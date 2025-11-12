शादी से 11 दिन पहले शॉपिंग करने गए इकलौते बेटे की हादसे में मौत, दो दोस्त गंभीर

संक्षेप: यूपी के अलीगढ़ के एक युवक की हरियाणा में मौत हो गई। इसके बाद से अलीगढ़ स्थित उसके गांव में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि हरियाणा क्षेत्र के सोहना के पास मंगलवार को हादसे में जट्टारी के युवक की मौत हो गई। 11 दिन बाद उसकी शादी होनी थी।

यूपी के अलीगढ़ के एक युवक की हरियाणा में मौत हो गई। इसके बाद से अलीगढ़ स्थित उसके गांव में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि हरियाणा क्षेत्र के सोहना के पास मंगलवार को हादसे में जट्टारी के युवक की मौत हो गई। 11 दिन बाद उसकी शादी होनी थी। वह दोस्तों के साथ कार से गुरुग्राम कपड़ों की खरीदारी करने गया था। दो दोस्तों की हालत अभी गंभीर बनी हुई है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार गांव जरतौली निवासी 22 वर्षीय राहुल पुत्र स्वर्गीय मुनेश कुमार परिवार में इकलौता बेटा था। पिता की बीते दिनों बीमारी के चलते मौत हो गई। 22 नवंबर को उसकी शादी होनी थी। परिवार शादी की तैयारियों में लगा था। मंगलवार को वह अपने दोस्त महेश और भीमा चौहान व सचिन चौहान के साथ कार से गुरुग्राम (हरियाणा) में शादी के कपडे़ खरीदने गया था। वहां से वापस लौटते समय रास्ते में सोहना (हरियाणा) टोल टैक्स के निकट (बम्बई हाईवे) पर सड़क पर खड़े कंटेनर में कार अनियंत्रित होकर घुस गई।

हादसा इतना भीषण था कि राहुल व इसके दोस्तों को गाड़ी काटकर बमुश्किल बाहर निकाला गया। गंभीर हालत में तीनों को अस्पताल ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने राहुल को मृत घोषित कर दिया। जबकि महेश को गंभीर हालत में दिल्ली स्थिति एम्स में भर्ती कराया गया जहां पर वह वेंटीलेटर पर है। वहीं सचिन को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।