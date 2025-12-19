Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Aligarh Man Cried in Front of mother in law wanted his wife back video viral
मेरी बीवी वापस कर दो; बीच सड़क पर सास के पैरों में गिरकर रोने लगा दामाद, वीडियो वायरल

मेरी बीवी वापस कर दो; बीच सड़क पर सास के पैरों में गिरकर रोने लगा दामाद, वीडियो वायरल

संक्षेप:

यूपी के मथुरा जिले के एक व्यक्ति का उसकी पत्नी से चल रहा विवाद बुधवार को सड़क पर आ गया। काउंसिलिंग के बाद महिला थाने से बाहर निकले पति ने पहले पत्नी को मनाया। न मानने पर सास के पैरों में गिर गया और गिड़गिड़ाने लगा।

Dec 19, 2025 10:37 am ISTSrishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, अलीगढ़
share Share
Follow Us on

यूपी के मथुरा जिले के एक व्यक्ति का उसकी पत्नी से चल रहा विवाद बुधवार को सड़क पर आ गया। काउंसिलिंग के बाद महिला थाने से बाहर निकले पति ने पहले पत्नी को मनाया। न मानने पर सास के पैरों में गिर गया और गिड़गिड़ाने लगा। सास ने पुलिसकर्मियों की मदद से दामाद को अलग करवाया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। व्यक्ति का कहना है कि वह पत्नी को साथ रखना चाहता है। लेकिन, सास व ससुर दखलंदाजी करते हैं। उधर, पत्नी ने पति पर मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मथुरा निवासी व्यक्ति बेलदारी करता है। नौ साल पहले उसकी शादी गोंडा क्षेत्र के एक गांव की महिला से हुई थी। इन पर तीन बच्चे हैं। बड़ा बेटा दिव्यांग है। कुछ दिन पहले पत्नी ससुराल छोड़कर मायके में आ गई। उसने यहां महिला थाने में पति के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया। आरोप लगाया कि पति की ओर से मारपीट व मानसिक उत्पीड़न किया जाता है। इस पर बुधवार को महिला थाने में दोनों को मध्यस्थता के लिए बुलाया गया था।

ये भी पढ़ें:गोली का जवाब गोली से देंगे, आयुष की छोटी बहन की सीधी चेतावनी, VIDEO हो रहा वायरल

थाने में बातचीत के दौरान दोनों को समझाया गया और अगली तिथि पर आने को कहा। लेकिन, महिला थाने से बाहर आकर पति सास को मनाने में लग गया। पुलिस लाइन के गेट के पास आकर उसने सास के पैर पकड़ लिए। इसे देख पुलिसकर्मी पहुंचे। बातचीत के बाद पूरा माजरा समझ में आया। महिला थाना प्रभारी निशा चौधरी ने बताया कि महिला ने प्रार्थना पत्र दिया था। दोनों को मीडियेशन के लिए बुलाया गया था, जो जारी है। वायरल वीडियो का प्रकरण थाने से बाहर हुआ है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Aligarh News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |