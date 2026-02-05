Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Aligarh Man Died after Fight girlfriend Accused Of murdering took him to hospital
झगड़े के बाद प्रेमी की मौत, ई-रिक्शा में डालकर अस्पताल ले जाने वाली प्रेमिका पर लगे ये आरोप

झगड़े के बाद प्रेमी की मौत, ई-रिक्शा में डालकर अस्पताल ले जाने वाली प्रेमिका पर लगे ये आरोप

संक्षेप:

यूपी के अलीगढ़ में बन्नादेवी थाना क्षेत्र के एक होटल में बुधवार देर शाम प्रेमी-प्रेमिका के बीच हुए झगड़े के बाद प्रेमी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दोनों लिव-इन रिलेशनशिप पर रह रहे थे। परिजनों ने प्रेमिका पर हत्या का आरोप लगाया है।

Feb 05, 2026 12:51 pm ISTSrishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, अलीगढ़
share Share
Follow Us on

यूपी के अलीगढ़ में बन्नादेवी थाना क्षेत्र के एक होटल में बुधवार देर शाम प्रेमी-प्रेमिका के बीच हुए झगड़े के बाद प्रेमी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दोनों लिव-इन रिलेशनशिप पर रह रहे थे। परिजनों ने प्रेमिका पर हत्या का आरोप लगाया है। जबकि प्रेमिका का कहना है कि युवक ने फंदे से लटककर आत्महत्या की है। पुलिस युवती से पूछताछ कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसमें मौत का कारण स्पष्ट होगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सिविल लाइन क्षेत्र के जमालपुर आसिफ नगर निवासी 25 वर्षीय जीशान टेंपो चलाता था। वह करीब तीन साल पहले मसूदाबाद चौराहा स्थित देव होटल में काम करने वाली काजल नाम की लड़की के संपर्क में आया। इसके बाद जीशान अपना छोड़कर काजल के साथ किराये पर कमरा लेकर गांधीपार्क क्षेत्र के नौरंगाबाद में लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहा था। काजल होटल में झाड़ू पोंछा करती है। ऐसे में उसका अधिकतर समय होटल में ही गुजरता था। काजन ने पूछताछ में बताया है कि बुधवार देर शाम जीशान नशे में धुत होकर होटल पर आया। आते ही उसने अपनी जर्सी उतारी और वाशिंग मशीन में डाल दी।

ये भी पढ़ें:चाइनीज मांझे से मौत में मर्डर केस चलेगा, लखनऊ में एक मौत से योगी गुस्सा

वहां गाने बज रहे थे तो वह डांस करने लगा। इस पर काजल ने विरोध किया। साथ ही जर्सी धोने से मना कर दिया। इस पर दोनों में कहासुनी होने लगी। इसी बीच जीशान होटल के ऊपरी मंजिल पर गया। वहां से बगल वाले निर्माणाधीन भवन में पहुंचा और फंदा लगा लिया। होटल के स्टाफ की सूचना पर काजल वहां पहुंची तो जीशान फंदे से लटका था। काजल ने जीशान के परिजनों को फोन किया।

वे मौके पर आए और पुलिस को हत्या की सूचना दी। इंस्पेक्टर के अनुसार जीशान के गले में कोई निशान नहीं मिला है। मामला संदिग्ध है। पोस्टमार्टम में मौत का कारण स्पष्ट होगा। युवती से पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं।

आरोप-युवकों को फंसाकर ब्लैकमेल करती है युवती

जीशान के भाई रिहान का कहना है कि युवती होटलों में काम करती है। आरोप है कि युवकों को फंसाकर ब्लेकमेल करना उसका पेशा है। जीशान को भी वह परेशान कर रही थी। इसी के चलते जीशान ने घर आना छोड़ दिया था। उसी ने फोन करके आत्महत्या कर सूचना दी थी। लेकिन, साजिश के तहत उसकी हत्या की गई है। युवती ने स्वीकारा है कि अलग-अलग समुदाय के होने के चलते उसने जीशान से शादी नहीं की थी। वह कहती थी कि अगर शादी की तो उसके परिजन संपत्ति से बेदखल कर देंगे। इसके चलते लिव-इन में रह रही थी। जबकि पुलिस की पूछताछ में पता चला कि है कि युवती के परिवार में कोई नहीं है।

खुद ई-रिक्शा में जीशान को अस्पताल में गई काजल

जीशान को अचेत अवस्था में देख काजल के होशउड़ गए। वह खुद उसे ई-रिक्शा में डालकर जिला अस्पताल लेकर पहुंची। वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। वहां परिजन भी पहुंच गए। उन्होंने काजल पर हत्या का आरोप लगाकर हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस काजल को हिरासत में लेकर थाने ले आई, जहां उससे पूछताछ की गई।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

और पढ़ें
Aligarh News Up News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |