इंडिगो फ्लाइट कैंसिल होने से आफत, नेशनल चैंपियनशिप में शामिल होने के लिए खरीदी पांच गुना महंगी टिकट

संक्षेप: यूपी के अलीगढ़ में इंडिगो की अधिकतर उड़ाने रद्द होने की वजह से अन्य एयरलाइन की उड़ानों का किराया आसमान छू रहा है। रोलर हॉकी की राष्ट्रीय खिलाड़ी सारिका शर्मा को विशाखापत्तनम में होने वाली 63वीं नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में शामिल होने के लिए पांच गुना अधिक कीमत चुकाकर टिकट बुक करानी पड़ी।

यूपी के अलीगढ़ में इंडिगो की अधिकतर उड़ाने रद्द होने की वजह से अन्य एयरलाइन की उड़ानों का किराया आसमान छू रहा है। जिसका खामियाजा यात्रियों को उठाना पड़ रहा है। अलीगढ़ की रोलर हॉकी की राष्ट्रीय खिलाड़ी सारिका शर्मा को विशाखापत्तनम में होने वाली 63वीं नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में शामिल होने के लिए पांच गुना अधिक कीमत चुकाकर टिकट बुक करानी पड़ी। इंडिगो की कई उड़ानें रद्द होने के कारण नेशनल चैंपियनशिप में शामिल होने की उनकी आस टूटती नज़र आ रही थी, जिसके बाद उन्होंने 30 हजार की महंगी टिकट बुक कराई।

अलीगढ़ के फायर बिग्रेड कॉलोनी निवासी एएमयू छात्रा सारिका शर्मा रोलर हॉकी की राष्ट्रीय खिलाड़ी है। बीते दिनों सारिका का चयन विशाखापत्तनम में होने वाली 63वीं नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप के लिए हुआ। उन्हें 9 दिसंबर को वहां रिपोर्ट करना था, जिसके लिए उन्हें 8 दिसंबर की रात तक विशाखापत्तनम पहुंचना अनिवार्य था। इसके लिए छह दिसंबर के लिए परिजनों ने दिल्ली से विशाखापत्तनम के लिए पूर्व में ही फ्लाइट की टिकट बुक करा दी थी। उसकी कीमत करीब साढ़े तीन हजार रूपए थी।

एयरपोर्ट पहुंचने पर पता चला कि फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। सात दिसंबर को दूसरी फ्लाइट के लिए टिकट बुक कराई तो उसकी कीमत 18 हजार रुपए आ रही थी लेकिन वह फ्लाइट भी कैंसिल हो गई। इस दौरान सारिका ने मायूस होकर उम्मीद छोड़ दी थी कि वह टूर्नामेंट में हिस्सा ले भी पाएंगी। तीसरी बार आठ दिसंबर के लिए पांच गुना अधिक कीमत में 30 हजार रूपए में फ्लाइट की टिकट बुक कराई।

सोमवार की सुबह कैब से एयरपोर्ट पहुंची सारिका को निराशा हुई, जब उनकी फ्लाइट डिस्प्ले पर शो नहीं हो रही थी। एयरपोर्ट पर कई उड़ानें रद्द हो रही थीं, जिससे एक बार को उन्हें लगा कि नेशनल खेलने का अवसर हाथ से निकल गया। तभी, दोपहर 12:30 बजे अचानक उनकी फ्लाइट डिस्प्ले पर शो हुई और सारिका की उम्मीदें भी जग गईं। उन्होंने निर्धारित समय पर विशाखापत्तनम के लिए उड़ान भरी।