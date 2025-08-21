UP Aligarh Kalyan Singh Death Anniversary CM Yogi Adityanath Hindu Gaurav Diwas Hathras School Closed अलीगढ़ में हिन्दू गौरव दिवस मनाएंगे योगी, हाथरस में आठवीं तक के स्कूल आज बंद, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
अलीगढ़ में हिन्दू गौरव दिवस मनाएंगे योगी, हाथरस में आठवीं तक के स्कूल आज बंद

पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की चतुर्थ पुण्यतिथि पर अलीगढ़ में आयोजित तृतीय हिन्दू गौरव दिवस में सीएम योगी आदित्यनाथ करीब डेढ़ घंटे तक रूकेंगे। तालानगरी में होने वाले कार्यक्रम डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, केन्द्रीय शिक्षा मंत्री सहित कई मंत्री शामिल होंगे।

Srishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, अलीगढ़Thu, 21 Aug 2025 06:20 AM
पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की चतुर्थ पुण्यतिथि पर अलीगढ़ में आयोजित तृतीय हिन्दू गौरव दिवस में सीएम योगी आदित्यनाथ करीब डेढ़ घंटे तक रूकेंगे। तालानगरी में होने वाले कार्यक्रम डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, केन्द्रीय शिक्षा मंत्री सहित कई मंत्री शामिल होंगे। संत रामभद्राचार्य व विजय कौशल महाराज सहित कई हस्तियां आ रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ एटा में सीमेंट प्लांट का उद्घाटन करने के बाद दोपहर एक बजे हेलीकॉप्टर से अलीगढ़ पहुंचेंगे। हिन्दू गौरव दिवस को संबोधित करने के बाद दोपहर करीब ढाई बजे आगरा के लिए प्रस्थान करेंगे।

हाथरस में आज बंद रहेंगे आठवीं तक के निजी स्कूल

हाथरस। अलीगढ़ में आज पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि हिंदू गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी। जिसके चलते आज यातायात भारी रहेगा। छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए आज आठवीं तक के निजी स्कूलों का अवकाश रहेगा। इसके लिए बीएसए ने आदेश जारी किए हैं। वहीं अलीगढ़ में भी कुछ निजी स्कूलों ने भी इसे लेकर स्वयं छुट्टी कर दी है।

अलीगढ़ में आज वीआईपी की भीड़

सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम के अलावा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान सुबह पौने 10 बजे नई दिल्ली से सड़क मार्ग द्वारा चलकर दोपहर सवा 12 बजे अलीगढ़ आएंगे और कार्यक्रम में शामिल होकर दोपहर साढ़े तीन बजे वापसी करेंगे। हिन्दू गौरव दिवस में गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गिरीश चन्द्र यादव, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), समाज कल्याण असीम अरुण, राज्य मंत्री, श्रम एवं सेवायोजन विभाग मनोहर लाल, मंत्री पशुपालन एवं दुग्ध विकास विभाग धर्मपाल सिंह, राज्य मंत्री, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग बलदेव सिंह औलख, सांसद उन्नाव एवं आचार्य महामण्डलेश्वर डा. स्वामी सच्चिदानन्दहरि साक्षी महाराज, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग कपिल देव अग्रवाल आ रहे हैं।

शहर के होटल हुए फुल

वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए शहर के अधिकांश होटल बुधवार को ही फुल हो गए। सीएम सुरक्षा से जुड़े सुरक्षा अधिकारियों ने भी एक दिन पहले ही शहर में डेरा डाल दिया। वहीं कई सांसद, विधायक व अन्य नेता भी देर रात तक पहुंच गए।

