Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Aligarh girl kidnapped by bike riders in front of father did not inform police for 8 days
पिता के सामने से लड़की को बाइक पर उठा ले गए दबंग, आठ दिन से वारदात छिपाए रहा परिवार

पिता के सामने से लड़की को बाइक पर उठा ले गए दबंग, आठ दिन से वारदात छिपाए रहा परिवार

संक्षेप: यूपी के अलीगढ़ में लोधा थाना क्षेत्र के एक गांव में एक युवती के अपहरण का मामला सामने आया है। आरोप है कि बाइक पर युवती को ले जाने के दौरान पिता ने विरोध किया तो आरोपी ने उन पर भी तमंचा तान दिया और परिवार समेत जिंदा जलाने की धमकी दे डाली।

Wed, 19 Nov 2025 09:47 AMSrishti Kunj संवाददाता, अलीगढ़
share Share
Follow Us on

यूपी के अलीगढ़ में लोधा थाना क्षेत्र के एक गांव में एक युवती के अपहरण का मामला सामने आया है। आरोप है कि बाइक पर युवती को ले जाने के दौरान पिता ने विरोध किया तो आरोपी ने उन पर भी तमंचा तान दिया और परिवार समेत जिंदा जलाने की धमकी दे डाली। घटना आठ दिन पुरानी है। डर के चलते पीड़ित पिता ने शिकायत नहीं की थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आठ दिन से लड़की के पिता और परिवार ने घटना छिपाए रखी और खुद ही लड़की की तलाश में लगे रहे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। युवती की तलाश की जा रही है। लोधा क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें कहा है कि घटना 10 नवंबर की शाम करीब साढ़े पांच बजे की है।

ये भी पढ़ें:संभल जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर विवाद, एक साल में क्या-क्या हुआ?

उनकी 20 साल की बेटी रोज की तरह कूड़ा-करकट और गोबर डालने नहर की ओर गई थी। काफी देर तक वापस न आने पर वह खुद नहर की ओर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि गांव डिग्सी निवासी कमल उर्फ सूखा व उसका एक साथी युवती को जबरन मोटरसाइकिल पर बैठाने की कोशिश कर रहे थे। पिता ने विरोध किया तो आरोपियों ने तमंचा दिखाकर उन्हें धमकाया। कहा कि अगर बीच में पड़े तो पूरे परिवार को जिंदा जला देंगे। इसके बाद आरोपी उनकी बेटी को जबरन बाइक पर बैठाकर फरार हो गए।

पीड़ित ने घटना के बाद भय के कारण कुछ दिन तक पुलिस को सूचना नहीं दी। लेकिन, युवती का कोई सुराग न मिलने पर सोमवार को थाने पहुंचकर शिकायत की और कार्रवाई की मांग की। इंस्पेक्टर लोधा सत्यवीर सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर कमल उर्फ सूखा और एक अज्ञात के खिलाफ अपहरण व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी की तलाश में टीमें लगा दी गई हैं। युवती की बरामदगी के भी प्रयास किए जा रहे हैं।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Aligarh News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |