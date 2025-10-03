UP Aligarh Mahamandaleshwar Pooja Pandey had got Abhishek murdered, husband had called killer यूपी की महामंडलेश्वर पूजा पांडे ने कराई थी अभिषेक की हत्या, पति ने बुलाया था सुपारी किलर, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
UP Aligarh Mahamandaleshwar Pooja Pandey had got Abhishek murdered, husband had called killer

यूपी की महामंडलेश्वर पूजा पांडे ने कराई थी अभिषेक की हत्या, पति ने बुलाया था सुपारी किलर

यूपी के अलीगढ़ में टीवीएस शोरूम मालिक अभिषेक की गोली मारकर हत्या से पहले शूटरों ने दो बार रैकी की थी। महामंडलेश्वर पूजा व उसके पति अशोक पांडेय ने तीन लाख रुपये में  हत्या की सुपारी दी थी। पति ने सुपारी किलर बुलाया था।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 3 Oct 2025 09:26 AM
यूपी की महामंडलेश्वर पूजा पांडे ने कराई थी अभिषेक की हत्या, पति ने बुलाया था सुपारी किलर

यूपी के अलीगढ़ में रोरावर क्षेत्र में टीवीएस शोरूम मालिक अभिषेक की गोली मारकर हत्या से पहले शूटरों ने दो बार रैकी की थी। महामंडलेश्वर पूजा व उसके पति अशोक पांडेय ने तीन लाख रुपये में अभिषेक की हत्या की सुपारी दी थी। पति ने सुपारी किलर बुलाया था। एक लाख रुपये एडवांस दिए गए थे। अशोक पांडेय व शूटर को जेल भेजने के बाद पुलिस की चार टीमें फरार महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडेय व दूसरे शूटर की तलाश में जुटी हैं। इनमें एक टीम राजस्थान व दूसरी पूर्वांचल की तरफ भेजी गई है। सूत्रों के अनुसार पूजा किसी मठ में शरण लिए हुए है। पुलिस की जांच में कई तथ्य सामने आए हैं, जिनकी तस्दीक पूजा की गिरफ्तारी के बाद ही होगी।

26 सितंबर की रात को हाथरस के सिकंदराराऊ क्षेत्र के गांव कचौरा निवासी 25 वर्षीय अभिषेक गुप्ता की खेरेश्वर चौराहे पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वे अपने पिता नीरज गुप्ता व चचेरे भाई शिवांग गुप्ता उर्फ जीतू के साथ खैर में टीवीएस शोरूम को बंद करके लौट रहे थे। बस में चढ़ने के दौरान बाइक सवार दो लोगों ने उनको गोली मारी थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके अशोक पांडेय को जेल भेज दिया। बुधवार को शूटर गौंडा रोड स्थित नींवरी गली नंबर दो निवासी मो. फजल को जेल भेजा गया।

उसने बताया कि डेढ़ माह पहले अशोक के घर वेल्डिंग का काम चल रहा था तो उन्होंने एक लड़के की हत्या करने के लिए कहा। इस पर फजल ने नींवरी मोड़ सोसाइटी निवासी आसिफ पुत्र नाजिर से बात कीं। पूजा ने अभिषेक का फोटो दिखाकर कहा कि इसकी हत्या करनी है। तीन लाख रुपये में सौदा तय हुआ। एक लाख रुपये अशोक ने बतौर एडवांस दिए थे। एएसपी व सीओ प्रथम मयंक पाठक ने बताया कि पूजा व दूसरे शूटर की तलाश में टीमें लगी हुई हैं। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

खैर में होटल में खाना खाते थे अभिषेक

शूटर फजल ने दो बार खैर स्थित अभिषेक के शोरूम पर जाकर रैकी की थी। घटना वाले दिन दोनों शूटर बाइक से अपने घर से निकले। खैर कस्बे में जाकर अभिषेक का इंतजार करने लगे। अभिषेक प्रतिदिन अपने पिता व चचेरे भाई के साथ खैर कस्बा स्थित द टाउन पैलेस होटल पर खाना खाने आता था। उस दिन वह सीधे बस में बैठकर खेरेश्वर चौराहे की तरफ चला गया। ऐसे में शूटर पीछा करते हुए चौराहे पर आए और मौका देखकर गोली मार दी।

छोटे भाई ने दर्ज कराया था मुकदमा दर्ज

मामले में अभिषेक के छोटे भाई आशीष ने गांधीपार्क क्षेत्र के नौरंगाबाद निवासी पूजा शकुन पांडेय, अशोक पांडेय व दो अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया कि हत्या में दोनों का षडयंत्र है। अभिषेक पहले पूजा के साथ रहा था। पूर्व में कई बार विवाद हुआ था। आरोपी बिना पैसे दिए एजेंसी में पार्टनरशिप करना चाहते थे। पुलिस अशोक को जेल भेज चुकी है।

मेरे पास जो चीजें हैं, वो सबको दिखा दूंगी

अभिषेक के पिता नीरज ने बताया कि उन्होंने पढ़ने के लिए बेटे को पूजा के भेज दिया था। लेकिन, उसने बेटे को फंसा लिया। कुछ माह बाद ही उसने धमकाकर पांच लाख रुपये ले लिए। इसके बाद शोरूम में पार्टनरशिप की बात कहने लगी। धमकी देती थी कि मेरे पास जो चीजें हैं, वो सबको दिखा दूंगा। इससे परिवार डर गया था।

पूजा की गिरफ्तारी के बाद उठेगा पर्दा

पुलिस की अब तक की जांच में ये स्पष्ट है कि पूजा व अभिषेक के बीच संबंध थे। इसी को लेकर वह उससे व उसके परिवार के इतनी करीब थी। लेकिन, कुछ माह से अभिषेक ने उससे दूरी बना ली थी। सवाल है कि क्या पूजा ने केवल इसी बात से नाराज होकर हत्या करा दी या घटना के पीछे कोई और वजह भी है। इन सब सवालों के जवाब उसकी गिरफ्तारी के बाद ही मिलेंगे।

