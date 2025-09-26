साहब! पति बेटी से निकाह करना चाहता है... पुलिस के पास बचाने की गुहार लेकर पहुंची मां

यूपी में अलीगढ़ के रोरावर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में अजीबो-गरीब मामला सामने आया है। गुरुवार को एक महिला ने एसएसपी से गुहार लगाई की उसकी बेटी को बचा लिया जाए। उसने शिकायत में कहा कि साहब बेटी से पति निकाह करना चाहता है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार एक मोहल्ला निवासी महिला ने एसएसपी को दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा है कि पहले पति से चार बच्चे हैं। अब वह दूसरे पति के साथ किराए पर कमरा लेकर रह रही है। आरोप है कि पति 13 वर्षीय बेटी से निकाह करने का दबाव बना रहा है। पति कई बार बच्ची के साथ अश्लील हरकत भी कर चुका है। छेड़छाड़ का विरोध करने पर पति ने मारपीट कर घर से निकाल दिया। इस मामले में उसने पहले भी कई बार थाने में शिकायत की है, मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई।