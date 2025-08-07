UP Aligarh Man Murdered Brother in law before Rakshabadhan Stabbed with knife for 5000 rupees रक्षाबंधन से पहले जीजा ने साले का किया कत्ल, 5000 रुपये के लिए चाकू से गोद डाला, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
UP Aligarh Man Murdered Brother in law before Rakshabadhan Stabbed with knife for 5000 rupees

यूपी में अलीगढ़ के अकराबाद थाना क्षेत्र के नानऊ में मंगलवार की रात को एक बहनोई ने अपने साले की चाकू मारकर हत्या कर दी। यह घटना 5,000 रुपये के लेन-देन को लेकर हुए विवाद के बाद हुई। रक्षाबंधन से पहले ही जीजा ने साले की हत्या कर दी।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, अलीगढ़Thu, 7 Aug 2025 12:21 PM
यूपी में रक्षाबंधन से पहले एक जीजा ने अपने साले की हत्या कर दी। अलीगढ़ के अकराबाद थाना क्षेत्र के नानऊ में मंगलवार की रात को एक बहनोई ने अपने साले की चाकू मारकर हत्या कर दी। यह घटना 5,000 रुपये के लेन-देन को लेकर हुए विवाद के बाद हुई। बीच-बचाव करने आए साले के दोस्त भी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने देर शाम आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक के पिता की शिकायत पर आरोपी बंटू के खिलाफ हत्या और जानलेवा हमले का मामला दर्ज किया गया है।

हरदुआगंज थाना क्षेत्र के नगला कोठी निवासी विनीत कुमार (30) ने दो दिन पहले अपने बहनोई मानवेंद्र उर्फ बंटू से 5,000 रुपये उधार लिए थे। मंगलवार को बंटू अपने ससुराल नगला कोठी आया, जहाँ दोनों ने साथ में शराब पी। इसी दौरान उनमें किसी बात पर झगड़ा हो गया। इसके बाद बंटू अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी खुशबू को सारा वाकया बताया, जिससे दंपति के बीच विवाद शुरू हो गया।

विवाद बढ़ने पर खुशबू ने विनीत को फोन करके रुपये वापस करने के लिए अपने घर बुलाया। रात करीब 10:30 बजे विनीत अपने दोस्त सीटू के साथ बाइक से बंटू के घर पहुंचा। वहाँ विनीत ने रुपये वापस किए, लेकिन उसमें 1,000 रुपये कम थे। इस बात पर तीनों के बीच फिर से बहस शुरू हो गई। जब विनीत अपनी बाइक लेकर जाने लगा, तो बंटू ने चाकू से उस पर ताबड़तोड़ वार कर दिए।

दोस्त ने सोचा मुक्का लेकिन थे चाकू के वार

पुलिस के अनुसार, पहले बंटू ने विनीत पर एक फरसे से हमला करने की कोशिश की, जिसे सीटू ने पकड़ लिया। इस पर आस-पास के लोग भी इकट्ठा हो गए। तभी बंटू ने विनीत के पेट पर वार करना शुरू कर दिया। सीटू को लगा कि बंटू मुक्के मार रहा है, लेकिन वह लगातार चाकू से हमला कर रहा था। अगर सीटू को चाकू की भनक लगती, तो शायद वह विनीत को बचा पाता।

