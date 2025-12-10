Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Aligarh Indigo flight cancel five times costly ticket bought to join National Championship
इंडिगो फ्लाइट कैंसिल होने से आफत, नेशनल चैंपियनशिप में शामिल होने के लिए खरीदी पांच गुना महंगी टिकट

संक्षेप:

यूपी के अलीगढ़ में इंडिगो की अधिकतर उड़ाने रद्द होने की वजह से अन्य एयरलाइन की उड़ानों का किराया आसमान छू रहा है। रोलर हॉकी की राष्ट्रीय खिलाड़ी सारिका शर्मा को विशाखापत्तनम में होने वाली 63वीं नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में शामिल होने के लिए पांच गुना अधिक कीमत चुकाकर टिकट बुक करानी पड़ी।

Dec 10, 2025 10:49 am ISTSrishti Kunj सत्येन्द्र कुलश्रेष्ठ, अलीगढ़
यूपी के अलीगढ़ में इंडिगो की अधिकतर उड़ाने रद्द होने की वजह से अन्य एयरलाइन की उड़ानों का किराया आसमान छू रहा है। जिसका खामियाजा यात्रियों को उठाना पड़ रहा है। अलीगढ़ की रोलर हॉकी की राष्ट्रीय खिलाड़ी सारिका शर्मा को विशाखापत्तनम में होने वाली 63वीं नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में शामिल होने के लिए पांच गुना अधिक कीमत चुकाकर टिकट बुक करानी पड़ी। इंडिगो की कई उड़ानें रद्द होने के कारण नेशनल चैंपियनशिप में शामिल होने की उनकी आस टूटती नज़र आ रही थी, जिसके बाद उन्होंने 30 हजार की महंगी टिकट बुक कराई।

अलीगढ़ के फायर बिग्रेड कॉलोनी निवासी एएमयू छात्रा सारिका शर्मा रोलर हॉकी की राष्ट्रीय खिलाड़ी है। बीते दिनों सारिका का चयन विशाखापत्तनम में होने वाली 63वीं नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप के लिए हुआ। उन्हें 9 दिसंबर को वहां रिपोर्ट करना था, जिसके लिए उन्हें 8 दिसंबर की रात तक विशाखापत्तनम पहुंचना अनिवार्य था। इसके लिए छह दिसंबर के लिए परिजनों ने दिल्ली से विशाखापत्तनम के लिए पूर्व में ही फ्लाइट की टिकट बुक करा दी थी। उसकी कीमत करीब साढ़े तीन हजार रूपए थी।

एयरपोर्ट पहुंचने पर पता चला कि फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। सात दिसंबर को दूसरी फ्लाइट के लिए टिकट बुक कराई तो उसकी कीमत 18 हजार रुपए आ रही थी लेकिन वह फ्लाइट भी कैंसिल हो गई। इस दौरान सारिका ने मायूस होकर उम्मीद छोड़ दी थी कि वह टूर्नामेंट में हिस्सा ले भी पाएंगी। तीसरी बार आठ दिसंबर के लिए पांच गुना अधिक कीमत में 30 हजार रूपए में फ्लाइट की टिकट बुक कराई।

सोमवार की सुबह कैब से एयरपोर्ट पहुंची सारिका को निराशा हुई, जब उनकी फ्लाइट डिस्प्ले पर शो नहीं हो रही थी। एयरपोर्ट पर कई उड़ानें रद्द हो रही थीं, जिससे एक बार को उन्हें लगा कि नेशनल खेलने का अवसर हाथ से निकल गया। तभी, दोपहर 12:30 बजे अचानक उनकी फ्लाइट डिस्प्ले पर शो हुई और सारिका की उम्मीदें भी जग गईं। उन्होंने निर्धारित समय पर विशाखापत्तनम के लिए उड़ान भरी।

सारिका का शानदार रिकॉर्ड

सारिका शर्मा का रोलर हॉकी में शानदार रिकॉर्ड रहा है। वह इससे पहले जूनियर और सब जूनियर कैटेगरी में चार बार रोलर हॉकी में नेशनल चैंपियनशिप खेल चुकी हैं। वह रोलर हॉकी में उत्तर प्रदेश टीम की कप्तान और उप कप्तान भी रह चुकी हैं। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
