Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Aligarh former Mayor Shakuntala Bharti Digital Arrested for three days Cyber Criminal demanded money
अलीगढ़ की पूर्व मेयर को तीन दिन तक डराया-धमकाया, डिजिटल अरेस्ट कर मांगे 50 लाख

अलीगढ़ की पूर्व मेयर को तीन दिन तक डराया-धमकाया, डिजिटल अरेस्ट कर मांगे 50 लाख

संक्षेप: यूपी के अलीगढ़ की पूर्व मेयर शकुंतला भारती को शातिरों ने फोन करके कई घंटे तक डिजिटल अरेस्ट किए रखा। इस दौरान एक केस में नामजद होने का हवाला दिया और रफा-दफा करने के नाम पर 50 लाख रुपये तक मांगे। बुधवार को देहलीगेट पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया।

Thu, 6 Nov 2025 07:29 AMSrishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, अलीगढ़
share Share
Follow Us on

यूपी के अलीगढ़ की पूर्व मेयर शकुंतला भारती को शातिरों ने फोन करके कई घंटे तक डिजिटल अरेस्ट किए रखा। इस दौरान एक केस में नामजद होने का हवाला दिया और रफा-दफा करने के नाम पर 50 लाख रुपये तक मांगे। बुधवार को देहलीगेट पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया। पूर्व मेयर शकुंतला भारती के अनुसार तीन नवंबर को सुबह उनके पास कॉल आया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शातिर ने कहा कि दिल्ली साइबर क्राइम से बोल रहा हूं। आपके आधार कार्ड के नंबर पर एक मोबाइल नंबर चल रहा है। उस पर कई साइबर शिकायतें हैं। इसी बीच पूर्व मेयर के पति ने ट्रू कॉलर पर नंबर चेक किया तो फ्रॉड लिखा आया। शातिर ने बताया कि यह नंबर 25 जुलाई को आपके आधार कार्ड के नंबर पर जारी हुआ है, जो साउथ नेहरू प्लेस स्थित दुकान में चल रहा है। आपकी रिपोर्ट दिल्ली में ही होगी। रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई तो परेशानी में आ जाओगी।

ये भी पढ़ें:यूपी में माफियाओं के बाद पुलिस के निशाने पर गैंगस्टर, 100 से अधिक की बनी लिस्ट

रिपोर्ट कराने के लिए शातिर ने एक फोन नंबर दिया। फिर शातिर ने लाइन पर ले करके दिल्ली पुलिस की दरोगा आरोही यादव नामक महिला से बात कराईं। उसने कहा कि थाना क्राइम ब्रांच दिल्ली में आपके खिलाफ मुकदमा हो चुका है। सीरियल नंबर भी बताया। आपके आधार पर मुंबई मे भी कैनरा बैंक में एकाउंट खुला हुआ है, जिसमें तीन करोड़ रुपये का फ्रॉड टांजेक्शन हुआ है।

महिला ने केस को रफा-दफा करने के लिए 50 लाख रुपये मांगे। इसे सुनकर पूर्व मेयर घबरा गईं और अपनी बैंक डिटेल्स व आधार कार्ड की जानकारी उसे दे दी। आरोप है कि शातिर ने तीन दिन तक डरा धमका कर कई घंटों के लिए घर में डिजिटल अरेस्ट किया। बाद में उनके पति ने फर्जी होने के शक में जानकारी देने से मना कर दिया।

इसके बाद मंगलवार को उन्होंने डीएम से शिकायत की थी। वहीं, बुधवार सुबह साढ़े आठ बजे फिर से महिला ने फोन किया। करीब डेढ़ घंटे तक बातचीत में उसने धमकाने की कोशिश की। लेकिन, पूर्व मेयर ने उसे सख्त भाषा में फटकार दिया, जिसके बाद उसने फोन बंद कर लिया। बुधवार दोपहर को पूर्व मेयर ने साइबर सेल पहुंचकर शिकायत की। इसके बाद देहली गेट थाने में तहरीर दी गई। इंस्पेक्टर देहलीगेट विनोद कुमार ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया है। साइबर सेल की मदद से जांच की जा रही है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Aligarh News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |