UP Aligarh Dead Body Found in Truck Filled with sand victim from Uttarakhand घर बनाने को मंगाया बदरपुर, निकालते समय ट्रक में मिला उत्तराखंड के युवक का शव, मचा हड़कंप, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Aligarh Dead Body Found in Truck Filled with sand victim from Uttarakhand

घर बनाने को मंगाया बदरपुर, निकालते समय ट्रक में मिला उत्तराखंड के युवक का शव, मचा हड़कंप

यूपी के अलीगढ़ में जवां क्षेत्र के एक मोहल्ले में मकान निर्माण के लिए मंगाए गए बदरपुर से भरे ट्रक को खलाने के दौरान उत्तराखंड के एक युवक का शव मिला। इससे लोगों में खलबली मच गई। आधार कार्ड से उसकी शिनाख्त हो सकी।

Srishti Kunj संवाददाता, अलीगढ़Sun, 10 Aug 2025 10:55 AM
share Share
Follow Us on
घर बनाने को मंगाया बदरपुर, निकालते समय ट्रक में मिला उत्तराखंड के युवक का शव, मचा हड़कंप

यूपी के अलीगढ़ में जवां क्षेत्र के एक मोहल्ले में मकान निर्माण के लिए मंगाए गए बदरपुर से भरे ट्रक को खलाने के दौरान उत्तराखंड के एक युवक का शव मिला। इससे लोगों में खलबली मच गई। आधार कार्ड से उसकी शिनाख्त हो सकी। पोस्टमार्टम में सिर में चोट लगने से मौत होना पाया गया है। आशंका है कि युवक की हत्या करके उसे बदरपुर में फेंक दिया गया। हालांकि परिजनों ने कोई आरोप नहीं लगाया है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच में जुटी थी।

जवां क्षेत्र के अमृतसर पुरानी चुंगी निवासी उमर दराज पुत्र दीन मुहम्मद मकान का निर्माण करा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने बदरपुर मंगवाया था, जो शुक्रवार देर शाम पहुंचा। मजदूर उसे खाली कर रहे थे तभी, उसमें एक अज्ञात शव निकल आया। इसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी तो थाना जवां से पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा। युवक की जेब से एक आधार कार्ड निकला, जिस पर युवक का नाम नैनीताल (उत्तराखंड) के थाना रामनगर क्षेत्र के गांव स्यालदाह निवासी खालिद पुत्र रफीक लिखा था।

ये भी पढ़ें:30 से ज्यादा केस, 10 साल से वांटेड! यूपी पुलिस ने किया हॉफ एनकाउंटर, गिरफ्तार

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। साथ ही उत्तराखंड पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद दोपहर में सफीक पुत्र रफीक ने पुलिस से संपर्क किया। बाद में उन्होंने यहां आकर शव की शिनाख्त अपने भाई खालिद के रूप में की। उनके साथ खुर्शीद, मुहम्मद मुस्तकीन आदि लोग भी थे। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया। गांव में शव पहुंचते ही परिवार में चीत्कार मच गया। परिवार का रुदन देखकर हर किसी की आंखें नम हो उठीं।

शरीर पर नहीं चोट के निशान, बिसरा सुरक्षित

शव फूला हुआ था। शरीर पर कोई जाहिरा चोट नहीं थी। लेकिन, सिर में गहरी चोट के निशान थे। ऐसे में आशंका है कि धारदार हथियार से उसके सिर पर वार किया गया हो।

दो दिन पहले रामपुर में भरा गया था ट्रक

जांच में सामने आया कि ट्रक में बदरपुर दो दिन पहले गुरुवार रात को उत्तराखंड के रामपुर जिले में भरा गया था। जांच का विषय है कि उसमें युवक का शव किसी ने रखा या पहले से ही बदरपुर में किसी ने फेंका था।

सीओ तृतीय, सर्वम सिंह ने कहा कि ट्रक में बदरपुर को खाली करने के दौरान युवक का शव मिला है। अभी किसी ने कोई तहरीर नहीं दी है। न ही परिजनों ने कोई आरोप लगाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

Up News UP Top News Up Crime अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |