अलीगढ़ की पूर्व मेयर को तीन दिन तक डराया-धमकाया, डिजिटल अरेस्ट कर मांगे 50 लाख

संक्षेप: यूपी के अलीगढ़ की पूर्व मेयर शकुंतला भारती को शातिरों ने फोन करके कई घंटे तक डिजिटल अरेस्ट किए रखा। इस दौरान एक केस में नामजद होने का हवाला दिया और रफा-दफा करने के नाम पर 50 लाख रुपये तक मांगे। बुधवार को देहलीगेट पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया।

यूपी के अलीगढ़ की पूर्व मेयर शकुंतला भारती को शातिरों ने फोन करके कई घंटे तक डिजिटल अरेस्ट किए रखा। इस दौरान एक केस में नामजद होने का हवाला दिया और रफा-दफा करने के नाम पर 50 लाख रुपये तक मांगे। बुधवार को देहलीगेट पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया। पूर्व मेयर शकुंतला भारती के अनुसार तीन नवंबर को सुबह उनके पास कॉल आया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शातिर ने कहा कि दिल्ली साइबर क्राइम से बोल रहा हूं। आपके आधार कार्ड के नंबर पर एक मोबाइल नंबर चल रहा है। उस पर कई साइबर शिकायतें हैं। इसी बीच पूर्व मेयर के पति ने ट्रू कॉलर पर नंबर चेक किया तो फ्रॉड लिखा आया। शातिर ने बताया कि यह नंबर 25 जुलाई को आपके आधार कार्ड के नंबर पर जारी हुआ है, जो साउथ नेहरू प्लेस स्थित दुकान में चल रहा है। आपकी रिपोर्ट दिल्ली में ही होगी। रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई तो परेशानी में आ जाओगी।

रिपोर्ट कराने के लिए शातिर ने एक फोन नंबर दिया। फिर शातिर ने लाइन पर ले करके दिल्ली पुलिस की दरोगा आरोही यादव नामक महिला से बात कराईं। उसने कहा कि थाना क्राइम ब्रांच दिल्ली में आपके खिलाफ मुकदमा हो चुका है। सीरियल नंबर भी बताया। आपके आधार पर मुंबई मे भी कैनरा बैंक में एकाउंट खुला हुआ है, जिसमें तीन करोड़ रुपये का फ्रॉड टांजेक्शन हुआ है।

महिला ने केस को रफा-दफा करने के लिए 50 लाख रुपये मांगे। इसे सुनकर पूर्व मेयर घबरा गईं और अपनी बैंक डिटेल्स व आधार कार्ड की जानकारी उसे दे दी। आरोप है कि शातिर ने तीन दिन तक डरा धमका कर कई घंटों के लिए घर में डिजिटल अरेस्ट किया। बाद में उनके पति ने फर्जी होने के शक में जानकारी देने से मना कर दिया।