निकाह के चार दिन बाद शौहर ने व्हॉट्सएप पर भेजा तीन तलाक, भारत छोड़ गया ओमान

यूपी में अभी भी तीन तलाक के मामले थमे नहीं हैं। ताजा मामला अलीगढ़ का है। अलीगढ़ में कोतवाली नगर थाना क्षेत्र का युवक एक निकाह के चार दिन बाद पत्नी को छोड़कर विदेश (ओमान) चला गया। इसके बाद ससुरालियों ने महिला को मारपीट करके निकाल दिया। शौहर ने व्हॉट्सएप पर तीन तलाक भेजने के साथ दूसरा निकाह कर लिया है। शुक्रवार को पीड़िता ने एसएसपी से शिकायत करके कार्रवाई की मांग की।

मामले में जानकारी के अनुसार शुक्रवार को एसएसपी कार्यालय पहुंची बुलंदशहर के खुर्जा निवासी सुल्ताना ने बताया कि साल 2023 में उनका निकाह ऊपरकोट स्थित सुपर कॉलोनी निवासी युवक के साथ हुआ था। सुल्ताना के अनुसार निकाह के चार दिन बाद शौहर ओमान चला गया। चार माह बाद ससुरालियों ने मारपीट करके निकाल दिया। पति से संपर्क किया तो उसने बात सुनने की बजाय फोन नंबर ब्लॉक कर दिया। इसके बाद पुलिस से शिकायत की, मगर कोई मदद नहीं मिली।