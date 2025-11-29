अलीगढ़ में तेंदुए की दहशत, स्कूल के पास दिखने के बाद से ग्रामीणों में हड़कंप
यूपी के अलीगढ़ में जवां के गांव नगला रायसिंह के मर्ज किए गए प्राथमिक स्कूल के पास 27 नवंबर देर रात ग्रामीणों को एक तेंदुआ घूमता दिखाई दिया है। तेंदुआ के अस्पष्ट चिह्न भी मिले हैं। ग्रामीणों ने 28 नवंबर को बच्चों को भी दूसरे गांव में स्थित स्कूल में नहीं भेजा।
यूपी के अलीगढ़ में जवां के गांव नगला रायसिंह के मर्ज किए गए प्राथमिक स्कूल के पास 27 नवंबर देर रात ग्रामीणों को एक तेंदुआ घूमता दिखाई दिया है। तेंदुआ के अस्पष्ट चिह्न भी मिले हैं। ग्रामीणों ने 28 नवंबर को बच्चों को भी दूसरे गांव में स्थित स्कूल में नहीं भेजा। ग्रामीण खुद भी अकेले बाहर नहीं निकल रहे हैं। वन विभाग की टीम सक्रिय हो गई है और गांव में डेरा जमाने के साथ ही जाल व पिंजरा लगा दिया है। तेंदुआ से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
मामले में मिली जानकारी के अनुसार गांव के मदन पुत्र रघुवीर सिंह ने बताया कि 27 नवंबर रात करीब साढ़े दस बजे अपने खेत में पानी लगाकर पैदल ही घर वापस आ रहे थे, तभी उन्हें प्राथमिक स्कूल के पास एक तेंदुआ घूमता दिखाई दिया। उन्होंने शोर मचाया तो अन्य ग्रामीण भी आ गए, उन्होंने भी तेंदुए को भागते हुए देखा। सुबह ग्रामीणों ने प्राथमिक स्कूल के पास तेंदुआ के पग चिह्न देखे। इसकी जानकारी वन विभाग को दी गई।
वन क्षेत्राधिकारी गौरव कुमार ने इस बारे में बताया कि ग्रामीणों ने तेंदुआ को घूमते हुए देखा है। पग चिह्न मिले हैं, लेकिन वह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है फिर भी विभाग की टीम सतर्क हैं। टीम ने जांच शुरू कर दी है। टीम तेंदुए को पकड़ने की कोशिश कर रही है। वहीं, गांव वालों को सतर्क रहने के लिए जागरुक किया जा रहा है। इसके अलावा रात में लोगों को बाहर निकलने पर सतर्कता के लिए कहा गया है।