रक्षाबंधन पर पत्नी को लेकर गया था मायके, वापस नहीं लौटी तो जहर खाकर पति ने दी जान

यूपी के अलीगढ़ में एक पति ने अपनी पत्नी के कारण आत्महत्या कर ली। पालीमुकीमपुर के गांव हरनौट भोजपुर में पत्नी के मायके से न आने पर एक युवक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। रक्षाबंधन पर पत्नी मायके गई थी। वह पत्नी को बुलाने ससुराल गया तो ससुरालियों ने मारपीट कर दी।

Srishti Kunj संवाददाता, अलीगढ़Fri, 15 Aug 2025 09:52 AM


यूपी के अलीगढ़ में एक पति ने अपनी पत्नी के कारण आत्महत्या कर ली। पालीमुकीमपुर के गांव हरनौट भोजपुर में पत्नी के मायके से न आने पर एक युवक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। रक्षाबंधन पर पत्नी मायके गई थी। वह पत्नी को बुलाने ससुराल गया तो ससुरालियों ने मारपीट कर दी। पत्नी भी उसके साथ वापस नहीं लौटी। इससे आहत होकर उसने आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया।

जानकारी के अनुसार गांव हरनोट भोजपुर निवासी 25 वर्षीय नीतू पुत्र कालीचरन मजदूरी करता था। पांच साल पहले कासगंज निवासी युवती से उसकी शादी हुई थी। परिवार में दो बेटी हैं। रक्षाबंधन के दिन वह पत्नी को लेकर ससुराल गया था। अगले दिन पत्नी से घर चलने को बोला तो उसने मना कर दिया। इस पर दंपति के बीच बहस को गई। आरोप है कि तभी ससुरालियों ने उसके साथ मारपीट कर दी। नीतू इसके बाद पत्नी को उसके मायके छोड़कर अपने घर वापस आ गया।

बताया जा रहा है कि ससुराल से घर लौटने पर नीतू ने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। इसकी जानकारी परिजनों को हुई तो हड़कंप मच गया। तबियत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे इलाज के लिए मेडिकल कालेज में भर्ती करा दिया। गुरुवार को उपचार के दौरान नीतू ने दम तोड़ दिया। मामले में पुलिस को जानकारी मिली। पुलिस का कहना है कि आपसी विवाद में युवक ने आत्महत्या की है। अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। परिजनों से मिली तहरीर के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

