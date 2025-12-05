प्रॉपर्टी के लिए हैवान बेटे ने पिटा की बेरहमी से की हत्या, पहले रॉड से चेहरा कुचला फिर हड्डी तोड़ी

Hindustan Hindi News
Dec 05, 2025 07:54 am ISTSrishti Kunj संवाददाता, अलीगढ़
यूपी में अलीगढ़ के इगलास क्षेत्र के गांव तरसारा में गुरुवार को एक बेटे ने रिटायर्ड रोडवेजकर्मी पिता की निर्मम हत्या कर दी। उसने लोहे की रॉड से क्रूरता के साथ ताबड़तोड़ वार करते हुए पिता का चेहरा व सिर कुचल दिया। यहां तक नाक-कान, आंख तक फोड़ दीं। पुलिस के अनुसार आरोपी बेटा संपत्ति के बंटवारे से नाखुश था। घटना के बाद वह खुद ही थाने पहुंचा और जुर्म कबूलते हुए बोला कि मैंने अपने पिता की हत्या कर दी है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।

गांव तरसारा निवासी 72 वर्षीय बनवारी लाल शर्मा करीब 12 वर्ष पूर्व रोडवेज विभाग में चालक पद से रिटायर हुए थे। उनके दो बेटे यतेंद्र उर्फ योगेंद्र और अजय हैं। उन्होंने अपने खेत का बंटवारा पूर्व में ही दोनों बेटों के बीच कर दिया था। ग्रामीणों के अनुसार बड़े बेटे और पिता में लंबे समय से अनबन चल रही थी। इसी के चलते उन्होंने पूर्व में यतेंद्र को अपनी संपत्ति से बेदखल भी कर दिया था। खेत के बाद यतेंद्र घर का भी बंटवारा चाहता था। बनवारी इसके खिलाफ थे। गुरुवार सुबह नौ बजे दोनों अलग-अलग खेत पर पहुंचे। वहां ट्यूबवेल के पास पानी को लेकर दोनों में विवाद हुआ।

इसी दौरान घर के बंटवारे को लेकर बाप-बेटे में कहासुनी हो गई। इसी बीच गुस्से में यतेंद्र ने स्टील की रॉड से ताबड़तोड़ वार कर पिता को मौत के घाट उतार दिया। शोर सुनकर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। पिता की हत्या के बाद यतेंद्र सीधा थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण किया। वहां मौजूद पुलिस कर्मियों को खुद पिता की हत्या करने की बात बताई। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को शुक्रवार को न्यायालय में पेश करके जेल भेजा जाएगा।

मथुरा का गैंगस्टर है आरोपी

आरोपी यतेंद्र आपराधिक किस्म का है। करीब 10 साल पहले उसने गांव में ही किसी का अपहरण कर लिया था। इसके अलावा उस पर अलीगढ़ जिले में तीन मुकदमे दर्ज हैं। वहीं, मथुरा से वह गैंगस्टर के मुकदमे में जेल गया है।

दो बेटों को जमीन दी

बनवारी के पास 14 बीघा जमीन है। इसमें उन्होंने दो बीघा अपने पास रख ली। जबकि छह-छह बीघा दोनों बेटों को दे दी। इसमें छोटे बेटे अजय के अलावा बड़े बेटे यतेंद्र की हिस्से की जमीन उसकी पत्नी के नाम पर की थी। अजय राया में पत्नी के साथ रहता है। वह ऑटो चलाता है।

संपत्ति को लेकर पिता और पुत्रों की हुई थी बैठक

बनवारी अपनी पत्नी के साथ कुछ दिन से मथुरा के मांट क्षेत्र के गांव केशोपुर स्थित अपनी बेटियों के घर गए थे। चूंकि बेटों से संपत्ति के विवाद पर बातचीत करनी थी तो गुरुवार को ही वे गांव पहुंचे। अजय भी गांव में आ गया था। बताया जा रहा है कि तीनों के बीच संपत्ति के बंटवारे को लेकर बैठक भी हुई थी।

एसपी देहात, अमृत जैन ने कहा कि आरोपी यतेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पूछताछ में पता चला है कि मृतक के दो बेटे हैं। दोनों के मध्य मकान व प्रॉपर्टी को लेकर विवाद था। इसी विवाद में बड़े बेटे ने हत्या की है।

सिर की हड्डी टूटी, फिर पसली तोड़ी

पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टरों ने जब शव को देखा तो वे भी हैरान रह गए। चेहरा इतनी बुरी तरह कुचला हुआ था कि उसकी पहचानना मुश्किल था। आंख, नाक व कान से खून निकल रहा था। सिर की हड्डी टूटी हुई थी। इसी के चलते ये स्पष्ट नहीं हो सका कि उन्हें कितने वार किए गए होंगे? लेकिन, अनुमान है कि 10 से अधिक प्रहार किए गए। इसके बाद उन्हें लात-घूंसों से भी पीटा, जिससे उनकी पसली टूट गई।

पानी को लेकर भी हुआ था विवाद

ट्यूबवेल पर लगे सबमर्सिबल का बिल भी बनवारी भरते थे। जबकि इसका प्रयोग यतेंद्र कर रहा था। बिल न भरने के चलते बनवारी ने किसी दूसरे को पानी दे दिया। यतेंद्र खुद को पानी देने की बात कर रहा था। इसी बात पर कहासुनी हुई। इसके बाद वह रॉड लेकर आया और पिता की हत्या कर दी।

Aligarh News Up News UP Top News अन्य..
