भैंस चोरी के शक में भीड़ ने अधेड़ को जमकर पीटा, बचकर भागने में बिजली के पोल से टकराकर मौत

यूपी के अलीगढ़ में एक अधेड़ को भीड़ ने जमकर पीटा और जब वो बचकर भागने लगा तो बिजली के खंबे से टकराकर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच कर रही है। इसके बाद कार्रवाई की जाएगी।

यूपी के अलीगढ़ में एक अधेड़ को भीड़ ने जमकर पीटा और जब वो बचकर भागने लगा तो बिजली के खंबे से टकराकर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मडराक थाना क्षेत्र के सराय हरनारायण में मंगलवार की तड़के भैंस चोरी के शक में एक अधेड़ की ग्रामीणों ने पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया। वह भीड़ से छूटकर भागा तो बिजली के खंभे से टकरा गया।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार नगला मंदिर स्थित सराय हरनारायण निवासी अंशुल पुत्र चंद्रपाल सिंह का घर से कुछ दूरी पर घेर बना है। रोजाना की तरह सोमवार की रात वह घर में सो रहे थे। पशु घेर में बंधे थे। मंगलवार की तड़के करीब साढ़े तीन बजे पशुओं के चिल्लाने की आवाज आई। परिजन घेर की ओर पहुंचे तो कुछ युवक भैंस चोरी कर ले जा रहे थे। परिजनों ने शोर मचा दिया।

लोगों का शोर सुनकर गांव वालों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। ग्रामीणों को देख बदमाश भाग निकले। आरोप है कि तभी भीड़ ने एक अधेड़ को पकड़ लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। आरोपी भीड़ के चंगुल से छूटकर भागा। हड़बड़ाहट में कुछ दूरी पर लगे बिजली के पोल से टकरा गया। इसी बीच वह अचेत हो गया। कुछ ही देर में मौत हो गई।