UP Aligarh Mahamandaleshwar Pooja Pandey Post Unclear in All India Hindu Mahasabha महामंडलेश्वर पूजा पांडे के पर को लेकर अखिल भारत हिन्दू महासभा में विवाद, अलग-अलग दावे, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Aligarh Mahamandaleshwar Pooja Pandey Post Unclear in All India Hindu Mahasabha

महामंडलेश्वर पूजा पांडे के पर को लेकर अखिल भारत हिन्दू महासभा में विवाद, अलग-अलग दावे

यूपी के अलगीढ़ में अखिल भारत हिन्दू महासभा से पूजा शकुन पांडेय को निष्कासित करने के दावों के बीच गुरुवार को नया मोड़ आ गया। दो संगठन के पदाधिकारियों ने अखिल भारत हिन्दू महासभा पर अपना-अपना दावा किया।

Srishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, अलीगढ़Fri, 10 Oct 2025 12:33 PM
share Share
Follow Us on
महामंडलेश्वर पूजा पांडे के पर को लेकर अखिल भारत हिन्दू महासभा में विवाद, अलग-अलग दावे

यूपी के अलगीढ़ में अखिल भारत हिन्दू महासभा से पूजा शकुन पांडेय को निष्कासित करने के दावों के बीच गुरुवार को नया मोड़ आ गया। दो संगठन के पदाधिकारियों ने अखिल भारत हिन्दू महासभा पर अपना-अपना दावा किया। एक ने पूजा को निष्कासित करने की बात कही तो दूसरे ने इसे निराधार बताया।

दरअसल, गौरी पाठक ने बीते दिनों कहा कि वह अखिल भारत हिंदू महासभा की जिलाध्यक्ष हैं। पूजा शकुन पांडेय के पास संगठन में कोई जिम्मेदारी नहीं है। कई साल पहले ही संगठन की ओर से उन्हें निष्कासित किया जा चुका है। उनके अनुसार इसकी पुष्टि राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यश्री ने भी की। वहीं, गुरुवार को एडवोकेट गजेंद्रपाल सिंह ने बयान जारी किया। कहा कि वह अखिल भारत हिन्दू महासभा में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं।

ये भी पढ़ें:अभिषेक हत्याकांड: महामंडलेश्वर पूजा को अपनों ने ठुकराया,पहचान छिपा तलाश रही पनाह

पूजा शकुन पांडेय को संगठन से निकालने का बयान तथ्यहीन व निराधार है। असली हिन्दू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुन्नालाल हैं, जो नई दिल्ली स्थित महासभा के केंद्रीय कार्यालय पर काबिज हैं। सिविल कोर्ट दिल्ली के आदेशानुसार मुन्नालाल शर्मा को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष माना है। तथाकथित रूप से कई लोग हिन्दू महासभा के अध्यक्ष होने का निराधार और फर्जी रूप से अध्यक्ष होने का दावा करते रहे हैं।

पूर्व में भी पूजा के खिलाफ फर्जी रूप से हिन्दू महासभा की सचिव लिखने पर मुकदमा दर्ज कराया गया गया था। लेकिन, पुलिस ने सही तथ्य पाने पर केस में फाइनल रिपोर्ट पेश की थी। यदि भविष्य में किसी ने हिन्दू महासभा की अध्यक्ष या पदाधिकारी बताकर कोई पद से हटाने संबंधी बयान दिया तो उनके खिलाफ संगठन कानूनी कार्रवाई अमल में लाएगा।

हमारी टीम में पूजा पर कोई पद नहीं

उधर, गौरी पाठक का कहना है कि पूजा शकुन पांडेय हमारे संगठन के साथ नहीं है। यही हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यश्री ने कहा है। वह हमारे जिले की टीम में किसी पद पर नहीं है। किसी अन्य संगठन के संबंध हमारी कोई पाबंदी नहीं है। कोई भी अपने आप को किसी भी संगठन का राष्ट्रीय, उत्तर प्रदेश या जिले की अध्यक्ष कहें। यह खुद उस पर निर्भर करता है।

Aligarh News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |