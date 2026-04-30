कनाडा में रह रहे व्यक्ति के फर्जी कागज बनाकर यूपी में जमीन का सौदा, खड़ा किया पेट्रोल पंप

कनाडा में रह रहे व्यक्ति की अलीगढ़ में फर्जी पावर ऑफ एटार्नी बन गई। जिसके आधार पर जमीन का सौदा हो गया और उस पर पेट्रोल पंप भी बन गया। पीड़ित शख्स ने सीएम कार्यालय में न्याय की गुहार लगाई।

कनाडा में रह रहे व्यक्ति की अलीगढ़ में फर्जी पावर ऑफ एटार्नी बन गई। जिसके आधार पर जमीन का सौदा हो गया और उस पर पेट्रोल पंप भी बन गया। पीड़ित शख्स ने सीएम कार्यालय में न्याय की गुहार लगाई। जिस पर संयुक्त सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय ने प्रशासन को जांच के आदेश दिए हैं। मूलरूप से अमरोहा निवासी फुजैलर्रहमान वर्तमान में कनाडा में रह रहे है। पीड़ित के अनुसार उनके स्वामित्तव जमीन करीब 500 वर्गगज खसरा संख्या 128 प्लॉट सख्या 35, 36 क्वार्सी बाईपास पर में स्थित है।

आरोप है कि इस जमीन पर 2007 में कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था। जमीन पर पेट्रोल पंप का निर्माण करवा लिया गया। उस समय वह कनाडा में थे। तब डाक द्वारा शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। 2024 में अलीगढ़ आने पर सोहेल नाम के शख्स ने जमीन का सौदा करने को कहा। सोहेल के साथ मिलकर आलोक कुमार गौतम व कादिर खान व मो. आमिर खान ने जमीन का सौदा कर लिया। तय हुआ कि जब तक बैनामा नहीं होता है कोई कब्जा नहीं दिया जाएगा। इन लोगों ने जमीन पर कब्जा हटाने की जगह प्रो. नूर अफजल के प्लाट पर कब्जा कर लिया। वहीं मेरे नाम से झूठे मुकदमे डालकर मुझे फंसाने का काम कर दिया।

इस मामले में जनवरी 2026 को एसएसपी को प्रार्थनापत्र दिया। इन लोगों द्वारा गुमराह करके कूट रचित दस्तावेज तैयार कर दिए गए। मो. आमिर ने फर्जी व झूठी पावर ऑफ एर्टानी बेईमानी करने की नीयत से तैयार कराई। जिसे प्रोफेसर के प्लाट पर कब्जा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। पीड़ित ने मुख्यमंत्री से अपनी जमीन खाली कराने की गुहार लगाई है। इस मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय के संयुक्त सचिव अजय कुमार ओझा ने प्रशासन को जांच कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।

निवेश के नाम पर प्रोफेसर से एक करोड़ की धोखाधड़ी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के एक प्रोफेसर से पूर्व छात्र ने निवेश के नाम पर एक करोड़ रुपये की धोखाधड़ी कर ली। आरोप है कि आरोपी छात्र फोन आदि बंद करके अलीगढ़ छोड़कर फरार हो गया है। मामले में एसएसपी के आदेश पर पूर्व छात्र के खिलाफ सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। एएमयू के प्रो. मासूम रजा ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें कहा था कि जुनैद अहमद ने साल 2019 में एएमयू से पीएचडी (डॉक्टरेट) की है। इनके भाई भी एएमयू में असिस्टेट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं और क्वार्सी क्षेत्र में अस्पताल भी चला रहे हैं। इनकी बहन का भी क्वार्सी क्षेत्र में हॉस्पिटल है।