गिरफ्तार ईनामी महामंडलेश्वर पूजा से थाने में मिला अभिषेक का परिवार, बोली- जो मन में था वो किया

अभिषेक हत्याकांड में आरोपी पूजा शकुन पांडेय पकड़ी गई। महिला थाने में पूजा का कुछ सेकेंडों के लिए अभिषेक के परिजनों से आमना-सामना करवाया गया। पूजा ने उनसे कहा कि जो मेरे मन में था, वो कर दिया। पिता ने कहा कि आरोपियों को उम्र कैद की सजा हो।

यूपी के अलीगढ़ में अभिषेक हत्याकांड में गिरफ्तार होने के बाद पुलिस ने पूजा से कई घंटे तक पूछताछ की। लेकिन, वह कुछ नहीं बोली। उसने जुर्म तक नहीं स्वीकारा। इतना ही कहा कि वकील के माध्यम से कोर्ट में जवाब दूंगी। थाना रोरावर से पुलिस उसे जिला अस्पताल ले गई, जहां मेडिकल कराने के बाद न्यायालय में पेश किया गया। वहां से जेल ले जाया गया। इसी बीच महिला थाने में उसका अभिषेक के परिजनों से कुछ सेकेंडों के लिए गोपनीय तरीके से आमना-सामना कराया गया।

पिता नीरज गुप्ता के अनुसार पूजा ने पहले कहा कि मुझे दुख है। फिर बोली कि जो मेरे मन में था। मैंने कर दिया। पिता ने मांग की है कि पूजा पर एनएसए की कार्रवाई हो। उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाए। साथ ही उसे उम्रकैद की सजा मिले। मामले में अभिषेक के छोटे भाई आशीष ने पूजा, अशोक व दो अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया कि हत्या में दोनों का षड्यंत्र है। अभिषेक पहले पूजा के साथ रहा था। पूर्व में कई बार विवाद हुआ था। आरोपियों ने हत्या की धमकी दी थी।

आरोपी बिना पैसे दिए एजेंसी में पार्टनरशिप करना चाहते थे। अभिषेक के पिता नीरज गुप्ता आढ़ती हैं। उनका कहना है कि बेटे को पढ़ने के लिए पूजा के पास छोड़ा था। धीरे-धीरे उसने मेरे बेटे को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। पिछले साल छोटे बेटे की शादी के दौरान पूजा ने अभिषेक से ये तक कहा था कि अब छोटे भाई की शादी हो गई है। अब तू मुझसे शादी कर ले। वह धमकाती थी कि तुम्हारा बेटा मुझसे दूर हो रहा है। मेरे पास जो चीजें हैं, वो सबको दिखाऊंगी। पूजा की गिरफ्तारी न होने पर परिवार ने एसएसपी कार्यालय पर आत्मदाह करने की भी चेतावनी दी थी।

लेकिन, पुलिस ने उनको जल्द गिरफ्तारी के लिए आश्वस्त किया था। शुक्रवार रात को गिरफ्तारी की सूचना मिलती ही परिवार यहां रोरावर थाने पहुंचा। वहां पूजा से बात करने का प्रयास किया, मगर वह कुछ नहीं बोली। महिला थाने में उसने एक ही बात कही कि जो मन में था, कर दिया।

पूजा के सोशल मीडिया एकाउंट पर प्रतिक्रियाएं अभिषेक हत्याकांड के बाद से ही पूजा के सोशल मीडिया एकाउंट्स भी चर्चाओं में आ गए। पूजा ने हत्या से पहले फेसबुक आईडी से फिल्मी गीत पर रील बनाकर डाली थी। इस पर लोगों ने कमेंट करते हुए उसे कातिल नागिन तक बताया।

अभिषक के परिवार ने जताई हत्या की आशंका पिता नीरज गुप्ता ने कहा कि इस घटना के बाद उन्हें जान का खतरा है। निश्चित रूप से पूजा जेल से बाहर आएगी तो परिवार में किसी और की भी हत्या करा सकती है। इसके लिए पुलिस उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करे।

जेल के बाहर सात बार दोहराया-सब फिक्स है पूजा की गिरफ्तारी के बाद कई थानों का फोर्स थाने से लेकर जेल के बाहर लगाया गया था। कड़ी सुरक्षा में जब पूजा को जेल में ले जाया जा रहा था तो उसने मीडिया के सवालों में भी उसने एक ही बात कही कि सब फिक्स है...। इस शब्द को उसने सात बार दोहराया।

महामंडलेश्वर ने अग्रिम जमानत डाल ली वापस पूजा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए गए थे। एसएसपी ने 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया। डीआईजी स्तर से 50 हजार का इनाम रखा गया। इसके बाद उसने अग्रिम जमानत डाली। फिर उसे अधिवक्ता के माध्यम से वापस (नॉट प्रेस) ले लिया।

ये है पूजा शकुन पांडेय का आपराधिक इतिहास मुकदमा संख्या- 37/2019, धारा- 147, 148, 149

मुकदमा संख्या- 153ए, धारा- 295, थाना- गांधीपार्क

मुकदमा संख्या- 137/2020, धारा- 153ए, 505(2), थाना- गांधीपार्क

मुकदमा संख्या- 387/2022, धारा- 295, 298, 505, थाना- गांधीपार्क

मुकदमा संख्या- 576/2022, धारा- 188, 295ए, 298, 505-2, 506, थाना- गांधीपार्क

मुकदमा संख्या- 1140/2020, धारा- 120-बी, 366, थाना- क्वार्सी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में ये रहे शामिल एएसपी मयंक पाठक के नेतृत्व में चार टीमें गठित की गई थीं, जिन्होंने 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाले। टीम में इंस्पेक्टर रोरावर विजय सिंह, एसआई भानूप्रताप, कांस्टेबल मो. आस, लक्की व पूनम कुमारी के अलावा सहयोग करने वालों में सर्विलांस प्रभारी इंस्पेक्टर विपिन कुमार, स्वाट टीम प्रभारी संदीप कुमार, हेड कांस्टेबल नटवर सिंह, बनी सिंह, राजवीर सिंह, अजीत कुमार, सचिन कुमार, प्रेमपाल सिंह, अजय कुमार, मनोज कुमार, आकाश शर्मा, सुगंध प्रताप, प्रिशुभ मोताला, अंकुश डबास, विजयकांत, योगेश कुमार व भंवर सिंह शामिल रहे।