नीचे गोदाम से ऊपर घर तक फैली आग में फंसे पति-पत्नी, बाल-बाल बची जान, लाखों का सामान खाक

यूपी के अलीगढ़ में भीषण हादसे में एक दंपति की बाल-बाल जान बच गई। बताया जा रहा है कि अलीगढ़ के क्वार्सी थाना क्षेत्र के जमालपुर स्थित बर्तन व्यापारी के घर में गुरुवार सुबह भीषण आग लग गई। इससे अफरा-तफरी मच गई। व्यापारी व उनकी पत्नी ने बामुश्किल बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। इसके बाद लोगों की मदद से आग को बुझाने का प्रयास किया।

बाद में दमकल की पांच गाड़ियां पहुंची। तब जाकर करीब आधा घंटा बाद आग पर काबू पाया जा सका। इसमें लाखों का सामान जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार जमालपुर ईदगाह के सामने रहने वाले मोहम्मद जाहिद के घर के नीचे ही बिस्लिम एजेंसीज के नाम से बर्तन व किचनवेयर की दुकान है। ऊपरी तल पर गोदाम बना हुआ है। इसी तल पर उनका परिवार रहता है।

जाहिद ने बताया कि गुरुवार को रोज की तरह बच्चों को स्कूल के लिए भेज दिया। इसके बाद पत्नी कमरे में सो रही थीं। तभी अचानक बिजली चली गई। इन्वर्टर होने के बावजूद बिजली चली जाने पर हैरानी हुई। बाहर आकर देखा तो कमरे से धुआं निकल रहा था। वे कुछ समझ पाते, इससे पहले ही कमरे में आग लग गई।