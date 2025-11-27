Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Aligarh Man Gets 20 years Prison punishment Girl hostage for four months raped
बच्ची का अपहरण कर चार महीने तक बंधक बनाकर रेप, आरोपी को 20 साल की सजा

बच्ची का अपहरण कर चार महीने तक बंधक बनाकर रेप, आरोपी को 20 साल की सजा

संक्षेप:

यूपी के अलीगढ़ में एक शख्स ने पहले नाबालिग लड़की को किडनैप किया और फिर चार महीने तक उसका रेप किया। गांधीपार्क क्षेत्र की एक छात्रा का अपहरण करके दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो की विशेष अदालत के न्यायाधीश अभिषेक कुमार बगड़िया ने दोषी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है।

Thu, 27 Nov 2025 07:43 AMSrishti Kunj संवाददाता, अलीगढ़
share Share
Follow Us on

यूपी के अलीगढ़ में एक शख्स ने पहले नाबालिग लड़की को किडनैप किया और फिर चार महीने तक उसका रेप किया। गांधीपार्क क्षेत्र की एक छात्रा का अपहरण करके दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो की विशेष अदालत के न्यायाधीश अभिषेक कुमार बगड़िया ने दोषी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 18 हजार रुपये का जुर्माना लगाया इसमें से 10 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। दोषी ने स्कूल से लौटने के दौरान छात्रा का अपहरण किया था और उसे करीब चार माह तक बंधक बनाकर रखा था। है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

विशेष लोक अभियोजक महेश सिंह ने मामले में जानकारी देते हुए बताया कि गांधीपार्क थाना क्षेत्र के एक इलाके के व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि उनकी 15 साल की छोटी बेटी 12वीं में पढ़ती है। 24 अगस्त 2021 को सुबह साढ़े सात बजे वह स्कूल गई थी, जो वापस नहीं आई। स्कूल में जानकारी करने पर पता चला कि बुखार आने का प्रार्थना पत्र देकर वापस चली गई। 20 दिसंबर 2021 को पुलिस ने रेलवे स्टेशन से छात्रा को बरामद करके बयान कराए।

ये भी पढ़ें:यूपी में SIR : 24 घंटे में 1.14 करोड़ फार्म हुए डिजिटल, CEO ने दिया ये आदेश

लड़की ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि संभल जिले के थाना गुन्नौर क्षेत्र के निरनपुर निवासी कवि उसे अपने साथ हिमाचल प्रदेश ले गया था। वहां उसे एक कमरे में बंधक बनाकर रखा, जहां उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। खाना लेने जाता था तो उसे बांधकर जाता था। मुंह पर पट्टी बांध देता था। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की। जांच के बाद पुलिस ने कवि को गिरफ्तार करके जेल भेजा। लड़की के बयान के आधार पर कार्रवाई की गई।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Aligarh News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |