कांवड़ मार्ग: सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से होगी निगरानी, स्ट्रीट लाइटें व गड्ढे होंगे ठीक
यूपी के अलीगढ़ में एसएसपी नीरज कुमार जादौन ने बुधवार शाम को कांवड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान सुरक्षा व यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने, संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, सीसीटीवी व ड्रोन कैमरों से सक्रिय निगरानी करने के निर्देश दिए।
यूपी के अलीगढ़ में एसएसपी नीरज कुमार जादौन ने बुधवार शाम को कांवड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान सुरक्षा व यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने, संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, सीसीटीवी व ड्रोन कैमरों से सक्रिय निगरानी करने के निर्देश दिए। एसएसपी ने क्वार्सी चौराहे से अतरौली बॉर्डर तक निर्धारित कांवड़ यात्रा मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया।
इस दौरान यातायात व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन, बैरिकेडिंग, प्रकाश व्यवस्था, संवेदनशील स्थलों व संभावित भीड़ वाले स्थानों का गहनता से जायजा लिया। उन्होंने कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यातायात संचालन सुचारू बनाए रखने, संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, सीसीटीवी व ड्रोन कैमरों से सक्रिय निगरानी और सतत पेट्रोलिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
एसएसपी ने मार्ग पर पड़ने वाले थानों के प्रभारियों को निर्देश दिए कि वे स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर पेयजल, चिकित्सा सहायता, साफ-सफाई और प्रकाश व्यवस्था जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए क्यूआरटी (त्वरित प्रतिक्रिया टीम) व एंबुलेंस को तैयार अवस्था में रखने पर जोर दिया। इस दौरान एसपी यातायात प्रवीण कुमार, सीओ तृतीय सर्वम सिंह, सीओ अतरौली राजीव द्विवेदी व अन्य मौजूद रहे।
स्ट्रीट लाइटें व गड्ढों को दुरुस्त कराएगा निगम
अलीगढ़ में कांवड़ से पहले नगर निगम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करेगा। नगर निगम पथप्रकाश, सड़कों के गड्ढे व सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ कराएगा। इसको लेकर नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने सभी विभागाध्यक्षों को दिशा निर्देश दिए हैं। सड़क किनारे खराब स्ट्रीट लाइटों को सही कराने व सड़क के गड्ढे भरने के निर्देश दिए हैं। कहा कि कांवड़ियों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।
