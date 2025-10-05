UP Aligarh Man Killed Wife for not getting pregnant for 17 years 17 साल तक बच्चा नहीं हुआ तो गुस्से में की थी पत्नी की हत्या, पति गिरफ्तार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Aligarh Man Killed Wife for not getting pregnant for 17 years

17 साल तक बच्चा नहीं हुआ तो गुस्से में की थी पत्नी की हत्या, पति गिरफ्तार

यूपी के अलीगढ़ में गांव दभोरा में महिला की हत्या उसी के पति ने रस्सी से गला घोंटकर की थी। पूछताछ में उसने बताया कि शादी को 17 साल बीत जाने के बाद भी कोई बच्चा नहीं था। इसलिए दोनों के बीच झगड़े होते थे।

Srishti Kunj संवाददाता, अलीगढ़Sun, 5 Oct 2025 11:02 AM
share Share
Follow Us on
17 साल तक बच्चा नहीं हुआ तो गुस्से में की थी पत्नी की हत्या, पति गिरफ्तार

यूपी के अलीगढ़ में गांव दभोरा में महिला की हत्या उसी के पति ने रस्सी से गला घोंटकर की थी। पूछताछ में उसने बताया कि शादी को 17 साल बीत जाने के बाद भी कोई बच्चा नहीं था। इसलिए दोनों के बीच झगड़े होते थे। घटना वाले दिन भी विवाद हुआ और उसने हत्या कर डाली। शनिवार को पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

यह घटना 28 सितंबर को हुई थी। गांव दभोरा निवासी राजरोशनी (45) पत्नी किशनपाल घर पर अकेली थी। तभी उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। शाम को मजदूरी से लौटकर आए पति ने सूचना दी, जिसके बाद लोगों को घटना की जानकारी हुई। उसने बताया कि राजरोशनी का शव बेड पर पड़ा हुआ था। पास में चूढ़ी भी टूटी पड़ी थीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण गला दबाकर हत्या होना पाया गया। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। लेकिन, किशनपाल पुलिस को गुमराह करता रहा।

ये भी पढ़ें:ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को पेट में हुई दिक्कत, खाद्य विभाग की टीम पहुंची होटल

पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की, जिसमें पता चला कि पति-पत्नी के बीच झगड़े होते थे। सीओ छर्रा धनंजय ने बताया कि शनिवार को किशनपाल को भिलावली मोड़ से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने जुर्म कबूल लिया। बताया कि 17 साल पहले वह बंगाल से राजरोशनी को लेकर आया था। उसके साथ शादी की। लेकिन,बच्चा नहीं हो रहा था। इसे लेकर विवाद होता था। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त एक रस्सी का टुकड़ा भी बरामद किया है। दरोगा की ओर से किशनपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया।

Aligarh News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |