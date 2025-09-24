महिला से मिलवाते रेप का डर दिखा कर वसूलते रकम, धर्म के अनुसार भेजी जाती थीं युवतियां

प्रेम जाल में फंसाया फिर पार्टी के बहाने बुलाकर डेढ़ लाख रुपए हड़प लिए थे। पुलिस ने आरोपियों से 50 हजार रुपए की नगदी बरामद की है। वहीं,पुलिस फरार दो आरोपियों की तलाश में लगी है।

यूपी के अलीगढ़ में क्वार्सी पुलिस ने हनी ट्रैप कर लोगों से रुपए ऐंठने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन महिलाओं समेत चार को गिरफ्तार किया है। इसी गैंग ने जवां के निजी क्लीनिक संचालक को प्रेम जाल में फंसाया फिर पार्टी के बहाने बुलाकर डेढ़ लाख रुपए हड़प लिए थे। पुलिस ने आरोपियों से 50 हजार रुपए की नगदी बरामद की है। वहीं,पुलिस फरार दो आरोपियों की तलाश में लगी है।

क्वार्सी थाने में मंगलवार को एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक ने प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि जवां के सिकंदरपुर निवासी सुनील कुमार गांव में क्लीनिक चलाते हैं। उनकी गांव के ही राम अवतार पुत्र कालीचरण से जान पहचान थी, जो बाद में दोस्ती में बदल गई। 20 सितंबर को राम अवतार ने उन्हें जन्मदिन की पार्टी कहकर क्वार्सी क्षेत्र में बुलाया था। जब वह होटल में पहुंचे तो वहां पर चार महिलाएं और एक पुरुष पहले से मौजूद थे। सुनील के पहुंचने पर उन्होंने कहा कि पार्टी शुरू करते हैं। कुछ देर बाद आरोपियों ने उन्हें पकड़ लिया और चिल्लाने लगे कि तुमने महिलाओं से अभद्रता की और तुम्हारे खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज कराएंगे।

इसके बाद आरोपियों ने पांच लाख रुपए की मांग कर दी। उन्होंने जैसे-तैसे अपने घर फोन करके 1.5 लाख रुपए मंगाए और आरोपियों को दिए। इसके बाद आरोपियों ने उन्हें धमकी देते हुए वहां से जाने दिया। लेकिन आरोपी बार-बार उन्हें धमका रहे थे, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की। पीड़ित का मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने गैंग के सरगना रामअवतार पुत्र कालीचरण निवासी गांव सुनाना, उसकी महिला साथी दुर्गेश पुत्री दिवानी सिंह निवासी पला कस्तली , हेमलता पत्नी नंदू और सुनीता पत्नी टीकाराम निवासी कस्बा जवां को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से पुलिस ने ठगी के 50 हजार रुपए बरामद किए हैं। वहीं इनके दो फरार साथी रजानगर निवासी टीपू पुत्र मुन्ना और टीपू की पत्नी जैतून शामिल हैं। दोनों आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है।