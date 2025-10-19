उधार वापस लेने गए हलवाई पर बच्चा चोरी का आरोप लगाकर पीटा, बरसाए लात-घूंसे-डंडे

संक्षेप: यूपी में अलीगढ़ के क्वार्सी थाना क्षेत्र के सूर्य विहार स्थित एक अस्पताल में शनिवार को कुछ लोगों ने बच्चा चोरी का आरोप लगाकर एक हलवाई व उनके साथी को बुरी तरह पीट दिया। उसकी आंख में गंभीर चोट आई है।

यूपी में अलीगढ़ के क्वार्सी थाना क्षेत्र के सूर्य विहार स्थित एक अस्पताल में शनिवार को कुछ लोगों ने बच्चा चोरी का आरोप लगाकर एक हलवाई व उनके साथी को बुरी तरह पीट दिया। उसकी आंख में गंभीर चोट आई है। बाद में पुलिस पहुंची तो पता चला कि हलवाई उधार दिए हुए अपने रुपये लेने के लिए पहुंचा था। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। एक आरोपी को शांतिभंग में पाबंद किया गया है।

पुलिस के अनुसार क्वार्सी क्षेत्र के सूर्य विहार स्थित राघव अस्पताल में एक महिला को डिलीवरी के लिए भर्ती किया गया था। वहां शनिवार सुबह दो युवक पहुंचे। उनसे परिजनों ने बच्चा चोरी का आरोप लगाते हुए नमारपीट कर दी। डंडे, चप्पलों व लात-घूसों से पीटा। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामले में खैर बाईपास स्थित राजनगर निवासी चमन प्रकाश ने तहरीर दी है। इसमें कहा है कि उनके इलाके में किराये पर रहने वाली महिला कविता ने किसी लड़की के ऑपरेशन के नाम से दो बार में 50 हजार रुपये लिए थे। कहा था कि पंजाब से पति आएंगे तो रुपये वापस कर देंगे।