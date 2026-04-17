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हिंदू महिला को ओयो होटल में बंधक बनाकर रेप, बेरहमी से पीटा-बाल से घसीटकर बाहर फेंका

Apr 17, 2026 12:39 pm ISTSrishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, अलीगढ़
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यूपी के अलीगढ़ में गांधीपार्क थाना क्षेत्र के बौनेर हाईवे स्थित ओयो होटल में गुरुवार रात को उस समय हंगामा हो गया, जब एक मुस्लिम व्यक्ति ने गाजियाबाद की महिला को बेरहमी से पीटा। उसके बाल पकड़कर घसीटते हुए बाहर फेंक दिया।

हिंदू महिला को ओयो होटल में बंधक बनाकर रेप, बेरहमी से पीटा-बाल से घसीटकर बाहर फेंका

यूपी के अलीगढ़ में गांधीपार्क थाना क्षेत्र के बौनेर हाईवे स्थित ओयो होटल में गुरुवार रात को उस समय हंगामा हो गया, जब एक मुस्लिम व्यक्ति ने गाजियाबाद की महिला को बेरहमी से पीटा। उसके बाल पकड़कर घसीटते हुए बाहर फेंक दिया। आरोप है कि होटल संचालक व एक अन्य महिला भी कृत्य में शामिल थी। वहां से गुजर रहे लोगों ने अचेत पड़ी महिला को बचाया और व्यक्ति की पिटाई करके पुलिस के हवाले कर दिया। महिला का कहना है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसे फंसाया। 15 दिन पहले यहां लाया और होटल में बंधक बनाकर रखा। नशीली दवा खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके मुस्लिम होने का पता चलने पर महिला ने विरोध किया तो आरोपी ने हैवानियत की हदें पार दीं। पुलिस ने महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं, आरोपी को हिरासत में ले लिया है।

पुलिस के अनुसार गाजियाबाद के विजय नगर क्षेत्र की रहने वाली महिला के पति की तीन साल पहले एक हादसे में मौत हो चुकी है। उस पर एक पांच साल का बेटा है। करीब एक साल पहले वह कोतवाली क्षेत्र के जयगंज के रहने वाले आदिल के संपर्क में आ गई, जो वहां काम के सिलसिले में रहता था। शादी का झांसा देकर उसने महिला को फंसा लिया। 15 दिन पहले आदिल महिला व बच्चे को अपने साथ ले आया। तभी से आरोपी दोनों को बौनेर हाईवे स्थित ग्रीन पैलेज ओयो होटल में लेकर रहने लगा। यहां उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। महिला का कहना है कि आरोपी ने उसके तीन लाख रुपये, एक मंगलसूत्र व अंगूठी छीन ली। आरोपी पशुओं का कटान करता है। उसे आरोपी के मुस्लिम होने की जानकारी नहीं थी।

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गुरुवार रात को महिला को इसकी जानकारी हुई तो उसने विरोध किया। इसी बात पर आरोपी ने होटल संचालक के साथ मिलकर उसे लात-घूंसों से बुरी तरह पीटा। महिला जान बचाकर बाहर भागी तो आरोपी ने बाहर भी बीच सड़क पर उसके साथ मारपीट की। फिर होटल के बाहर निकाल दिया। महिला को अचेत अवस्था में देख लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। लोगों ने आरोपी को पकड़कर पीट दिया। सूचना पर गांधीपार्क थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को थाने ले आई। वहीं, महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके चेहरे व शरीर पर चोट हैं। जानकारी पर एसपी सिटी आदित्य बंसल, सीओ द्वितीय धनंजय सिंह व गांधीपार्क इंस्पेक्टर विजय सिंह मौके पर पहुंच गए। देररात तक पुलिस मामले की जांच में जुटी थी।

पूर्व मेयर पहुंची, लव जेहाद का लगाया आरोप

जानकारी पर भाजपा की पूर्व मेयर शकुंतला भारती व बजरंग दल के पदाधिकारी पहुंच गए। पूर्व मेयर ने लव जेहाद का आरोप लगाते हुए कहा कि आरोपी ने पहचान छिपाकर महिला को फंसाया। फिर बहला-फुसलाकर यहां ले आया। होटल में उसे रोजाना टॉर्चर किया गया। उन्होंने आरोपी पर कड़ी कार्रवाई करते हुए मृत्युदंड देने व होटल को बंद कराने की मांग की है। अवैध चल रहे होटलों को लेकर शुक्रवार को अधिकारियों से मुलाकात की जाएगी।

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ओयो होटलों के खिलाफ चलेगा अभियान

एसपी सिटी ने बताया कि शहर के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में चल रहे ओयो होटलों को लेकर नगर निगम व सिटी मजिस्ट्रेट के साथ मिलकर चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। इस आधार पर कार्रवाई की जाएगा। होटल संचालकों से अपील है कि नियमानुसार रजिस्ट्रेशन करा लें।

तुतलाते हुए बोला बच्चा, मम्मी को लात-घूंसे से मारा

जिला अस्पताल में मां को अचेत पड़ा देख बच्चा भी घबरा गया। पुलिस के सामने तुतलाती जुबान में बोला कि मम्मी को आरोपी ने बुरी तरह लात-घूंसों से मारा। बाल पकड़कर घसीटा।

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प्रत्यक्षदर्शी ने कहा, होटल के बाहर पड़ी थी महिला

एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि परिचित ने उनको सूचना दी थी। इस पर वे अपनी पत्नी के साथ होटल पर पहुंचे थे। वे पहुंचे तो महिला होटल के गेट के बाहर अचेत पड़ी थी। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद महिला को अस्पताल भिजवाया गया।

एसपी सिटी, आदित्य बंसल ने बताया कि गांधीपार्क क्षेत्र के होटल में महिला से मारपीट की सूचना मिली थी। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी को हिरासत में ले लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। जांच में पता चला कि व्यक्ति कुछ दिन से महिला को लेकर होटल में रह रहा था। महिला अभी कुछ भी बता पाने की हालत में नहीं है। उसके बयानों व तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। होटल की भी जांच कराई जाएगी।

Srishti Kunj

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सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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