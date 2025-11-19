पिता के सामने से लड़की को बाइक पर उठा ले गए दबंग, आठ दिन से वारदात छिपाए रहा परिवार

संक्षेप: यूपी के अलीगढ़ में लोधा थाना क्षेत्र के एक गांव में एक युवती के अपहरण का मामला सामने आया है। आरोप है कि बाइक पर युवती को ले जाने के दौरान पिता ने विरोध किया तो आरोपी ने उन पर भी तमंचा तान दिया और परिवार समेत जिंदा जलाने की धमकी दे डाली।

यूपी के अलीगढ़ में लोधा थाना क्षेत्र के एक गांव में एक युवती के अपहरण का मामला सामने आया है। आरोप है कि बाइक पर युवती को ले जाने के दौरान पिता ने विरोध किया तो आरोपी ने उन पर भी तमंचा तान दिया और परिवार समेत जिंदा जलाने की धमकी दे डाली। घटना आठ दिन पुरानी है। डर के चलते पीड़ित पिता ने शिकायत नहीं की थी।

आठ दिन से लड़की के पिता और परिवार ने घटना छिपाए रखी और खुद ही लड़की की तलाश में लगे रहे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। युवती की तलाश की जा रही है। लोधा क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें कहा है कि घटना 10 नवंबर की शाम करीब साढ़े पांच बजे की है।

उनकी 20 साल की बेटी रोज की तरह कूड़ा-करकट और गोबर डालने नहर की ओर गई थी। काफी देर तक वापस न आने पर वह खुद नहर की ओर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि गांव डिग्सी निवासी कमल उर्फ सूखा व उसका एक साथी युवती को जबरन मोटरसाइकिल पर बैठाने की कोशिश कर रहे थे। पिता ने विरोध किया तो आरोपियों ने तमंचा दिखाकर उन्हें धमकाया। कहा कि अगर बीच में पड़े तो पूरे परिवार को जिंदा जला देंगे। इसके बाद आरोपी उनकी बेटी को जबरन बाइक पर बैठाकर फरार हो गए।