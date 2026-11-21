अब फोन में ऑनलाइन ऐप डालकर बिजली खपत का हिसाब रख पाएंगे। एसडीओ आशुतोष शर्मा ने उपभोक्ता के मोबाइल में ऐप डाउनलोड कराते हुए इसके बारे में जानकारी दी। अलीगढ़ में करीब साढ़े सात लाख उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल और यूनिट खपत की जानकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।

अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। बिजली का बिल अब महीने के अंत में मिलने वाला झटका नहीं, रोजाना निगरानी में रहने वाला खर्च बन गया है। मोबाइल पर मीटर की हर ‘टिक’ का हिसाब रखने की सुविधा उपभोक्ताओं को बिजली खपत समझने और फिजूल खर्च रोकने का मौका दे रही है। अलीगढ़ में करीब साढ़े सात लाख उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल और यूनिट खपत की जानकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।

ऐप के जरिए उपभोक्ता अपना बिल देखने के अलावा खपत बढ़ने की वजह भी समय रहते पहचान सकते हैं। बिजली की खपत कितनी हुई, बिल अचानक क्यों बढ़ गया और घर में कौन सा उपकरण ज्यादा बिजली खींच रहा है, इन सवालों का जवाब अब मोबाइल पर मिलता है। विभाग के आधिकारिक यूपीपीसीएल कंज्यूमर ऐप और स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए जारी यूपीपीसीएल स्मार्ट ऐप पर लॉग-इन करते ही यह पता चल जाता है कि किस दिन और किस समय घर में सबसे ज्यादा बिजली खर्च हुई।

ऊर्जा मंत्रालय के तहत कार्यरत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) और राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन के अध्ययनों के अनुसार, जो उपभोक्ता मोबाइल ऐप के जरिए अपनी दैनिक बिजली खपत (रियल-टाइम डेटा) पर नजर रखते हैं, वे अपने व्यवहार में बदलाव कर बिजली की खपत और बिल में 10 से 15 प्रतिशत तक की सीधी बचत कर लेते हैं।

शहर में 60%, देहात में 30% उपभोक्ता ऑनलाइन बिजली भुगतान की डिजिटल व्यवस्था भी तेजी से बढ़ रही है। शहर में करीब 60 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिशत उपभोक्ता ऑनलाइन भुगतान कर रहे हैं। इससे बिजलीघर या बिल जमा करने वाले केंद्रों पर जाने की जरूरत कम हो रही है। अधीक्षण अभियंता, अंशुमान यादव ने कहा कि उपभोक्ता ऐप से घर बैठे बिजली बिल, यूनिट खपत और भुगतान का ब्योरा देख सकते हैं। खपत बढ़ने पर ग्राफ से तुरंत जानकारी मिलती है, जिससे ज्यादा बिजली खर्च करने वाले उपकरणों की पहचान आसान होती है। नियमित निगरानी से अनावश्यक खपत रोककर बिल में 15 प्रतिशत तक बचत की जा सकती है।

ऐप के लाभ - बिल की जानकारी: वर्तमान और पुराने बिजली बिल मोबाइल पर देख सकेंगे।

- यूनिट खपत का हिसाब: कितनी बिजली खर्च हुई, इसका रिकॉर्ड आसानी से मिलेगा।

- खपत का ग्राफ: रोजाना या अलग-अलग अवधि की बिजली खपत की तुलना कर सकेंगे।

- बिल बढ़ने की वजह: खपत में अचानक उछाल आने पर ग्राफ से बदलाव पहचान सकेंगे।

- ऑनलाइन भुगतान: घर बैठे बिजली बिल जमा करने की सुविधा।

- रीडिंग पर नजर: मीटर रीडिंग और बिल में अंतर होने पर उपभोक्ता समय रहते जानकारी जुटा सकेंगे।

ऐप डाउनलोड का बढ़ता आंकड़ा शहर में अब तक 1,93,224 स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। इनमें से 34,607 उपभोक्ताओं ने स्मार्ट मीटर से संबंधित ऐप डाउनलोड किया है। वहीं जोन के आंकड़ों के अनुसार ईयूडीसी अलीगढ़ में 34,607, ईडीसी प्रथम में 9,476 और ईडीसी द्वितीय में 4,654 उपभोक्ता ऐप डाउनलोड कर चुके हैं। तीनों क्षेत्रों को मिलाकर ऐप डाउनलोड करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या 48,737 हो चुकी है।