Hindi NewsUP NewsUP Aligarh man Died 11 days before his wedding in Road Accident two friends severly injured
शादी से 11 दिन पहले शॉपिंग करने गए इकलौते बेटे की हादसे में मौत, दो दोस्त गंभीर

संक्षेप: यूपी के अलीगढ़ के एक युवक की हरियाणा में मौत हो गई। इसके बाद से अलीगढ़ स्थित उसके गांव में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि हरियाणा क्षेत्र के सोहना के पास मंगलवार को हादसे में जट्टारी के युवक की मौत हो गई। 11 दिन बाद उसकी शादी होनी थी।

Wed, 12 Nov 2025 11:12 AMSrishti Kunj संवाददाता, अलीगढ़
यूपी के अलीगढ़ के एक युवक की हरियाणा में मौत हो गई। इसके बाद से अलीगढ़ स्थित उसके गांव में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि हरियाणा क्षेत्र के सोहना के पास मंगलवार को हादसे में जट्टारी के युवक की मौत हो गई। 11 दिन बाद उसकी शादी होनी थी। वह दोस्तों के साथ कार से गुरुग्राम कपड़ों की खरीदारी करने गया था। दो दोस्तों की हालत अभी गंभीर बनी हुई है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार गांव जरतौली निवासी 22 वर्षीय राहुल पुत्र स्वर्गीय मुनेश कुमार परिवार में इकलौता बेटा था। पिता की बीते दिनों बीमारी के चलते मौत हो गई। 22 नवंबर को उसकी शादी होनी थी। परिवार शादी की तैयारियों में लगा था। मंगलवार को वह अपने दोस्त महेश और भीमा चौहान व सचिन चौहान के साथ कार से गुरुग्राम (हरियाणा) में शादी के कपडे़ खरीदने गया था। वहां से वापस लौटते समय रास्ते में सोहना (हरियाणा) टोल टैक्स के निकट (बम्बई हाईवे) पर सड़क पर खड़े कंटेनर में कार अनियंत्रित होकर घुस गई।

हादसा इतना भीषण था कि राहुल व इसके दोस्तों को गाड़ी काटकर बमुश्किल बाहर निकाला गया। गंभीर हालत में तीनों को अस्पताल ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने राहुल को मृत घोषित कर दिया। जबकि महेश को गंभीर हालत में दिल्ली स्थिति एम्स में भर्ती कराया गया जहां पर वह वेंटीलेटर पर है। वहीं सचिन को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस ने घटना के बाद लड़कों की पहचान करके तीनों के घरों में घटना की जानकारी दी। सूचना पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया। शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। वहीं,परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। पुलिस ने राहुल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम के बाद राहुल का शव परिवार को सौंपा जाएगा। वहीं, अन्य दो युवकों का इलाज जारी है।

सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
