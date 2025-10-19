Hindustan Hindi News
उधार वापस लेने गए हलवाई पर बच्चा चोरी का आरोप लगाकर पीटा, बरसाए लात-घूंसे-डंडे

संक्षेप: यूपी में अलीगढ़ के क्वार्सी थाना क्षेत्र के सूर्य विहार स्थित एक अस्पताल में शनिवार को कुछ लोगों ने बच्चा चोरी का आरोप लगाकर एक हलवाई व उनके साथी को बुरी तरह पीट दिया। उसकी आंख में गंभीर चोट आई है।

Sun, 19 Oct 2025 08:00 AMSrishti Kunj हिन्दुस्तान, अलीगढ़
यूपी में अलीगढ़ के क्वार्सी थाना क्षेत्र के सूर्य विहार स्थित एक अस्पताल में शनिवार को कुछ लोगों ने बच्चा चोरी का आरोप लगाकर एक हलवाई व उनके साथी को बुरी तरह पीट दिया। उसकी आंख में गंभीर चोट आई है। बाद में पुलिस पहुंची तो पता चला कि हलवाई उधार दिए हुए अपने रुपये लेने के लिए पहुंचा था। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। एक आरोपी को शांतिभंग में पाबंद किया गया है।

पुलिस के अनुसार क्वार्सी क्षेत्र के सूर्य विहार स्थित राघव अस्पताल में एक महिला को डिलीवरी के लिए भर्ती किया गया था। वहां शनिवार सुबह दो युवक पहुंचे। उनसे परिजनों ने बच्चा चोरी का आरोप लगाते हुए नमारपीट कर दी। डंडे, चप्पलों व लात-घूसों से पीटा। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामले में खैर बाईपास स्थित राजनगर निवासी चमन प्रकाश ने तहरीर दी है। इसमें कहा है कि उनके इलाके में किराये पर रहने वाली महिला कविता ने किसी लड़की के ऑपरेशन के नाम से दो बार में 50 हजार रुपये लिए थे। कहा था कि पंजाब से पति आएंगे तो रुपये वापस कर देंगे।

शुक्रवार से उसका मोबाइल फोन बंद हो गया। साथ ही घर से भी फरार है। इस पर चमन शनिवार को राघव हॉस्पीटल में कविता को देखने के लिए पहुंचे। मरीज के परिजनों कविता के बारे में पूछा तो उनसे कहासुनी होने लगी। उन्होंने चमन से मारपीट कर दी। साथ ही उनके दोस्त दीपक शर्मा को भी पीटा। इससे चमन की बाईं आंख में गंभीर चोट आई। उससे दिखना तक बंद हो गया। इंस्पेक्टर क्वार्सी नरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।