निकाह के चार दिन बाद शौहर ने व्हॉट्सएप पर भेजा तीन तलाक, भारत छोड़ गया ओमान

यूपी में अभी भी तीन तलाक के मामले थमे नहीं हैं। ताजा मामला अलीगढ़ का है। अलीगढ़ में कोतवाली नगर थाना क्षेत्र का युवक एक निकाह के चार दिन बाद पत्नी को छोड़कर विदेश (ओमान) चला गया। इसके बाद ससुरालियों ने महिला को मारपीट करके निकाल दिया।

Srishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, अलीगढ़Sat, 30 Aug 2025 08:14 AM
यूपी में अभी भी तीन तलाक के मामले थमे नहीं हैं। ताजा मामला अलीगढ़ का है। अलीगढ़ में कोतवाली नगर थाना क्षेत्र का युवक एक निकाह के चार दिन बाद पत्नी को छोड़कर विदेश (ओमान) चला गया। इसके बाद ससुरालियों ने महिला को मारपीट करके निकाल दिया। शौहर ने व्हॉट्सएप पर तीन तलाक भेजने के साथ दूसरा निकाह कर लिया है। शुक्रवार को पीड़िता ने एसएसपी से शिकायत करके कार्रवाई की मांग की।

मामले में जानकारी के अनुसार शुक्रवार को एसएसपी कार्यालय पहुंची बुलंदशहर के खुर्जा निवासी सुल्ताना ने बताया कि साल 2023 में उनका निकाह ऊपरकोट स्थित सुपर कॉलोनी निवासी युवक के साथ हुआ था। सुल्ताना के अनुसार निकाह के चार दिन बाद शौहर ओमान चला गया। चार माह बाद ससुरालियों ने मारपीट करके निकाल दिया। पति से संपर्क किया तो उसने बात सुनने की बजाय फोन नंबर ब्लॉक कर दिया। इसके बाद पुलिस से शिकायत की, मगर कोई मदद नहीं मिली।

शौहर ने व्हॉट्सएप पर तीन तलाक भेजा था। एसएसपी ने थाना पुलिस को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एसओ कोतवाली के अनुसार महिला ने पूर्व में ही खुर्जा थाने में तीन तलाक का मुकदमा का दर्ज करा रखा है। मामले में जांच शुरू कर दी गई है। महिला की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज है। वहीं, महिला के ससुरालियों से जल्द पूछताछ की जाएगी। मामले में पुलिस का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ और जांच के आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। महिला ने तीन तलाक का केस दर्ज करवाया है जिसके आधार पर कार्रवाई होगी।

