Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP aligarh Fake DGP threatened Police Station via E mail wanted to take money arrested
डीजीपी के नाम से थाने को ई-मेल भेज दी चेतावनी, वसूली करने के इरादे, आरोपी पकड़ा

डीजीपी के नाम से थाने को ई-मेल भेज दी चेतावनी, वसूली करने के इरादे, आरोपी पकड़ा

संक्षेप:

यूपी में अलीगढ़ के गोरई थाने की आधिकारिक मेल पर डीजीपी के नाम से भेजे गए एक चेतावनी भरे संदेश ने खलबली मचा दी। इसमें लिखा था कि थाने में कानून व्यवस्था के निर्वहन में घोर लापरवाही, अवैध वसूली व दलालों की सक्रिय भूमिका पाई गई है।

Feb 06, 2026 02:17 pm ISTSrishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, अलीगढ़
share Share
Follow Us on

यूपी में अलीगढ़ के गोरई थाने की आधिकारिक मेल पर डीजीपी के नाम से भेजे गए एक चेतावनी भरे संदेश ने खलबली मचा दी। इसमें लिखा था कि थाने में कानून व्यवस्था के निर्वहन में घोर लापरवाही, अवैध वसूली व दलालों की सक्रिय भूमिका पाई गई है। साथ ही कार्रवाई की चेतावनी दी गई। संदिग्ध लगने पर पुलिस ने जांच की तो ई-मेल फर्जी पाई गई। सर्विलांस की मदद से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार अवैध वसूली के उद्देश्य से आरोपी ने यह कृत्य किया था। वह बुलंदशहर से गैंगस्टर का आरोपी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

थाना गोरई के कंप्यूटर ऑपरेटर अरविंद कुमार मौर्या ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा कि दो फरवरी को दोपहर 03:16 बजे डीजीपी राजीव कृष्ण के नाम से जीमेल आईडी (आईपीएसराजीवकृष्ण) से थाना गोरई की कार्यप्रणाली में पाई गई गंभीर अनियमितताओं, अवैध वसूली व दलालों की संलिप्तता के संबंध में कठोर चेतावनी देते हुए संदेश आया। इसमें लिखा था कि पुलिस महानिदेशक कार्यालय को आपके थाना क्षेत्र से संबंधित अत्यंत गंभीर, गोपनीय प्रमाणित सूचनाएं मिली हैं। इनके अनुसार थाना गोरई में कानून व्यवस्था के निर्वहन में लापरवाही, वसूली व बाहरी व्यक्तियों की भूमिका पाई गई है।

ये भी पढ़ें:यूपी में सुबह-सुबह कांपी धरती, लखनऊ और आसपास लगे भूकंप के झटके

स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाता है कि किसी भी थाने में किसी भी प्रकार का दलाल, बाहरी व्यक्ति, किसी भी राजनीतिक या अन्य प्रभावशाली तत्व की उपस्थिति अथवा संलिप्तता अस्वीकार्य एवं दंडनीय है। थाना की समस्त गतिविधियां निरंतर निगरानी में हैं। पर्याप्त साक्ष्य, विवरण एवं अभिलेख उच्च स्तर पर संज्ञान में हैं। किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनियमितता या अवैध गतिविधि को अनदेखा नहीं किया जाएगा। कार्यप्रणाली में सुधार नहीं किया गया तो आपके विरुद्ध विभागीय जांच, निलंबन, सेवा अभिलेख में प्रतिकूल प्रविष्टि व कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यह पत्र आपको अंतिम व कठोर चेतावनी के रूप में जारी किया जा रहा है।

इस पर अधिकारियों ने पुलिस मुख्यालय से जानकारी की तो ऐसा कोई मेल नहीं भेजा गया है। थानाध्यक्ष गोरई द्वारा तकनीकी तरीके से कराई गई तो पाया कि कस्बे के पैंठ बाजार निवासी नवनीत अग्रवाल पुत्र राकेश अग्रवाल ने यह मेल अपने मोबाइल से किया है। लोकेशन के आधार पर पुलिस ने नवनीत को गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ की जा रही है। शुक्रवार को उसे न्यायालय में पेश करके जेल भेजा जाएगा।

मेल आईडी पर लगा रखा था डीजीपी का फोटो

डीजीपी की आईडी पर उनका फोटो लगा हुआ है। आरोपी ने फर्जी तरीके से लोक सेवक के नाम से जीमेल आईडी तैयार की, जिससे भविष्य में कोई भी गतिविधि कर माहौल बिगाड़ने की आशंका भी जताई गई। उसके फोन में डीजीपी के अलावा चार अन्य जीमेल आईडी लॉग-इन मिलीं।

थाने से वसूली करने का था उद्देश्य

आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने थाना गोरई को डराने के उद्देश्य से किया था। उसे लगा कि थाना प्रभारी भय में आ जाएंगे। इस पर वह खुद उनसे संपर्क करके अवैध वसूली करता। उसे लगा नहीं था कि पुलिस उसे पकड़ लेगी। एसपी देहात, अमृत जैन ने बताया कि आरोपी ने फर्जी ई-मेल आईडी बनाकर मेल भेजा था। इसका उद्देश्य अवैध वसूली करना था। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस पर कुल चार मुकदमे हैं।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

और पढ़ें
Aligarh News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |