सिलेंडर में आग लगाकर माता-पिता समेत परिवार को जलाने की दी धमकी, शाम को खुद जहर खाया

संक्षेप: यूपी के अलीगढ़ में एक युवक ने पहले तो माता-पिता को पूरे परिवार समेत जिंद जलाने की धमकी दी फिर खुद ही जहर खा लिया। बताया जा रहा है कि अलीगढ़ के लोधा कस्बा में एक परिवार के बीच रुपयों को लेकर चल रहे विवाद ने बुधवार सुबह बड़ा रूप ले लिया।

यूपी के अलीगढ़ में एक युवक ने पहले तो माता-पिता को पूरे परिवार समेत जिंद जलाने की धमकी दी फिर खुद ही जहर खा लिया। बताया जा रहा है कि अलीगढ़ के लोधा कस्बा में एक परिवार के बीच रुपयों को लेकर चल रहे विवाद ने बुधवार सुबह बड़ा रूप ले लिया। एक युवक ने अपने माता-पिता, भाई व अन्य परिजनों को कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद धमकी दी कि उसके रुपये नहीं दिए तो सिलेंडर में आग लगाकर सभी को जिंदा जला देगा।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को परिजनों के कमरे में बंद किए जाने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस परिजनों को निकालकर थाने ले आई। लेकिन, युवक थाने नहीं पहुंचा। इसके बाद जानकारी मिली की देर शाम उसने जहर खा लिया। गंभीर हालत में उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लोधा कस्बा निवासी युवक की शादी क्वार्सी क्षेत्र में रहने वाली महिला से हुई थी। बताया जा रहा है कि पत्नी मायके से दो लाख रुपये लेकर आई थी, जिसे ससुराल पक्ष ने मकान निर्माण में खर्च कर दिया। युवक परिजनों से अपने दो लाख रुपये वापस मांगने लगा।