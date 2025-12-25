लव मैरिज के दो साल बाद बेवफा हुआ पति, पहले युवक ने फिर पत्नी ने की आत्महत्या

संक्षेप: यूपी के अलीगढ़ में दो साल पहले परिवार से नाता तोड़कर लव मैरिज करने वाले बन्नादेवी क्षेत्र के बीमा नगर निवासी पति-पत्नी ने बुधवार को आत्महत्या कर ली। सुबह नौ बजे पहले नगर निगम कर्मी पति ने मौत को गले लगाया। नौ घंटे बाद शाम को पत्नी भी फंदे से लटकी मिली।

यूपी के अलीगढ़ में दो साल पहले परिवार से नाता तोड़कर लव मैरिज करने वाले बन्नादेवी क्षेत्र के बीमा नगर निवासी पति-पत्नी ने बुधवार को आत्महत्या कर ली। सुबह नौ बजे पहले नगर निगम कर्मी पति ने मौत को गले लगाया। इस घटना के बाद पुलिस ने पत्नी समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया। लेकिन, नौ घंटे बाद शाम को पत्नी भी फंदे से लटकी मिली। इस हृदयविदारक घटना के बाद दोनों परिवारों में मातम छाया हुआ है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि युवक के किसी और लड़की से अवैध संबंध हो गए थे, जिसे लेकर दोनों में विवाद हुआ था।

बन्नादेवी थाना क्षेत्र के बीमा नगर निवासी निवासी तन्नू उर्फ तरुन (21) पुत्र मनोज कुमार नगर निगम में संविदाकर्मी थे। करीब दो साल पहले तन्नू ने मोहल्ले की ही अंजली से कोर्ट मैरिज कर ली थी। फिलहाल दोनों इसी मोहल्ले में परिजनों से अलग किराये पर कमरा लेकर रह रहे थे। पुलिस के अनुसार तन्नू के किसी और लड़की से संबंध होने की भनक लगने पर मंगलवार रात को पति-पत्नी में विवाद हुआ था।

बुधवार सुबह करीब नौ बजे तन्नू ने फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली। शोर सुनकर पड़ोसी घर पहुंचे और कमरे का दरवाजा तोड़कर शव को फंदे से नीचे उतारा। गंभीर हालत में अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तन्नू के परिजनों ने पत्नी व उसके मायके वालों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा दिया।

पिता की तहरीर पर पुलिस ने पत्नी अंजली समेत अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस इसकी जांच में जुटी ही थी कि शाम करीब छह बजे अंजली ने सारसौल निवासी अपनी मौसी के घर जाकर आत्महत्या कर ली। इंस्पेक्टर बन्नादेवी विजय सिंह मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया।

लव मैरिज के बाद वल्लभगढ़ में कई माह रहे थे साथ परिजनों के अनुसार दोनों का घर करीब 200 मीटर की दूरी है। एक ही मोहल्ले में रहने के चलते दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गए थे। दोनों के परिवारों को पता चला तो उन्होंने रिश्ते को स्वीकार करने से मना कर दिया। चार मई 2023 को दोनों घर छोड़कर भाग गए थे। वल्लभगढ़ में कई माह तक रहे। परिजन वहां पहुंचे तो उन्हें भगा दिया। बाद में दो जनवरी 2024 को दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी।

कुछ दिन दोनों तन्नू के घर में रहे। लेकिन, आपसी विवाद होने लगे। इसके चलते परिजनों ने ही मोहल्ले में अलग रहने को कहा। यहां भी दोनों में विवाद कम नहीं हुआ। कुछ दिन पहले अंजली को तन्नू की एक वीडियो मिली, जिसमें वह दूसरे युवती के साथ था। इसे लेकर झगड़ा होने लगा। मंगलवार शाम को तन्नू के घर की लाइट खराब हो गई। वह अपने घर पर लाइट सही करने गया तो पीछे-पीछे अंजली भी आ गई।

छोटी-छोटी बातों पर होती थी कलह तन्नू तीन बहनों के बीच इकलौता भाई था। पिता मजदूर हैं। अंजली चार भाई-बहनों में सबसे छोटी थी। दोनों ही अपने परिवार में लाडले थे। घटना के बाद अंजली के परिजनों ने कुछ भी बोलने से इन्कार कर दिया। वहीं, तन्नू के परिजनों ने बताया कि अंजली छोटी-छोटी बात पर कलह करती थी।