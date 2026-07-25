पति ने पत्नी पर किए चाकू से ताबड़तोड़ कई वार, हत्या कर 8 महीने की बच्ची को छोड़कर फरार
अलीगढ़ में पति ने पत्नी पर चाकू से ताबड़तोड़ कई वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया। पत्नी की हत्या कर पति फरार हो गया। दोनों के बीच आए-दिन झगड़ा होता था। पति पहले भी पत्नी पर हमला कर चुका है।
यूपी के अलीगढ़ में एक पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद वो अपनी 8 महीने की बच्ची को छोड़कर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि खैर थाना क्षेत्र के गांव मऊ में शुक्रवार को युवक ने चाकू से चेहरा गोदकर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। चीखपुकार सुनकर पहुंचे परिजनों ने शोर मचाया, तब तक आरोपी फरार हो गया।
वारदात के पीछे घरेलू कलह बताई जा रही है। दो साल पहले ही महिला की शादी हुई थी। जिला बुलंदशहर के शिकारपुर थाना क्षेत्र के गांव धामिनी निवासी विमलेश 22 की शादी दो साल पहले गांव मऊ निवासी रवि के साथ हुई थी। आरोप है कि दंपति में छोटी-छोटी बातों को लेकर आए दिन कलह होती रहती थी।
शुक्रवार की दोपहर विमलेश कमरे में थी। तभी आरोपी रवि चाकू लेकर कमरे में पहुंच गया। पहले दंपति के बीच कहासुनी हुई। फिर रवि ने चाकू से एक के बाद एक बार कर दिए। खून से लथपथ विमलेश जमीन पर गिर पड़ी। चीखपुकार सुनकर परिजन आ गए। तब तक आरोपी मौके से फरार हो गया। आनन-फानन में परिजन विमलेश को लेकर सीएचसी पहुंचे,जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उधर खबर मिलते ही मायके पक्ष के लोग आ गए।
दो महीने पहले ही आरोपी ने किया था कुल्हाड़ी से हमला
पत्नी की हत्या करने वाले आरोपित पति के बारे में परिजनों ने बताया कि दो माह पहले भी आरोपी ने कुल्हाड़ी से हमला किया था। जिसमें विमलेश गंभीर रूप से घायल हो गई थी। जिसका कई दिनों तक निजी अस्पताल में उपचार चला। उस समय शिकायत नहीं की गई थी। परिजनों का यह भी आरोप है कि रवि नशे का आदी था और अक्सर नशीले पदार्थों का सेवन करता था। मृतका के पिता गिर्राज का आरोप है कि शादी के बाद से ही रवि दहेज में बुलेट बाइक की मांग करता था।
मांग पूरी न होने पर वह विमलेश के साथ मारपीट और प्रताड़ित करता था। दंपति के पास आठ माह की बेटी संध्या है। उसे नहीं पता कि मां अब इस दुनिया से चली गई। वारदात से मासूम के सिर से मां का साया हमेशा को उठ गया। सीओ खैर, अभिषेक कुमार ने कहा कि युवक ने चाकू से प्रहार कर पत्नी की हत्या की है। मृतका के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सास ससुर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आरोपी की तलाश में पुलिस टीमें लगी हैं।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें