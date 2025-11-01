टीचर से बहस पर डी-फार्मा के छात्र ने फांसी लगाकर दी जान, मांग रही थी रुपये

संक्षेप: यूपी के अलीगढ़ में देहलीगेट क्षेत्र के नगला महताब में शुक्रवार को बी-फार्मा के एक छात्र ने अपने घर में फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली। परिजनों का कहना है कि कॉलेज में एक शिक्षिका से उसकी बहस हुई थी। इसके बाद वह घर लौटा और आत्मघाती कदम उठा लिया।

यूपी के अलीगढ़ में देहलीगेट क्षेत्र के नगला महताब में शुक्रवार को बी-फार्मा के एक छात्र ने अपने घर में फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली। परिजनों का कहना है कि कॉलेज में एक शिक्षिका से उसकी बहस हुई थी। इसके बाद वह घर लौटा और आत्मघाती कदम उठा लिया। आत्महत्या की वजह स्पष्ट नहीं है। हालांकि परिजनों ने किसी भी तरह की कार्रवाई से मना कर दिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

देहलीगेट क्षेत्र के नगला महताब निवासी 20 वर्षीय विनीत प्रकाश गौतम शहर के एक कॉलेज से डी-फार्मा द्वितीय वर्ष का छात्र था। गुरुवार दोपहर को वह कॉलेज से घर आया और खाना खाने के बाद अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बहन कोचिंग से आई। उसने दरवाजा खटखटाया तो कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। जंगले से झांककर देखा तो विनीत का शव फंदे से लटका हुआ था। इसके बाद परिजन उसे उतारकर आनन-फानन जिला अस्पताल ले गए, जहां से जेएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।