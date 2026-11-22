18 साल पुराने मामले में पूर्व विधायक के भतीजे को उम्रकैद व बेटे को 10 साल की सजा
18 साल पुराने चर्चित नाहर सिंह हत्याकांड में एडीजे द्वितीय की अदालत ने फैसला सुनाया। साल 2007 में शहर के देवी नगला इलाके में घटना हुई थी। तीन लोग दोषमुक्त किए गए। अदालत ने दोषी करार दिए गए चारों लोगों पर 1.76 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। शहर के देवी नगला इलाके में 19 साल पहले हुए नाहर सिंह हत्याकांड के मामले में शनिवार को एडीजे द्वितीय तोष कुमार शर्मा की अदालत ने फैसला सुनाया। इसमें पूर्व विधायक अमर सिंह के बेटे पूर्व ब्लॉक प्रमुख सतीश समेत दो लोगों को 10-10 साल कारावास, जबकि उनके भतीजे मोहकम सिंह समेत दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। चारों पर एक लाख 76 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसी मामले में अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में तीन लोगों को दोषमुक्त कर दिया।
एडीजीसी जीतू वार्ष्णेय ने बताया कि मामले में राय सिंह ने क्वार्सी थाने (वर्तमान में महुआखेड़ा) मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि उन्होंने व उनके भाईयों ने अपनी 43 बीघा जमीन का इकरारनामा और इसमें से तीन बीघा जमीन का मुख्तारनामा सिविल लाइन क्षेत्र के प्रेस कॉलोनी निवासी नरेंद्र शर्मा के नाम करीब 12 साल पहले किया था। लेकिन, पूरा भुगतान न करने के कारण बैनामा नहीं किया।
नरेंद्र ने इस जमीन में से 13 बीघा जमीन अन्य ग्राहकों को बेच दी। जबकि 13 बीघा जमीन का भुगतान नहीं दिया था। इसी बात पर राय सिंह व नरेंद्र शर्मा के बीच विवाद था। घटना से करीब दो माह पहले दोनों पक्षों में समझौता होने पर नरेंद्र द्वारा सात बीघा जमीन का भुगतान करने पर उतनी जमीन फैसले के आधार पर दे दी थी, जिसकी कोई लिखा-पढ़ी नहीं हुई थी। चार जनवरी 2007 को राय व उनके भाई नाहर सिंह, श्रीपाल सिंह व भतीजे कृष्णपाल सिंह, कुलदीप अपने गांव से वरसीम लेने खेत जा रहे थे तो देखा कि सरोज नगर निवासी तनुज व देवी नगला निवासी सतीश सात बीघा जमीन के अलावा अन्य जमीन में नींव खुदवा रहे थे।
नाहर ने मना किया तो धमकी देकर चले गए। कुछ देर बाद तनुज, पूर्व विधायक के बेटे सतीश व विजेंद्र, ओंकार, सुभाष, प्रीतम, नेमपाल, मोहकम निवासी देवी नगला बाइकों से असलहा लेकर आए और फायरिंग कर दी। इनमें नाहर, श्रीपाल, कृष्णपाल व कुलदीप गोली लगने से घायल हो गए। नाहर की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। पुलिस ने नौ लोगों के खिलाफ हत्या व हमले की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की। इसमें नेमपाल व प्रीतम की मौत हो गई।
साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर गुरुवार को अदालत ने तनुज, सतीश, सुभाष व मोहकम को दोषी करार दिया, जबकि विजेंद्र, ओमकार व नरेंद्र शर्मा को दोषमुक्त कर दिया। शनिवार को चारों दोषियों को सजा सुनाई गई। इसमें तनुज व मोहकम को उम्रकैद और सतीश व सुभाष को 10-10 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तनुज पर 52 हजार, मोहकम पर 51 हजार, सतीश पर 37 हजार, सुभाष पर 36 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
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