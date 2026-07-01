सपने में आई पत्नी ऐसा कुछ कहकर गई कि पति ने लिया डॉक्टर से बदला, Video वायरल
अलीगढ़ में एक आदमी ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक झोलाछाप डॉक्टर को पीट दिया। इसका वीडियो वायरल हो गया। आरोपी ने पुलिस के सामने दावा किया है कि उसकी पत्नी ने उसे सपने में आकर कुछ बताया था। इसी के बाद वो बदला लेने पहुंचा।
यूपी के अलीगढ़ में एक पति ने अपनी पत्नी की मौत का बदला लेने के लिए एक झोलाछाप डॉक्टर को पीट दिया। पति का कहना है कि सपने में आई पत्नी ने उससे कहा कि डॉक्टर के गलत इलाज से उसकी मौत हुई है। इसके बाद पति ने झोलाछाप को पीट दिया। उसका कहना है कि दिवंगत पत्नी ने ही सपने में आकर बदला लेने को कहा था।
बताया जा रहा है कि थाना बन्नादेवी क्षेत्र में कथित झोलाछाप चिकित्सक से मारपीट के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में मुख्य आरोपी ने दावा किया कि वह अपनी पत्नी की मौत के लिए चिकित्सक को जिम्मेदार मानता था। पत्नी की मौत के बाद वह बार-बार सपने में आकर उससे बदला लेने के लिए कहती थी, जिसके बाद उसने अपने साथियों के साथ मिलकर चिकित्सक पर हमला किया।
मामले में मिली जानकारी के अनुार बन्नादेवी इंस्पेक्टर राजीव कुमार के अनुसार, थाना देहलीगेट क्षेत्र के मौलवी नगला निवासी ललित की पत्नी का इलाज एलमपुर गड़िया स्थित विनीत कुमार की क्लीनिक पर कराया गया था। 31 मई को महिला की मृत्यु हो गई। हालांकि, महिला का उपचार अन्य चिकित्सकों से भी कराया गया था। लेकिन पत्नी की मौत के बाद रंजिश के चलते ललित अपने दोस्त प्रदीप और अन्य युवकों के साथ क्लीनिक पहुंचा और विनीत कुमार के साथ मारपीट कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ललित और प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया।
ललित का कहना है कि पत्नी काफी दिनों से बीमार थी। 15 मई को उसने विनीत कुमार की क्लीनिक पर पत्नी को दिखाया था। पत्नी की मौत 31 मई को हुई है। उसी के बाद से पत्नी उसके सपने में आ रही है। ललित ने गिरफ्तारी के बाद पुलिस को बताया कि शिकायत करने वाला एक झोलाछाप डॉक्टर है। एक माह पहले उसकी पत्नी की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। झोलाछाप ने उसका इलाज किया था।
पति ने कहा कि सपने में पत्नी ने उसे कई बार कहा कि कैसे डाक्टर से इलाज कराकर मुझे मरवा दिया, अभी तक बदला भी नहीं लिया। इसी के बाद उसने पत्नी को इंसाफ दिलाने के लिए बदला लेने की ठानी और अपने सपने को पूरा करने के लिए उसने अपने साथियों से संपर्क किया। इसके बाद सभी झोलाछाप के क्लीनिक पहुंचे और वहां डॉक्टर से मारपीट की। इस मामले की सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लेकर आरोपियों को गिरफ्तार किया।
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लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें