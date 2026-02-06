जमीन बेचने पर दंपति के बीच विवाद, पति ने पत्नी के मुंह में तमंचा रखकर मारी गोली

संक्षेप: यूपी के अलीगढ़ में क्षेत्र के गांव प्रेमपुर में गुरुवार को बड़ी घटना हो गई। शक के चक्कर में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को गोली मार दी। गंभीर हालत में महिला के जेवर के कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी बहाने से पत्नी को खेत पर ले गया था, जहां मुंह में तमंचा रखकर उसे गोली मार दी।

यूपी के अलीगढ़ में क्षेत्र के गांव प्रेमपुर में गुरुवार को बड़ी घटना हो गई। शक के चक्कर में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को गोली मार दी। गंभीर हालत में महिला के जेवर के कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी बहाने से पत्नी को खेत पर ले गया था, जहां मुंह में तमंचा रखकर उसे गोली मार दी। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है।

गांव प्रेमपुर निवासी दिनेश शर्मा की शादी पांच साल पहले खैर के गांव बामोती के महेश शर्मा की बेटी यशोदा के साथ हुई थी। परिवार में दो बच्चे प्रिया व शांतनु है। परिजनों के अनुसार गुरुवार को दिनेश गांव रंजीतगढ़ी में रागिनी का प्रोग्राम देखकर करीब तीन बजे घर पहुंचा था। पत्नी चाय बनाने लगी। लेकिन, वह पत्नी को खेतों से लकड़ी लेने के बहाने बाइक पर बिठाकर ले गया। वहां किसी बात को लेकर दंपति के बीच कहासुनी हो गई।

आरोप है कि तभी दिनेश ने तमंचा निकालकर पत्नी के मुंह में रख कर गोली चला दी। खून से लथपथ पत्नी जमीन पर गिर गई। गोली की आवाज सुनकर आसपास खेतों में काम कर रहे लोग आ गए। लोगों को आता देख आरोपी पति मौके से फरार हो गया। गंभीर हालत में परिजनों ने उसे जेवर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। महिला को गाल में गोली लगी है। आरोपी नशे का आदी बताया गया है। अक्सर दंपति के बीच विवाद होता रहता था।

सीओ खैर, वरुण कुमार सिंह ने कहा कि पिसावा के गांव प्रेमपुर में युवक ने अपनी पत्नी को गोली मारी है। उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ में पता चला कि उसे पत्नी पर शक था। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।