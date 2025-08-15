फेसबुक चैटिंग को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर चले लाठी-डंडे, पथराव और फायरिंग में 9 घायल

यूपी के अलीगढ़ में इगलास कोतवाली क्षेत्र के गांव नगला नहचला में गुरुवार की दोपहर लगभग तीन बजे फेसबुक पर चैटिंग को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। बात इतनी बड़ी कि गाली-गलौज के बाद दोनों पक्षों में जमकर लाठी-डंडे चले और पथराव हुआ।

यूपी के अलीगढ़ में इगलास कोतवाली क्षेत्र के गांव नगला नहचला में गुरुवार की दोपहर लगभग तीन बजे फेसबुक पर चैटिंग को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। बात इतनी बड़ी कि गाली-गलौज के बाद दोनों पक्षों में जमकर लाठी-डंडे चले और जमकर ही पथराव हुआ। दोनों पक्षों में फायरिंग भी हुई बताई गई है। मारपीट, पथराव और फायरिंग में एक पक्ष की दो महिलाओं सहित नौ लोग घायल हुए हैं। सूचना पर पहुंची इलाका पुलिस दोनों पक्षों से पांच लोगों को पकड़कर थाने ले आई।

बताया गया है कि बृहस्पतिवार को नगला नहचला में एक तो पुराना विवाद और दूसरा फेसबुक पर चैटिंग को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। देखते ही देखते दिनों ओर से पथराव के साथ फायरिंग भी हुई। सूचना पुलिस को मिली तो कोतवाल नरेन्द्र कुमार ने हमराही पुलिस बल के साथ गांव में झगड़ा कर रहे दोनों पक्षों के पांच लोगों को मौके से पकड़ कर ले आए।

इंस्पेक्टर ने बताया कि पकड़े गए लोगों के खिलाफ शांति भंग करने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं घायलों मुकेश कुमार, सतेन्द्र कुमार, प्रशांत, अमित कुमार, राहुल चौधरी, विकास कुमार, अभिषेक, हेमलता व पुष्पा देवी सहित नौ लोगों को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर भेजा गया है।