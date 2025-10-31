नौकरी के बहाने युवती को होटल में ले जाकर रेप के बाद महीनों तक ब्लैकमेल, धर्मांतरण का दबाव

Hindustan Hindi News
UP Aligarh girl Raped in Hotel Blackmailed With obscene video forced to change religion
संक्षेप: यूपी के अलीगढ़ में क्वार्सी थाना क्षेत्र में नौकरी के बहाने एक युवक ने होटल में ले जाकर युवती संग दुष्कर्म कर डाला। इतना ही नहीं अश्लील वीडियो बनाकर चार माह तक ब्लैकमेल करता रहा। अब धर्म बदलकर शादी करने का दबाव बनाने लगा।

Fri, 31 Oct 2025 11:46 AMSrishti Kunj संवाददाता, अलीगढ़
यूपी के अलीगढ़ में क्वार्सी थाना क्षेत्र में नौकरी के बहाने एक युवक ने होटल में ले जाकर युवती संग दुष्कर्म कर डाला। इतना ही नहीं अश्लील वीडियो बनाकर चार माह तक ब्लैकमेल करता रहा। अब धर्म बदलकर शादी करने का दबाव बनाने लगा। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

बन्नादेवी थाना क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी युवती ने थाने में दर्ज कराए मुकदमे में कहा है कि पिता की मौत के बाद घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। इसके चलते वह रामघाट रोड स्थित एक बाइक एजेंसी पर नौकरी की तलाश में गई। वहां एक युवती ने रिज्यूम ले लिया। इसके बाद आरोपी युवक ने कॉल किया और नौकरी का झांसा देकर बुला लिया। फोन पर दोनों की बातचीत शुरू हो गई।

आरोप है कि इसी बीच आरोपी उसे एक अधिकारी से मिलाने के बहाने नगला पटवारी स्थित होटल में ले गया। वहां जबरन शारीरिक संबंध बना लिए। होटल मैनेजर की मिलीभगत से अश्लील वीडियो बना ली। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर चार माह तक आरोपी संबंध बनाता रहा। अब धर्मबदलकर शादी करने का दबाव बना रहा है।

पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी सलमान उर्फ जकील निवासी होटल गोल्डन ईपीरियल के मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी सलमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गुरुवार को उसे अदालत में पेश किया,जहां से जेल भेज दिया। इंस्पेक्टर नरेन्द्र शर्मा ने बताया कि युवती ने नौकरी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। अन्य पहलुओं पर अभी जांच की जा रही है।

महिला से छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल सजा

अलीगढ़ के अतरौली क्षेत्र में चार साल पहले दलित महिला से छेड़छाड़ के मामले में एडीजे पॉक्सो द्वितीय प्रदीप कुमार राम की अदालत ने दोषी को तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 24 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। विशेष लोक अभियोजक लव बंसल ने बताया कि अतरौली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि 14 मई 2021 को सुबह छह बजे वह खेत पर कूड़ा डालने गई थी।

वहां पहले से घात लगाए बैठे गांव का रौबी उन्हें मोबाइल फोन देने लगा। बोला कि फोन अपने पास रखना, वह बात करेगा। मना करने पर रौबी महिला को मक्का के खेत में खींचने लगा। विरोध करने पर मारपीट व अश्लील हरकत करते हुए कपड़े फाड़ दिए। पुलिस ने रौबी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर उसे दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया है।

