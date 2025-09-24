UP Aligarh Hone Trap Gang Busted Sending Woman As per religion Taken Money Fake Rape case महिला से मिलवाते रेप का डर दिखा कर वसूलते रकम, धर्म के अनुसार भेजी जाती थीं युवतियां, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Aligarh Hone Trap Gang Busted Sending Woman As per religion Taken Money Fake Rape case

महिला से मिलवाते रेप का डर दिखा कर वसूलते रकम, धर्म के अनुसार भेजी जाती थीं युवतियां

प्रेम जाल में फंसाया फिर पार्टी के बहाने बुलाकर डेढ़ लाख रुपए हड़प लिए थे। पुलिस ने आरोपियों से 50 हजार रुपए की नगदी बरामद की है। वहीं,पुलिस फरार दो आरोपियों की तलाश में लगी है।

Srishti Kunj संवाददाता, अलीगढ़Wed, 24 Sep 2025 02:09 PM
share Share
Follow Us on
महिला से मिलवाते रेप का डर दिखा कर वसूलते रकम, धर्म के अनुसार भेजी जाती थीं युवतियां

यूपी के अलीगढ़ में क्वार्सी पुलिस ने हनी ट्रैप कर लोगों से रुपए ऐंठने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन महिलाओं समेत चार को गिरफ्तार किया है। इसी गैंग ने जवां के निजी क्लीनिक संचालक को प्रेम जाल में फंसाया फिर पार्टी के बहाने बुलाकर डेढ़ लाख रुपए हड़प लिए थे। पुलिस ने आरोपियों से 50 हजार रुपए की नगदी बरामद की है। वहीं,पुलिस फरार दो आरोपियों की तलाश में लगी है।

क्वार्सी थाने में मंगलवार को एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक ने प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि जवां के सिकंदरपुर निवासी सुनील कुमार गांव में क्लीनिक चलाते हैं। उनकी गांव के ही राम अवतार पुत्र कालीचरण से जान पहचान थी, जो बाद में दोस्ती में बदल गई। 20 सितंबर को राम अवतार ने उन्हें जन्मदिन की पार्टी कहकर क्वार्सी क्षेत्र में बुलाया था। जब वह होटल में पहुंचे तो वहां पर चार महिलाएं और एक पुरुष पहले से मौजूद थे। सुनील के पहुंचने पर उन्होंने कहा कि पार्टी शुरू करते हैं। कुछ देर बाद आरोपियों ने उन्हें पकड़ लिया और चिल्लाने लगे कि तुमने महिलाओं से अभद्रता की और तुम्हारे खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज कराएंगे।

ये भी पढ़ें:UP Top News: देवरिया में बैनर विवाद, मेरठ में एसिड अटैक से झुलसी महिला गंभीर

इसके बाद आरोपियों ने पांच लाख रुपए की मांग कर दी। उन्होंने जैसे-तैसे अपने घर फोन करके 1.5 लाख रुपए मंगाए और आरोपियों को दिए। इसके बाद आरोपियों ने उन्हें धमकी देते हुए वहां से जाने दिया। लेकिन आरोपी बार-बार उन्हें धमका रहे थे, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की। पीड़ित का मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने गैंग के सरगना रामअवतार पुत्र कालीचरण निवासी गांव सुनाना, उसकी महिला साथी दुर्गेश पुत्री दिवानी सिंह निवासी पला कस्तली , हेमलता पत्नी नंदू और सुनीता पत्नी टीकाराम निवासी कस्बा जवां को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से पुलिस ने ठगी के 50 हजार रुपए बरामद किए हैं। वहीं इनके दो फरार साथी रजानगर निवासी टीपू पुत्र मुन्ना और टीपू की पत्नी जैतून शामिल हैं। दोनों आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है।

धर्म के अनुसार भेजा जाता था महिलाओं को

पुलिस पूछताछ में सामने आया कि शातिर आरोपी लोगों को फंसाने के लिए धर्म के अनुसार महिलाओं को भेजते थे। हिंदू युवक को फंसाने के समय उसके पास मुस्लिम महिला और जब मुस्लिम युवक को यह अपना शिकार बनाते थे तो उसके पास हिंदू महिला को भेजते थे। जैसे ही पीड़ित इनके गैंग की महिला के साथ कमरे के अंदर जाता था, तो आरोपी थोड़ी देर बाद अचानक अंदर पहुंच जाते थे और पीड़ित को आपत्ति जनक स्थिति में पकड़ लेते थे। फिर यह उसे लव जिहाद, रेप जैसे मामले में फंसाने की धमकी देकर रुपए वसूलते थे।

Aligarh News Up News Honey Trap अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |