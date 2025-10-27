पांच नाबालिगों ने पिस्टल के बट से पीटा था एएमयू का छात्र, पुलिस ने दो को पकड़ा

संक्षेप: यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में छात्र पर जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सभी नाबालिग हैं। इनमें दो बाल अपचारियों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें बाल सुधार गृह भेजा गया है।

यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में छात्र पर जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सभी नाबालिग हैं। इनमें दो बाल अपचारियों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें बाल सुधार गृह भेजा गया है। अन्य की तलाश की जा रही है। घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ है।

पिसावा क्षेत्र के जलालपुर निवासी प्रशांत राठी पुत्र अजीत सिंह वर्तमान में अनूपशहर रोड स्थित पुरानी चुंगी पर रहते हैं। सिटी स्कूल से हाईस्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं। रविवार को वे अपने घर से अल्लामा इकबाल हॉल (एएमयू) में अपने दोस्त मो. उजैफ जहीर से मिलने गए थे। उसी समय चार पांच लड़के आए और प्रशांत के साथ मारपीट की। आरोप है कि पिस्टल लगा दी। इसके बाद बाइक से गिरा दिया। फिर सभी ने मिलकर मारपीट की। एक आरोपी ने पिस्टल की बट से सिर पर प्रहार किया, जिससे गंभीर चोट आई। उसके साथ चार नामजद व कुछ अज्ञात लड़के थे।

सूचना पर पुलिस व प्रॉक्टोरियल टीम मौके पर पहुंची और छात्र को जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। डॉक्टरी परीक्षण के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। सीओ तृतीय सर्वम सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर हमले समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच से सामने आया है कि स्कूल के दो छात्र गुटों के बीच पूर्व में विवाद हुआ था। उसी के चलते एक गुट ने घटना की है। अन्य किसी कारण का होना नहीं पाया गया है। फिर भी सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। दो नामजदों को गिरफ्तार करके किशोर न्याय बोर्ड में पेश किया गया, जहां से उन्हें बाल सुधार गृह भेज दिया है। इनमें एक गाजीपुर, जबकि दूसरा सिविल लाइन क्षेत्र का ही रहने वाला है। अन्य की तलाश की जा रही है।