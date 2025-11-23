यूपी के इस शहर में गेस्ट हाउस-होटल जांच के दायरे में, हर साल कश्मीरी आते हैं चंदा इकट्ठा करने

संक्षेप: यूपी के अलीगढ़ में दिल्ली घटना के बाद खुफिया एजेंसियां हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रख रही हैं। इसी बीच कश्मीरियों के ब्योरा भी खंगाला जा रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कई कश्मीरी छात्र पढ़ रहे हैं। इनके अलावा मदरसे व मस्जिदों के लिए चंदा एकत्रित करने के लिए कश्मीरी आते हैं।

यूपी के अलीगढ़ में दिल्ली घटना के बाद खुफिया एजेंसियां हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रख रही हैं। इसी बीच कश्मीरियों के ब्योरा भी खंगाला जा रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कई कश्मीरी छात्र पढ़ रहे हैं। इनके अलावा मदरसे व मस्जिदों के लिए चंदा एकत्रित करने के लिए कश्मीरी आते हैं। इसी साल जनवरी में 15 संदिग्ध कश्मीरी एक गेस्ट हाउस में ठहरे थे। ऐसे में अब पुलिस ने होटलों व गेस्ट हाउस में भी चेकिंग शुरू कर दी है। साथ ही एलआईयू को भी सक्रिय किया गया है।

14 जनवरी की रात को पुलिस को जानकारी मिली थी कि अंबोलिया गली स्थित रिहान गेस्ट हाउस में कश्मीरी रुके हुए हैं। बन्नादेवी पुलिस पहुंची तो दो कमरों में 15 कश्मीरी ठहरे थे। कश्मीरियों ने बताया कि हर साल इसी समय में मंदिर व मस्जिदों के लिए चंदा एकत्रित करने के लिए निकलते हैं। यहां कुछ मस्जिदों व मदरसों में गए। मौलाना व मुतवल्लियों से चंदा मांगा। चंदे के रुपये मस्जिद व मदरसों के लिए दे देते हैं। ये लोग करीब एक माह तक जिले में रुकते हैं।

हालांकि पुलिस के अनुसार दस्तावेजों के सत्यापन में सबकुछ सही पाया गया था। पुलिस ने उनको हिदायत दी थी कि बिना सूचना के वापस न जाएं। इसके साथ ही सभी का रिकॉर्ड दर्ज कर लिया गया था। वहीं, फिर से अब साल के अंत में इसी तरह कश्मीरियों के आने की आशंका पर खुफिया एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। होटल व गेस्ट हाउस में चेकिंग की जा रही है। एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक ने बताया कि अलर्ट के तहत पुलिस की ओर से चेकिंग अभियान जारी है।

परवेज-शाहीन की संपर्क सूत्रों की तलाश जारी दिल्ली धमाके के बाद पकड़े गए भाई बहन डॉ. परवेज व डॉ. शाहीन के संपर्क सूत्रों की तलाश में एजेंसियां जुटी हुई हैं। दोनों के यहां जमात में शामिल होने की जानकारी पर रिकॉर्ड खंगाला गया, मगर कोई आधिकारिक बात सामने नहीं आई। गोपनीय स्तर से एजेंसियां उनके संपर्क में रहे लोगों को खंगाल रही हैं।