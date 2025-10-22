दिल्ली-कानपुर हाईवे पर हादसे में दंपति की मौत-बच्चे घायल, बस ने 30 मीटर तक घसीटा

संक्षेप: यूपी में अलीगढ़ के रोरावर क्षेत्र में दिल्ली-कानपुर हाईवे पर मंगलवार सुबह दुर्घटना हो गई। दीपावली पर दिल्ली से मैनपुरी स्थित अपने घर लौट रहे बाइक सवार दंपती को रोडवेज बस ने टक्कर मार दी, जिसमें दंपती की मौत हो गई। उनके दो बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए।

यूपी में अलीगढ़ के रोरावर क्षेत्र में दिल्ली-कानपुर हाईवे पर मंगलवार सुबह दुर्घटना हो गई। दीपावली पर दिल्ली से मैनपुरी स्थित अपने घर लौट रहे बाइक सवार दंपती को रोडवेज बस ने टक्कर मार दी, जिसमें दंपती की मौत हो गई। उनके दो बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीत्कार मच गई। पुलिस ने घायल बच्चों को जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया।

मैनपुरी जिले के थाना विछुवा क्षेत्र के गांव बवीना निवासी 40 वर्षीय विक्रम सिंह पुत्र धर्म सिंह दिल्ली में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। दीपावली पर परिवार के साथ गांव जाने के लिए मंगलवार सुबह दिल्ली से निकले थे। उनके साथ 38 वर्षीय पत्नी निशा, 14 वर्षीय पुत्री शहजल और 11 वर्षीय पुत्र धनराज भी बाइक पर सवार थे।

जैसे ही वह रोरावर थाना क्षेत्र के नायरा पेट्रोल पंप के समीप पहुंचे, तभी पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार रोडवेज बस ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। हादसे में विक्रम सिंह और उनकी पत्नी निशा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए।

सूचना मिलते ही थाना रोरावर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को हाईवे से हटाया। पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से घायलों को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। हादसे के बाद लोगों ने बस को रोक लिया, जबकि उसका चालक मौके से फरार हो गया। इसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है।

त्योहार पर टूटा दुख का पहाड़ परिजनों को जैसे ही घटना की सूचना मिली, गांव बवीना में कोहराम मच गया। दीपावली जैसे खुशियों के पर्व पर परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ग्रामीणों की आंखें नम हैं। दोपहर बाद पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों के हवाले कर दिए। उधर, बच्चों का इलाज चल रहा था।

30 मीटर तक घसीटते ले गई बस प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के दौरान बस बाइक सवारों को 30 मीटर तक घसीटते ले गई। इस दौरान महिला व पुरुष चीखते रहे। अगला पहिया दंपती से ऊपर से निकल गया। महिला के सिर के बाल तक फंस गए थे।