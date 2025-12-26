डबल मर्डर: होटल संचालक और दोस्त की गोली मारकर हत्या, बंद कार में मिले शव

संक्षेप: यूपी के अलीगढ़ में खैर थाना क्षेत्र के गांव उदयपुर के बाहर गुरुवार को सड़क किनारे बंद कार में होटल संचालक व उसके दोस्त का शव मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों की सिर में गोली मारकर हत्या की गई थी। एक युवक आगे व दूसरा पीछे बैठा था।

यूपी के अलीगढ़ में खैर थाना क्षेत्र के गांव उदयपुर के बाहर गुरुवार को सड़क किनारे बंद कार में होटल संचालक व उसके दोस्त का शव मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों की सिर में गोली मारकर हत्या की गई थी। एक युवक आगे व दूसरा पीछे बैठा था। लॉक तोड़कर पुलिस ने शवों को निकाला। कार नंबर के आधार पर कई घंटे बाद रात में दोनों की शिनाख्त हो सकी। घटना के बाद एसएसपी नीरज कुमार जादौन व अन्य अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और आसपास के लोगों से पूछताछ की।

देररात तक पुलिस सभी पहलुओं पर छानबीन में जुटी थी। खैर थाना क्षेत्र में बरका चौकी से गांव उदयपुर को रास्ता जा रहा है। इसी रास्ते पर गांव के बाहर दोपहर करीब एक बजे से ट्रिबर कार सड़क किनारे खड़ी हुई थी। देर शाम तक कोई हलचल न होने पर ग्रामीणों ने पास जाकर देखा तो गाड़ी लॉक थी और उसमें दो लोग सवार थे। खटखटाने पर भी कोई प्रतिक्रिया न हुई तो ग्रामीणों ने शाम करीब पांच बजे पुलिस को सूचना दी।

पहले चौकी, फिर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद गाड़ी का लॉक तोड़कर शवों को बाहर निकाला गया। एसपी यातायात, प्रवीन कुमार ने कहा कि खैर क्षेत्र के बरका-उदयपुर मार्ग पर खड़ी संदिग्ध कार में दो युवकों के शव मिले हैं। दोनों को गोली मारी गई है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया है। घटना के खुलासे के लिए टीमों का गठन कर दिया है।

कार नंबर के आधार पर देर रात हुई शवों की शिनाख्त कार में बैठे दोनों युवकों की सिर में गोली मारकर हत्या की गई थी। जानकारी पर एसएसपी के अलावा एसपी देहात अमृत जैन, एसपी ट्रैफिक प्रवीन कुमार यादव, सीओ खैर वरुण कुमार सिंह मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम ने भी मौके से साक्ष्य एकत्रित किए हैं। कार का नंबर (यूपी 81 डीडी 5288) है। इस आधार पर पुलिस मालिक का पता लगाया, जो सारसौल क्षेत्र का था। उससे पता चला कि गांव रसूलपुर के किसी व्यक्ति ने उसे ऑनलाइन पेमेंट किया था। इसके बाद पुलिस गांव में पहुंची, तब जाकर युवकों की शिनाख्त लोधा क्षेत्र के गांव रसूलपुर निवासी 22 वर्षीय मोहित शर्मा व 28 वर्षीय बौबी के रूप में हुई। रात में ही अधिकारी गांव में पहुंचे। परिजन घटना से अनजान थे। जानकारी मिलते ही कोहराम मच गया।

गांव में सन्नाटा, कई सवाल छोड़ गई घटना रसूलपुर गांव के प्रधान सतपाल के अनुसार बौबी ने करीब दो माह पहले ही दिल्ली-कानपुर हाईवे पर खेरेश्वर चौराहे के पास होटल खोला था। इसी के साथ वह डीजे व टेंट का भी काम करता था। बौबी शादीशुदा है और परिवार में पत्नी व तीन बच्चे हैं। वहीं, मोहित ने बौबी के होटल में छतों पर पैनल लगाने का काम किया था। वह तीन भाईयों में सबसे छोटा था। दोनों अक्सर साथ में रहते थे। देर रात तक लौटते थे तो परिजन रोज की तरह उनका इंतजार कर रहे थे। लेकिन, जब पुलिस गांव में पहुंची तो सभी के होश उड़ गए।