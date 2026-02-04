Hindustan Hindi News
कर्ज वसूली के दौरान मौत, तहसीलदार की गाड़ी में बैठे बकायदार की थमीं सांसे

संक्षेप:

यूपी के अलीगढ़ में तहसीलदार कोल की गाड़ी में मंगलवार बकाएदार की हालत बिगड़ने से मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि तहसील कर्मियों द्वारा अपहरण कर गाड़ी में उत्पीड़न और अभद्रता की गई। इस वजह से मौत हुई है। हालांकि प्रशासन ने परिजनों के आरोपों को खारिज कर दिया।

Feb 04, 2026 01:38 pm ISTSrishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, अलीगढ़
यूपी के अलीगढ़ में तहसीलदार कोल की गाड़ी में मंगलवार बकाएदार की हालत बिगड़ने से मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि तहसील कर्मियों द्वारा अपहरण कर गाड़ी में उत्पीड़न और अभद्रता की गई। इस वजह से मौत हुई है। हालांकि प्रशासन ने परिजनों के आरोपों को खारिज कर दिया। रजा नगर निवासी इस्माइल खान (55) कारपेंटर थे। बेटे फिरोज ने बताय कि 50 वर्गगज के एक प्लॉट पर मकान बनवाने के लिए बैंक से लोन लिया था। जिसमें करीब 1.47 लाख रुपये का कर्ज बकाया था। आर्थिक तंगी के चलते वह किश्तें नहीं भर पाए।

मामला अदालत तक पहुँचा और बार-बार नीलामी विफल होने के बाद, अदालत ने रिकवरी के आदेश जारी कर दिए। मंगलवार सुबह करीब साढ़े 10 बजे तहसील कोल से अमीन सतेंद्र चौहान और खजान सिंह तहसीलदार कोल की गाड़ी में रजा नगर पहुंचे। जहां से बकाएदार इस्माइल को गाड़ी में बैठाकर तहसील के लिए रवाना हो गए। रास्ते में इस्माइल की तबियत बिगड़ गई। तहसील टीम बकाएदार को लेकर जिला अस्पताल पहुंची जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इंस्पेक्टर बन्नादेवी विजय कुमार के अनुसार इस्माइल की मौत पीएम रिपोर्ट में कार्डिएक अटैक से होना सामने आया है।

मोर्चरी पहुंचे राजनीतिक दलों के पदाधिकारीइस्माइल खान की मौत की सूचना मिलते ही बसपा नेता सलमान शाहिद, सपा नेता अज्जू इश्हाक, कांग्रेस नेता आगा युनूस पोस्टमार्टम हाउस व पीड़ित के घर पहुंचे। सभी पदाधिकारियों ने आरोपियों पर कार्यवाही किए जाने व पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा दिए जाने की मांग उठाई।

20 हजार रुपए ले आओ, अपने पति को ले जाना

मामले में मृतक इस्माईल खान के बेटे फिरोज खान की ओर से थाना क्वार्सी में तहरीर दी गई है। जिसमें आरोप है कि घर में आने वाले लोगों की संख्या पांच थी। इन लोगों ने सबसे पहले खुद को कैपिटल ट्रस्ट बैंक से बताया था। यह सभी लोग जबरन पिता का अपहरण करके ले गए। 11 बजे 9719408229 नंबर से फोन आया कि अमीन बोल रहा हूं, 20 हजार रूपए किश्त के लेकर आ जाओ और अपने पति को ले जाओ। रूपए का इंतजाम करने के बाद जब फोन किया गया तो पोस्टमार्टम पर बुलाया गया। जहां पता चला कि पिता की हत्या की जा चुकी थी।

घसीटते हुए गाड़ी में डाला, अपहरण का आरोप

परिजनों के मुताबिक तहसील टीम ने घर में घुसकर गाली-गलौज और बदसलूकी की। इस्माइल को जबरन घसीटते हुए बोलेरो गाड़ी में डाल लिया गया। स्थानीय लोगों ने कहा कि लगा कि जैसे कोई बदमाश अपहरण करके ले गए हैं। गाड़ी के अंदर हुए अपमान और सदमे के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल पहुँचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया।

प्रशासन की सफाई, परिवार के आरोप गलत

एडीएम प्रशासन पंकज कुमार ने टीम का बचाव करते हुए कहा है कि इस्माइल खुद तहसील आए थे और वहां अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी। प्रशासन का दावा है कि उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यदि जांच में टीम की ओर से किसी भी तरह की जोर-जबरदस्ती या नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

