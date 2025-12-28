Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Aligarh Man Went to Pakistan for Girl released From Jail will return India within week
प्यार के लिए पाकिस्तान गया यूपी का बादल बाबू जेल से रिहा, एक हफ्ते में लौटेगा भारत

प्यार के लिए पाकिस्तान गया यूपी का बादल बाबू जेल से रिहा, एक हफ्ते में लौटेगा भारत

संक्षेप:

एक युवती के प्यार में सीमा पार कर पाकिस्तान पहुंचे यूपी में अलीगढ़ के बरला के बादल बाबू ने जेल में सजा पूरी कर ली है। इसके बाद उसे रिहा कर दिया गया। फिलहाल उसे डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। साथ ही उसे भारत डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

Dec 28, 2025 06:33 am ISTSrishti Kunj संवाददाता, अलीगढ़
share Share
Follow Us on

एक युवती के प्यार में सीमा पार कर पाकिस्तान पहुंचे यूपी में अलीगढ़ के बरला के बादल बाबू ने जेल में सजा पूरी कर ली है। इसके बाद उसे रिहा कर दिया गया। फिलहाल उसे डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। साथ ही उसे भारत डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अधिवक्ता का दावा है कि एक सप्ताह में बादल को भारत वापस भेज दिया जाएगा। इसे लेकर परिजनों व गांव में खुशी का माहौल है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बरला के गांव खिटकारी निवासी बादल बाबू को 27 दिसंबर 2024 को पाकिस्तान पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वीजा या दस्तावेज मांगे तो वह नहीं दे सका था। इसके बाद उसे जेल भेज दिया था। बादल के पिता कृपाल सिंह ने दिल्ली के एक मित्र के माध्यम से पाकिस्तान के कराची के अधिवक्ता फियाज रामे से संपर्क किया, जो बादल के केस की पैरवी कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें:देर रात तक एसआईआर का काम करते रहे, सुबह हार्ट अटैक, यूपी में एक और बीएलओ की मौत

30 अप्रैल को बादल को एक साल कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। अधिवक्ता ने कहा था कि उन्होंने बादल को सजा अवधि से पहले रिहा करने की अपील की थी। इसके तहत चार माह पहले ही बादल को रिहा कर दिया गया है। इसकी जानकारी खुद अधिवक्ता ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर वीडियो डालकर दी।

मुफ्त में लड़ा केस, जेब से खर्च किए पैसे

अधिवक्ता ने वीडियो में कहा कि उन्होंने मानवता के नाते मुफ्त में केस लड़ा है। 300 किलोमीटर दूर कोर्ट में जाना पड़ता था। इसके लिए अपनी जेब से पैसे खर्च किए हैं। गैर-कानूनी तरीके से सीमा लांघने में अधिक सजा का प्रावधान है। लेकिन, अदालत में सभी तथ्य पेश किए, जिससे ये साबित हुआ कि बादल कोई एजेंट नहीं है। इस आधार पर उसे एक साल की सजा हुई। वकील ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के गृह मंत्रालय को प्रार्थना पत्र भेजकर एक सप्ताह में बादल को डिपोर्ट करने की मांग की है।

बादल ने कहा था, इस्लाम कबूला, रोजा भी रखा

पूर्व में बादल का एक वीडियो भी सामने आया था। इसमें वह कह रहा था कि उसने जेल में उसने इस्लाम कबूल कर लिया है। रोजा भी रखा। यहां तक कि उसने ये भी कहा कि अब वह भारत नहीं आएगा। इसे लेकर उसके पिता का कहना है कि हो सकते है कि बादल ने अपने बचाव या किसी के दबाव में ऐसा कहा हो। बता दें कि बादल पहले भी दो बार भारत की सीमा पार कर चुका था। उस समय बॉर्डर पर तैनात सैनिकों ने उसे लौटा दिया था।

पिता बोले, दो दिन पहले सपने में आया था बेटा

बेटे के वापस लौटने की खबर के बाद परिजनों में खुशी का माहौल है। गांव में मिठाई बांटी गई। मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। कृपाल सिंह ने कहा कि कई माह से वकील से संपर्क नहीं हो पा रहा। दो दिन पहले बेटा सपने में आया था। इसके बाद उसकी रिहाई की खबर आ गई। पिता का कहना है कि पहले बेटा लौटकर आ जाए। इसके बाद ही संतुष्टि मिलेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से गुहार है कि बेटे को वापस लाने में हस्तक्षेप करे, ताकि वो जल्दी आ सके।

युवती ने शादी से किया इंकार

बादल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मंडी बहाउद्दीन में 21 वर्षीय युवती के माउंग गांव पहुंचा था। दोनों फेसबुक पर दोस्त थे। बादल उससे शादी करना चाहता था, मगर युवती ने पाकिस्तान पुलिस को दिए बयानों में कहा था कि उसे बादल से शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Aligarh News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |