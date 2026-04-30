Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कनाडा में रह रहे व्यक्ति के फर्जी कागज बनाकर यूपी में जमीन का सौदा, खड़ा किया पेट्रोल पंप

Apr 30, 2026 08:35 am ISTSrishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, अलीगढ़
share

कनाडा में रह रहे व्यक्ति की अलीगढ़ में फर्जी पावर ऑफ एटार्नी बन गई। जिसके आधार पर जमीन का सौदा हो गया और उस पर पेट्रोल पंप भी बन गया। पीड़ित शख्स ने सीएम कार्यालय में न्याय की गुहार लगाई।

कनाडा में रह रहे व्यक्ति के फर्जी कागज बनाकर यूपी में जमीन का सौदा, खड़ा किया पेट्रोल पंप

कनाडा में रह रहे व्यक्ति की अलीगढ़ में फर्जी पावर ऑफ एटार्नी बन गई। जिसके आधार पर जमीन का सौदा हो गया और उस पर पेट्रोल पंप भी बन गया। पीड़ित शख्स ने सीएम कार्यालय में न्याय की गुहार लगाई। जिस पर संयुक्त सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय ने प्रशासन को जांच के आदेश दिए हैं। मूलरूप से अमरोहा निवासी फुजैलर्रहमान वर्तमान में कनाडा में रह रहे है। पीड़ित के अनुसार उनके स्वामित्तव जमीन करीब 500 वर्गगज खसरा संख्या 128 प्लॉट सख्या 35, 36 क्वार्सी बाईपास पर में स्थित है।

आरोप है कि इस जमीन पर 2007 में कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था। जमीन पर पेट्रोल पंप का निर्माण करवा लिया गया। उस समय वह कनाडा में थे। तब डाक द्वारा शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। 2024 में अलीगढ़ आने पर सोहेल नाम के शख्स ने जमीन का सौदा करने को कहा। सोहेल के साथ मिलकर आलोक कुमार गौतम व कादिर खान व मो. आमिर खान ने जमीन का सौदा कर लिया। तय हुआ कि जब तक बैनामा नहीं होता है कोई कब्जा नहीं दिया जाएगा। इन लोगों ने जमीन पर कब्जा हटाने की जगह प्रो. नूर अफजल के प्लाट पर कब्जा कर लिया। वहीं मेरे नाम से झूठे मुकदमे डालकर मुझे फंसाने का काम कर दिया।

ये भी पढ़ें:UP Live News: यूपी विधान सभा एवं विधान परिषद सत्र आज, योगी सरकार को घेरेगी सपा

इस मामले में जनवरी 2026 को एसएसपी को प्रार्थनापत्र दिया। इन लोगों द्वारा गुमराह करके कूट रचित दस्तावेज तैयार कर दिए गए। मो. आमिर ने फर्जी व झूठी पावर ऑफ एर्टानी बेईमानी करने की नीयत से तैयार कराई। जिसे प्रोफेसर के प्लाट पर कब्जा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। पीड़ित ने मुख्यमंत्री से अपनी जमीन खाली कराने की गुहार लगाई है। इस मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय के संयुक्त सचिव अजय कुमार ओझा ने प्रशासन को जांच कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।

ये भी पढ़ें:नाबालिग को दो साल से तंग कर रहा शोहदा, परेशान लड़की अब पढ़ाई छोड़ने को मजबूर

निवेश के नाम पर प्रोफेसर से एक करोड़ की धोखाधड़ी

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के एक प्रोफेसर से पूर्व छात्र ने निवेश के नाम पर एक करोड़ रुपये की धोखाधड़ी कर ली। आरोप है कि आरोपी छात्र फोन आदि बंद करके अलीगढ़ छोड़कर फरार हो गया है। मामले में एसएसपी के आदेश पर पूर्व छात्र के खिलाफ सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। एएमयू के प्रो. मासूम रजा ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें कहा था कि जुनैद अहमद ने साल 2019 में एएमयू से पीएचडी (डॉक्टरेट) की है। इनके भाई भी एएमयू में असिस्टेट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं और क्वार्सी क्षेत्र में अस्पताल भी चला रहे हैं। इनकी बहन का भी क्वार्सी क्षेत्र में हॉस्पिटल है।

ये भी पढ़ें:ट्रिपल मर्डर का मुख्य आरोपी जीतू एनकाउंटर में ढेर, बुलंदशहर में अलसुबह मुठभेड़

जुनैद एएमयू छात्र होने के साथ कई व्यापारिक गतिविधियों में शामिल थे। जैसे साईना इन्वेस्टमेंट, साईना होलीडेस, सेहला फरमा, जिनमें निवेश करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। कहा कि निवेश करने से अच्छा लाभ होगा। इस पर प्रोफेसर ने तीन साल में 75 लाख के चेक व 25 लाख रुपये नकद दिए। अब जुनैद अहमद ने अचानक माध्यम संचार के सारे साधन बंद कर दिए हैं और अलीगढ़ छोड़कर फरार हो गया है। जुनैद ने धोखे से पैसे ले लिए और अब वापस नहीं कर रहा है। सीओ तृतीय सर्वम सिंह ने बताया कि जुनैद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच की जा रही है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

और पढ़ें
Aligarh News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News और Kanpur News के साथ-साथ UP Board Result 2026 Live, UP Board 10th Result 2026 Live, UP Board 12th Result और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।