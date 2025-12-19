मेरी बीवी वापस कर दो; बीच सड़क पर सास के पैरों में गिरकर रोने लगा दामाद, वीडियो वायरल
यूपी के मथुरा जिले के एक व्यक्ति का उसकी पत्नी से चल रहा विवाद बुधवार को सड़क पर आ गया। काउंसिलिंग के बाद महिला थाने से बाहर निकले पति ने पहले पत्नी को मनाया। न मानने पर सास के पैरों में गिर गया और गिड़गिड़ाने लगा।
यूपी के मथुरा जिले के एक व्यक्ति का उसकी पत्नी से चल रहा विवाद बुधवार को सड़क पर आ गया। काउंसिलिंग के बाद महिला थाने से बाहर निकले पति ने पहले पत्नी को मनाया। न मानने पर सास के पैरों में गिर गया और गिड़गिड़ाने लगा। सास ने पुलिसकर्मियों की मदद से दामाद को अलग करवाया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। व्यक्ति का कहना है कि वह पत्नी को साथ रखना चाहता है। लेकिन, सास व ससुर दखलंदाजी करते हैं। उधर, पत्नी ने पति पर मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है।
मथुरा निवासी व्यक्ति बेलदारी करता है। नौ साल पहले उसकी शादी गोंडा क्षेत्र के एक गांव की महिला से हुई थी। इन पर तीन बच्चे हैं। बड़ा बेटा दिव्यांग है। कुछ दिन पहले पत्नी ससुराल छोड़कर मायके में आ गई। उसने यहां महिला थाने में पति के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया। आरोप लगाया कि पति की ओर से मारपीट व मानसिक उत्पीड़न किया जाता है। इस पर बुधवार को महिला थाने में दोनों को मध्यस्थता के लिए बुलाया गया था।
थाने में बातचीत के दौरान दोनों को समझाया गया और अगली तिथि पर आने को कहा। लेकिन, महिला थाने से बाहर आकर पति सास को मनाने में लग गया। पुलिस लाइन के गेट के पास आकर उसने सास के पैर पकड़ लिए। इसे देख पुलिसकर्मी पहुंचे। बातचीत के बाद पूरा माजरा समझ में आया। महिला थाना प्रभारी निशा चौधरी ने बताया कि महिला ने प्रार्थना पत्र दिया था। दोनों को मीडियेशन के लिए बुलाया गया था, जो जारी है। वायरल वीडियो का प्रकरण थाने से बाहर हुआ है।