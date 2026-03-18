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बेटी को परेशान कर रहे युवक को अस्पताल में घुसकर सिपाही ने मारी थी गोली, मौत

Mar 18, 2026 09:58 am ISTSrishti Kunj संवाददाता, अलीगढ़
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रेनुका अस्पताल में गोली लगने से घायल हुए वेदपाल की मंगलवार को जेएन मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस की जांच में सामने आया है कि प्रेम प्रसंगों में मथुरा की युवती की शादी तुड़वाने व दूसरी जगह शादी होने के बावजूद उसे तंग करने के चलते युवती के परिजनों ने घटना को अंजाम दिया।

बेटी को परेशान कर रहे युवक को अस्पताल में घुसकर सिपाही ने मारी थी गोली, मौत

यूपी के अलीगढ़ में क्वार्सी थाना क्षेत्र के मैरिस रोड स्थित रेनुका अस्पताल में गोली लगने से घायल हुए वेदपाल की मंगलवार को जेएन मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस की जांच में सामने आया है कि प्रेम प्रसंगों में मथुरा की युवती की शादी तुड़वाने व दूसरी जगह शादी होने के बावजूद उसे तंग करने के चलते युवती के परिजनों ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने युवती के पिता को गिरफ्तार कर लिया है। भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

पिता बागपत व भाई आगरा पुलिस में तैनात है। वहीं, सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे युवती के चचेरे भाई इटावा पीएसी में कांस्टेबल व एक शूटर की तलाश में पुलिस जुटी है। खैर थाना क्षेत्र के गांव अहरौला निवासी 32 वर्षीय वेदपाल को सोमवार रात 10 बजे रेनुका अस्पताल में घुसकर दो लोगों ने गोली मार दी थी। आरोपियों ने जाते हुए अस्पताल के बाहर भी फायर किया था। वेदपाल का दोपहर में ही हाथ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ था।

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जेल से आने के बाद युवती को परेशान कर रहा था

पुलिस के अनुसार वेदपाल जेल से आने के बाद भी युवती को परेशान कर रहा था। इस बीच फिर से मथुरा की राया पुलिस को हेल्पलाइन के माध्यम से सूचना मिली थी। लेकिन, वह नहीं माना। लगातार युवती व उसके पति को मैसेज कर रहा था। रविवार को भी उसने युवती को मैसेज किया। इससे परेशान युवती ने अपने परिजनों को बताया। इसके बाद परिजनों ने योजनाबद्ध तरीके से घटना को अंजाम दिया। इसमें सवाल है कि हमलवारों को ये जानकारी कैसे हुई कि वह किस अस्पताल में है। ऐसे में हो सकता है कि कोई भेदिया शामिल हो।

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वीडियोग्राफी के साथ कराया पीएम सिर में धंसी मिली 315 बोर की गोली

हमलावरों ने 315 बोर के तमंचे से वेदपाल के सिर में गोली दागी थी। गोली सिर की हड्डी व भेजे को चीरते हुए दूसरे हिस्से में धंस गई। यह खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ है। मंगलवार को वीडियोग्राफी के साथ शव का पोस्टमार्टम कराया गया। चिकित्सकों को सिर धंसी 315 बोर की गोली मिली है।

तीन फरवरी को तुड़वाई थी युवती की शादी, दूसरी जगह की

एसएसपी नीरज जादौन ने बताया कि वेदपाल की मथुरा की एक युवती से कई वर्षों से दोस्ती थी। परिजनों ने युवती की शादी तीन फरवरी को तय कर दी थी। युवती के परिजनों का आरोप है कि वेदपाल ने शादी में विघ्न डालने का प्रयास किया था। इस पर परिजनों ने वेदपाल के साथ मारपीट की थी, जिसमें मथुरा पुलिस ने वेदपाल को शांतिभंग में 14 दिन के लिए जेल भेज दिया। वहीं, तीन फरवरी को लड़की की होने वाली शादी टूट गई थी तो परिजनों ने किसी अन्य लड़के के साथ उसकी शादी करा दी थी।

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इसके बाद लड़की के परिजन वेदपाल को धमकी दे रहे थे व उसकी तलाश कर रहे थे। इसी क्रम में सोमवार को लड़की का चचेरा भाई भूपेंद्र चौधरी ( पीएसी में कांस्टेबल) वह अपने एक साथी के साथ आया और वेदपाल पर हमला करके फरार हो गया। इस मामले में लड़की के पिता देवेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह बागपत पुलिस में बतौर कांस्टेबल तैनात हैं। युवती का एक भाई जितेंद्र भी आगरा में डीआईजी कार्यालय में तैनात है। उसे भी हिरासत में ले लिया है। जल्द ही अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

वेंटीलेटर पर तोड़ा दम

प्रथम तल के सेमी प्राइवेट रूम नंबर 15 में सिकंदराराऊ निवासी सुधीर के साथ भर्ती थे। दोनों मरीजों के बेड के बीच में पर्दा डला हुआ था। गोली की आवाज सुनकर सुधीर जागे। पुलिस ने अस्पताल के सीसीटीवी खंगाले, जिसमें दो आरोपी भागते हुए नजर आए। मामले में वेदपाल के पिता धर्मवीर ने युवती के राया निवासी मामा सुरेंद्र पाल व अन्य परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। उधर, रात में ही वेदपाल को जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। उसे वेंटीलेटर पर रखा गया। मंगलवार दोपहर को उसने दम तोड़ दिया।

पिता ने सुपुर्दगी से मना किया तो भेजा था जेल

युवती की शादी तुड़वाने के दौरान हुए विवाद में पुलिस ने कोई मुकदमा तो नहीं लिखा। लेकिन, वेदपाल को शांतिभंग में पाबंद कर दिया। उस समय उसके पिता को बुलाया गया। कहा गया कि वे अपने बेटे को सुपुर्दगी में ले जाएं। लेकिन, उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि वह मानसिक रूप से परेशान है। इस पर पुलिस ने वेदपाल को जेल भेज दिया था।

वेदपाल ने कर रखी एलएलबी, भाई एएमयू छात्र

वेदपाल का छोटा भाई सोनपाल एएमयू का छात्र है। वेदपाल ने भी एलएलबी कर रखी है। पिता धर्मवीर किसान हैं। घटना के बाद एसएसपी, एसपी सिटी समेत कई अधिकारी छानबीन में जुट गए। पूछताछ में पता चला कि वेदपाल को हाथ में चोट मथुरा में हुए विवाद में आई थी। इसके बाद वेदपाल के पिता ने पूरी कहानी बताई। तब जाकर अधिकारियों ने रात में ही मथुरा के अधिकारियों से संपर्क करके पूरी जानकारी जुटाई। युवती के पिता को रात में ही हिरासत में ले लिया है। उसने सीसीटीवी फुटेज में आरोपी को पहचाना।

पुलिसकर्मियों पर होगी विभागीय कार्रवाई

लड़की के परिवार में पांच लोग पुलिस विभाग में तैनात हैं। ऐसे में एसएसपी की ओर से उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए संबंधित जिलों के अधिकारियों से पत्राचार किया जा रहा है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

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