरीफ कुरैशी मीट की दुकान चलाता है। 20 दिसंबर को वह बाइक पर बोरे में 20 किलो मांस लादकर ला रहा था। तभी हरदुआगंज में हनुमानगढ़ी रोड स्थित प्रोमिस स्कूल के सामने हिंदूवादी संगठन के लोगों ने उसे रोक लिया और गोमांस के शक में उसे घेरकर मारपीट की थी। सूचना पर पहुंची पुलिस को शरीफ ने बताया था कि मांस भैंस का है। वह रसलगंज निवासी मोहसिन पुत्र मो. इकबाल उर्फ हनीफ से मांस खरीदकर लाता है, जिसकी दुकान क्वार्सी क्षेत्र के रजा नगर में है।

पुलिस ने वेटनरी डॉक्टर को मौके पर बुलाकर मांस का सैंपल लिया। उसे जांच के लिए वेटनरी विश्वविद्यालय मथुरा के लिए थाने से विशेष वाहक के माध्यम से भेजा गया था। सीओ अतरौली राजीव द्विवेदी ने बताया कि शनिवार को वेटनरी रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें मांस गो व उसके वंशज का होना पाया गया है। इस पर तत्काल पुलिस की ओर से शरीफ व मोहसिन के खिलाफ थाना हरदुआगंज में गोवध निवारण अधिनियम की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया। साथ ही मोहसिन को हरदुआगंज क्षेत्र से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। शरीफ की तलाश में टीमें लगी हुई हैं।

हिंदूवादियों पर हुआ था मारपीट का मुकदमा मीट विक्रेता से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसमें कुछ लोग उसे पीटने के साथ बाइक में तोड़फोड़ करते दिख रहे थे। इस पर पुलिस ने शरीफ की तहरीर पर सात नामजद व 10-12 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इसमें हिंदूवादी भी शामिल थे। तीन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। हालांकि उन्हें जमानत मिल गई थी।