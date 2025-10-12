बीच सड़क पत्नी के सामने युवक की हत्या, आरोपी भागते हुए बोला- गाड़ी ने मारी टक्कर

यूपी के अलीगढ़ में क्षेत्र के गांव रफायतपुर के मोड़ पर शनिवार रात को एक राजमिस्त्री की उसकी पत्नी के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह पत्नी को दवा दिलाकर बाइक से लौट रहा था, तभी बाइक पर आए आरोपी ने सीने में गोली मार दी।

यूपी के अलीगढ़ में क्षेत्र के गांव रफायतपुर के मोड़ पर शनिवार रात को एक राजमिस्त्री की उसकी पत्नी के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह पत्नी को दवा दिलाकर बाइक से लौट रहा था, तभी बाइक पर आए आरोपी ने सीने में गोली मार दी। घटना के बाद एसएसपी नीरज कुमार जादौन मौके पर पहुंचे। परिजनों ने एक-दो लोगों के नाम बताते हुए शक जताया है। देररात मामले में तहरीर दी जा रही थी।

गौंडा क्षेत्र के गांव कलुआ निवासी 30 वर्षीय रिंकू पत्र हरप्रसाद चिनाई का काम करते थे। परिजनों के अनुसार पत्नी ब्रजेश बीमार चल रही थीं। शनिवार देर शाम वह दवा लेने के लिए गांव मुरवार गई थी। देरी होने पर उसने पति को फोन किया। इस पर रिंकू पत्नी को लेकर बाइक से लौट रहे थे। बीच में बच्चा बैठा था।

रात करीब साढ़े आठ बजे गांव रफायतपुर भट्ठे के पास मोड़ पर पीछे से बाइक सवार व्यक्ति आया। उसने ओवरटेक करके बगल में आकर गोली मार दी। इससे रिंकू बाइक समेत नीचे गिर गए। कोई कुछ समझ पाता, इससे पहले ही आरोपी फरार हो गया। शोर सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। आनन-फानन रिंकू को लहूलुहान हालत में जेएन मेडिकल कॉलेज में लाया गया, जहां उनको मृत घोषित कर दिया।

जानकारी पर एसएसपी के अलावा एसपी देहात अमृत जैन, सीओ इगलास महेश कुमार घटनास्थल पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम ने भी मौके से साक्ष्य एकत्रित किए। आसपास के लोगों से पूछताछ की गई। परिजनों ने किसी पर सीधे शक नहीं जताया। लेकिन, एक-दो लोगों के नाम जरूर लिए हैं। पुलिस पुराने विवाद या रंजिश पर भी काम कर रही है।